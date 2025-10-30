Экс-тренер «Спартака» предложил трех кандидатов на замену Станковичу

Бывший футболист и экс-помощник главного тренера «Спартака» Валерий Гладилин предложил кандидатов на замену Деяну Станковичу.

«Назвал бы такую тройку тренеров: Аленичев, Тихонов и Титов. Они уже работают и работали. И они знают «Спартак»! Не надо искать Талалаевых, Юранов и еще кого-то, кто себя еще не до конца проявил.

«Зенит» остановился на Семаке – есть результат. У нас есть давно созревшие специалисты: я их назвал выше. Берите эту тройку и все! Не надо голову ломать. Они все знают, все уже имеют опыт, они в тренерском расцвете сил!

Зарубежные тренеры нам тоже не нужны. Надо вернуться к тем истокам, когда «Спартак» добивался побед. Когда работали именно красно-белые в команде! Романцев, Ярцев… Если хотят сделать результат, то я уже назвал тройку, пусть пользуются», – сказал Гладилин.