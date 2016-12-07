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Судьи
Главный судья:
Крейг Александер Томсон (Пейсли)
Материалы

Динамо - Бешикташ

06.12.2016, Вторник, 22:45 мск Киев, стадион НСК «Олимпийский» Трансляция: МАТЧ! АРЕНА Лига чемпионов, 6 тур Динамо - Бешикташ
Лига чемпионов (2016/2017), группа B
2 тур
28 сентября, среда 21:45 Бешикташ 1:1 Динамо
Лига Европы (2011/2012), группа E
Квалификация, 4 тур
3 ноября, четверг 22:00 Бешикташ 1:0 Динамо
Квалификация, 3 тур
20 октября, четверг 23:05 Динамо 1:0 Бешикташ
Лига Европы (2010/2011)
1/16 финала
ответный матч		 24 февраля, четверг 23:05 Динамо 4:0 Бешикташ
Лига Европы (2010/2011)
1/16 финала
первый матч		 17 февраля, четверг 21:00 Бешикташ 1:4 Динамо
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Динамо К 6 1 2 3 8:6 +2 5
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    Рейтинг: +65

    lavruxa1980 7 декабря 2016, 09:47

    судья туркам отомстил за восстановление дружеских отношений с Кремлем:)

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    Рейтинг: -17

    stifn1 7 декабря 2016, 06:11

    Единственный рад, когда раз за Хохлов)) Дави турок дави!!!!

    -1
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    Рейтинг: +1591

    Almazovich 6 декабря 2016, 23:38

    Молодцы - Динамо! - порадуйте болельщиков!

    -1
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    Рейтинг: +17247

    vick-north-west 6 декабря 2016, 20:35

    Под ничью здесь автоматически подгонят ничью и Бенфика-Наполи, глядя на время. А болелы гостевых команд и здесь и там постараются что-то учудить, чтобы их матч позже закончился. В общем, под такой валидол, да еще при влиянии судей, что-то ставить бесполезно до матча.

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