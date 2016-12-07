Гюнеш разочарован поездкой в Киев

Главный тренер «Бешикташа» Сенол Гюнеш не скрывал своего разочарования от разгромного поражения в Киеве от местного «Динамо» в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы разочарованы результатом, ведь команда намеревалась выйти в плей-офф. Обидно, что один неудачный вечер перечеркнул целый год серьезной работы», – заявил Гюнеш.

Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Динамо» – «Бешикташ» закончился со счетом 6:0. Турки закончили турнир на третьей строчке в группе В. Отставание от «Бенфики» и второй позиции составило одно очко.