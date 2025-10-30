Введите ваш ник на сайте
Экс-тренер «Спартака» предложил трех кандидатов на замену Станковичу

Сегодня, 14:47
8

Бывший футболист и экс-помощник главного тренера «Спартака» Валерий Гладилин предложил кандидатов на замену Деяну Станковичу.

«Назвал бы такую тройку тренеров: Аленичев, Тихонов и Титов. Они уже работают и работали. И они знают «Спартак»! Не надо искать Талалаевых, Юранов и еще кого-то, кто себя еще не до конца проявил.

«Зенит» остановился на Семаке – есть результат. У нас есть давно созревшие специалисты: я их назвал выше. Берите эту тройку и все! Не надо голову ломать. Они все знают, все уже имеют опыт, они в тренерском расцвете сил!

Зарубежные тренеры нам тоже не нужны. Надо вернуться к тем истокам, когда «Спартак» добивался побед. Когда работали именно красно-белые в команде! Романцев, Ярцев… Если хотят сделать результат, то я уже назвал тройку, пусть пользуются», – сказал Гладилин.

  • Станкович возглавляет «Спартак» с июня 2024 года. Команда занимает 6-е место в РПЛ с 22 очками после 13 туров.
  • Дмитрий Аленичев возглавлял «Спартак» в 2015–2016 годах. Егор Титов в те же годы работал ассистентом. Андрей Тихонов был помощником в «Спартаке» в 2011–2012 и 2013–2014 годах.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Титов Егор Тихонов Андрей Аленичев Дмитрий Станкович Деян
lejnin
1761826340
А что и где показали Аленичев и Титов, что они лучше того же Талалаева? Да и плюс - они уже были в Спартаке и я не припоминаю, чтобы это были золотые времена...
Ответить
САДЫЧОК
1761827314
Всех этих трёх деятелей и близко не подпускать к команде! И Гладилина тоже!
Ответить
alefreddy
1761827924
не потянут они
Ответить
...уефан
1761828161
...чисто гипотетически, конечно в масть было бы иметь у руля команды спартаковца, но не уверен, что названные фамилии в данный момент готовы форсированно построить игру команде и давать результаты. Практически для всех игроков нынешнего Спартака все эти фамилии - пустой звук, как и для тех, кто сейчас рулит в клубе. При всём спартаковском уважении к Тихонову, как к человеку и игроку, не хочу, что бы его бросили под танк и потом поливали грязью, у двоих других названных, небольшой опыт в этом уже есть...
Ответить
NewLife
1761832581
Какую только муть не поднимают со дна клоуны по теме - "тренер для Спартака")))
Ответить
Bez Imeni
1761834020
логично..Гладилин прав..
Ответить
andr45
1761835263
ГЛАДИЛИН «Назвал бы такую тройку тренеров: Аленичев, Тихонов и Титов» 5 июня 2017 года Аленичев был утверждён главным тренером красноярского «Енисея» В ноябре 2018 года Аленичев был отстранён от работы в «Енисее». Позднее Аленичев вернулся к работе, поскольку у клуба не нашлось средств, чтобы выплатить ПИСЬМО БОЛЕЛЬЩИКОВ «ЕНИСЕЯ» «Получив все условия для работы, тренеры Дмитрий Аленичев и Егор Титов лишь попадают в позорящие клуб пьяные скандалы. Это не голословные обвинения. Мы все видим, как играет команда. Как выпадают из нее некоторые игроки. Формирование состава — прерогатива тренера, результат — показатель его работы и ответственность. Просим Вас, как учредителя клуба, отправить в отставку главного тренера Дмитрия Аленичева.» SPORT24 12 марта 2019 Андрей Тихонов возглавил ФК «ЕНИСЕЙ» в 2024 г. Под его руководством команда заняла почетное ВОСЬМОЕ место)
Ответить
andr45
1761835572
А кто такой Гладилин? Футболер, который абсолютно не разбирается ни в тренерском ремесле, ни в тренерах) ГЛАДИЛИН «Назначение Абаскаля – это «спартаковская» авантюра, как это часто бывает. У нас есть футболисты и специалисты, которые играли лучше его, добились большего, и они наши! Я могу перечислить всех! Карпин, Онопко, Аленичев, Титов, Тихонов, Юран! С 10-го места команду нужно выстраивать заново, а приглашают молодого парня. Это полнейшая авантюра, которая обречена на неудачу. Если он займёт хотя бы шестое место – это будет успех. А ставить какую-то серьёзную задачу перед ним? Забудьте об этом, болельщики!» ЕВРОФУТБОЛ «СПАРТАК» АБАСКАЛЯ ЗАНЯЛ ТРЕТЬЕ МЕСТО)
Ответить
