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Тихонов – о ничьей с ЦСКА: «Заработали ее потом и кровью»

31 июля 2018, 21:58
4

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов прокомментировал результат матча 1-го тура РПЛ против ЦСКА (0:0).

«Заработали одно очко, но в конце был момент. Нас, в свою очередь, вратарь выручил. Считаю, что на ничью мы в итоге наиграли. В первом тайме были шансы.

Акинфеев хорошо сыграл, так что потом и кровью заработали очко. Сами видите, как все играют. У нас нет усиления. Когда добавим футболистов, тогда станет полегче. Вышедшие на замену футболисты, кроме Яковлева, игру не усилили», – сказал Тихонов.

1-й тур РПЛ – худший по результативности в истории

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Крылья Советов Тихонов Андрей
Комментарии (4)
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кузнецов артем
1533064940
Поздравляю с добытым очком, хотя смотрел матч и думал, что сможете победить.. Ищите футболистов, у нас академии в год заканчивают 3000 юношей, где то среди них есть потенциальные таланты, пусть ваши скауты потрудятся...
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омск55
1533085479
Первое очко
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Sviro
1533100100
Для "Крыльев" неплохое начало турнира, для ЦСКА - провальное. Итого: Крылья обыграли соперника. Вперёд, ребята! Удачи вам и Тихонову!
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zigbert
1533119658
Удачи Андрею и Крылья Советам.
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