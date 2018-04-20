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  • Игроки «Бешикташа» навестили главного тренера команды. Ему разбили голову во время матча с «Фенербахче»

Игроки «Бешикташа» навестили главного тренера команды. Ему разбили голову во время матча с «Фенербахче»

20 апреля 2018, 22:39

Футболисты «Бешикташа» навестили главного тренера команды Сенола Гюнеша, который пострадал во время беспорядков на матче 1/2 финала Кубка Турции против «Фенербахче».

Напомним, что фанаты «Фенербахче» бросили в Гюнеша кресло и разбили ему голову. Специалиста доставили в больницу и наложили пять швов.

Гюнеша навестили вратарь Толга Зенгин и хавбеки Огузхан Огьязкуп и Неджип Уйсал.

Ужас в Турции. Фанаты «Фенербахче» покалечили тренера и сорвали матч

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ФК «Фенербахче»
Турция. Суперлига Бешикташ Гюнеш Шенол
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