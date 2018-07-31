Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов прокомментировал результат матча 1-го тура РПЛ против ЦСКА (0:0).

«Заработали одно очко, но в конце был момент. Нас, в свою очередь, вратарь выручил. Считаю, что на ничью мы в итоге наиграли. В первом тайме были шансы.

Акинфеев хорошо сыграл, так что потом и кровью заработали очко. Сами видите, как все играют. У нас нет усиления. Когда добавим футболистов, тогда станет полегче. Вышедшие на замену футболисты, кроме Яковлева, игру не усилили», – сказал Тихонов.

1-й тур РПЛ – худший по результативности в истории