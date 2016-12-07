Динамо - Бешикташ

судья туркам отомстил за восстановление дружеских отношений с Кремлем:)
|2 тур
|28 сентября, среда
|21:45
|Бешикташ
|1:1
|Динамо
|Квалификация, 4 тур
|3 ноября, четверг
|22:00
|Бешикташ
|1:0
|Динамо
|Квалификация, 3 тур
|20 октября, четверг
|23:05
|Динамо
|1:0
|Бешикташ
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Динамо К
|6
|1
|2
|3
|8:6
|+2
|5
судья туркам отомстил за восстановление дружеских отношений с Кремлем:)
Единственный рад, когда раз за Хохлов)) Дави турок дави!!!!
Молодцы - Динамо! - порадуйте болельщиков!
Под ничью здесь автоматически подгонят ничью и Бенфика-Наполи, глядя на время. А болелы гостевых команд и здесь и там постараются что-то учудить, чтобы их матч позже закончился. В общем, под такой валидол, да еще при влиянии судей, что-то ставить бесполезно до матча.