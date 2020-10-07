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  • Тихонов – о закрытии стадиона «Спартака»: «Это издевательство. Давайте на каждом стадионе пересчитывать зрителей»

Тихонов – о закрытии стадиона «Спартака»: «Это издевательство. Давайте на каждом стадионе пересчитывать зрителей»

7 октября 2020, 18:12
18

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов отреагировал на возможное закрытие «Открытие Арены» на срок до 90 дней за нарушение мер безопасности по коронавирусу.

«Это не просто суровая мера, а издевательство. Возможно, квота и была нарушена, но я считаю, что это все равно несправедливо. Если будет доказано, что на матче действительно присутствовало больше болельщиков, чем положено, можно наказать максимальным штрафом, но никак не закрытием стадиона.

Я понимаю, сейчас такое время, людей на улицах штрафуют на 4-5 тысяч рублей за отсутствие маски, но это уже слишком. Ответственность должны нести специальные люди, которые отвечают за количество проданных билетов.

Сперва я не обратил внимания на этот момент, но когда пошли разговоры, присмотрелся и понимаю, что, возможно, превышение было. Но этот вопрос должны изучать специальные органы. И я не очень понимаю, как это будет работать – давайте на каждом стадионе будем пересчитывать всех зрителей, – сказал Тихонов в интервью «РБ-Спорту».

  • Согласно регламенту РПЛ, на матчи российской Премьер-лиги допускается 50% зрителей от вместимости стадиона
  • По официальным данным, на игре присутствовало 17 150 зрителей.

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Тихонов Андрей
Комментарии (18)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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порт
1602084012
Так на каждом и пересчитывают. Если бы не нарушили, тогда бы и не последовало бы наказание.
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NewLife
1602084306
"Сперва я не обратил внимания на этот момент, но когда пошли разговоры, присмотрелся и понимаю, что, возможно, превышение было." Ссучился как и все на срач тв.
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33нск
1602084973
"Что за издевательство.." (с) Киса Воробьянинов
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nik55
1602090037
сначала судьи косячили---- теперь стадион -----может прав был Федун
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maior-60
1602090614
Триада газпром - зенит - роспотребнадзор.
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klimovich
1602092672
Был на стадионе. Продавали билеты через место на каждый сектор. Выглядело все ровно на каждое второе проданное место. Не понимаю, как на стадионе могло оказаться больше 22500 человек, и почему роспотребнадзор или кто там все это мутит, уверен на 100%, что народу было больше
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Ivan8077
1602100022
Блин
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BRO_football
1602102729
Давайте. А разве в нашу эпоху цифровых технологий есть проблема посчитать количество проданных билетов + абонементы?
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Symbol
1602105636
Нех было болотных пускать и вопросов бы не было. В Питере, помнится, "очень дружелюбно" всех принимали. Почему им не вернулось сторицей?
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Niko
1602128688
Я вот больше всего не пониманию таких умников. Есть правило, хорошее ли, плохое ли вопрос десятый. Не нравиться жалуйся в госдуму, не соглашайся, выступай против закона. На прошлой неделе закрыли несколько перекрёстков и других магазинов на определённый срок. А они то от этого вообще серьезно страдают. Появляется кто-то и говорит что это хрень. Почему не говорил за день до матча что правило дурацкое? Собственно тоже самое что с нашими уличными бойцами мамаем и кокорой, как это сажать за побои, у нас такие драки на каждом шагу. Ну бред. Не последовательность исполнения законов и их бредовость, это разные ветви власти. Но если он есть, то надо же исполнять. Можно конечно не на максимум закрывать, тк первый раз и тд и тп или реально штраф если это предусмотрено, но наказывать каких-то билетёров, конечно сидят там в окошке и мелко пакостят Спартаку. Крайнего найти наши гиганты легко смогут.
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