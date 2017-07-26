Тихонов – после поражения в ФНЛ: «Некоторым игрокам «Крыльев» надо опуститься на землю»

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов недоволен игрой своей команды в матче четвертого тура ФНЛ против «Томи» (0:1).

«Сейчас в раздевалке я высказал футболистам свое недовольство игрой. Многие из них на поле присутствуют, а не играют. Некоторым нужно опуститься на землю, начать играть в футбол, а не ходить пешком. В первом тайме при ужасной игре мы имели несколько хороших моментов для взятия ворот. Самодин с линии вратарской несколько раз пробил мимо ворот. Если бы мы забили, то во второй половине было бы легче.

После перерыва «Крылья» стали играть интереснее. Но «Томь» оборонялась всей командой, и нам было тяжеловато. Здесь нужно забивать голы. Иначе будет так, как было сегодня. Первый тайм мы провели ужасно. Это была моя вина. Я поговорил с футболистами. Надеюсь, они меня поняли. Будем разбираться, смотреть и делать выводы», – сказал экс-игрок «Спартака».

После четырех туров первенства самарский клуб занимает девятое место в турнирной таблице.