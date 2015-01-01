Тихонов – о закрытии стадиона «Спартака»: «Это издевательство. Давайте на каждом стадионе пересчитывать зрителей»

"Сперва я не обратил внимания на этот момент, но когда пошли разговоры, присмотрелся и понимаю, что, возможно, превышение было."
Ссучился как и все на срач тв.
Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов отреагировал на возможное закрытие «Открытие Арены» на срок до 90 дней за нарушение мер безопасности по коронавирусу.
«Это не просто суровая мера, а издевательство. Возможно, квота и была нарушена, но я считаю, что это все равно несправедливо. Если будет доказано, что на матче действительно присутствовало больше болельщиков, чем положено, можно наказать максимальным штрафом, но никак не закрытием стадиона.
Я понимаю, сейчас такое время, людей на улицах штрафуют на 4-5 тысяч рублей за отсутствие маски, но это уже слишком. Ответственность должны нести специальные люди, которые отвечают за количество проданных билетов.
Сперва я не обратил внимания на этот момент, но когда пошли разговоры, присмотрелся и понимаю, что, возможно, превышение было. Но этот вопрос должны изучать специальные органы. И я не очень понимаю, как это будет работать – давайте на каждом стадионе будем пересчитывать всех зрителей, – сказал Тихонов в интервью «РБ-Спорту».
- Согласно регламенту РПЛ, на матчи российской Премьер-лиги допускается 50% зрителей от вместимости стадиона
- По официальным данным, на игре присутствовало 17 150 зрителей.