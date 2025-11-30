Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Карагюмрюк» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 ноября 2025

«Карагюмрюк» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 ноября 2025

30 ноября 2025, 18:50
Карагюмрюк
30.11.2025, воскресенье, 20:00
Турция. Суперлига, 14 тур
0 : 2
Завершен
Бешикташ
41' Ж. Силва 71' Э. Билал Туре
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карагюмрюк
13
Иво Грбич
ВР
3
Энцо Роко
ЦЗ
29
Юре Балковец
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
37
Жоау Камачу
ЛВ
70
Сержио
ЛВ
5
Матиас Краневиттер
ОП
6
Атакан Канкая
(К) ЦП
14
Мариус Трезор До
ЦП
27
Давид Фофана
ЦФ
21
Тиаго Кукур
ЦФ
Главный тренер
Онур Джан Коркмаз
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
39
Давид Юрасек
ЛЗ
11
G. Sazdagi
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
53
Эмирхан Топджу
ЦЗ
20
Жота Силва
ЛВ
4
Онини Ндиди
ЦП
10
Оркун Кекчю
(К) ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
19
Эль Билал Туре
ЦФ
18
Вацлав Черны
ЦФ
Главный тренер
Серхен Ялчин
Карагюмрюк
96
Kerem Yandal
ВР
4
Николоз Угрехелидзе
ЦЗ
32
Muhammed Kadioglu
ЦЗ
19
Беркай Озкан
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
94
Anil Yigit Cinar
ЦП
24
Burhan Ersoy
ЦП
45
Андре Грэй
ЦФ
72
Baris Kalayci
ЦФ
20
Tarık Buğra Kalpaklı
ЦФ
Бешикташ
34
Мерт Гюнок
ВР
35
Тиагу Джало
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
22
Taylan Bulut
ЦЗ
34
Эге Тикназ
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
8
Картал Йилмаз
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
52
Devrim Sahin
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
3-1-2-2-2
13
Грбич
3
Роко
29
Балковец
47
Эшгайю
5
Краневиттер
6
Канкая
14
До
70
Сержио
37
Камачу
21
Кукур
27
Фофана
4-2-2-2
30
Дестаноглу
11
3
Паулиста
53
Топджу
39
Юрасек
4
Ндиди
10
Кекчю
7
Ундер
20
Силва
18
Черны
19
Туре
21
Кукур
19
Озкан
19
Озкан
21
Кукур
5
Краневиттер
14
Джонсон
14
Джонсон
5
Краневиттер
37
Камачу
45
Грэй
45
Грэй
37
Камачу
27
Фофана
72
72
27
Фофана
14
До
20
20
14
До
3
Паулиста
35
Джало
35
Джало
3
Паулиста
7
Ундер
34
Тикназ
34
Тикназ
7
Ундер
20
Силва
7
Рашица
7
Рашица
20
Силва
18
Черны
18
Абрахам
18
Абрахам
18
Черны
Остались в запасе
Карагюмрюк
Бешикташ
96
Kerem Yandal
ВР
4
Николоз Угрехелидзе
ЦЗ
32
Muhammed Kadioglu
ЦЗ
94
Anil Yigit Cinar
ЦП
24
Burhan Ersoy
ЦП
Главный тренер
Онур Джан Коркмаз
34
Мерт Гюнок
ВР
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
22
Taylan Bulut
ЦЗ
48
Салих Учан
ЦП
8
Картал Йилмаз
ЦП
52
Devrim Sahin
ЦФ
Главный тренер
Серхен Ялчин
Остались в запасе
96
Kerem Yandal
ВР
4
Николоз Угрехелидзе
ЦЗ
32
Muhammed Kadioglu
ЦЗ
94
Anil Yigit Cinar
ЦП
24
Burhan Ersoy
ЦП
Остались в запасе
34
Мерт Гюнок
ВР
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
22
Taylan Bulut
ЦЗ
48
Салих Учан
ЦП
8
Картал Йилмаз
ЦП
52
Devrim Sahin
ЦФ
Главный тренер
Онур Джан Коркмаз
Главный тренер
Серхен Ялчин
Статистика матча Карагюмрюк - Бешикташ
3
Всего ударов по воротам
7
27
Удары в створ
0
12
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
ВАР
0
1
Угловые удары
2
9
Нарушения
11
11
Офсайды
2
6
Количество передач
274
451
Сейвы
10
1
Точность передач %
72
84
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
3
9
Удары из пределов штрафной
3
18
Удары из-за пределов штрафной
4
9
xG (ожидаемые голы)
0.47
3.14

Смотреть прямую трансляцию матча «Карагюмрюк» против «Бешикташа», 14-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 ноября в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Карагюмрюк» – «Бешикташ»

«Карагюмрюк» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Бешикташ Карагюмрюк
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Байдачный сделал выбор между Дзюбой и Мостовым
15:56
Стало известно, кто выберет нового тренера для «Локомотива»
15:39
2
«Будет еще одно унижение»: прогноз Гурцкая на матч «Краснодар» – ЦСКА
15:29
3
Реакция Семака на слова Карпина про Глушенкова
15:15
1
Генич двумя словами описал уход Роналду из сборной Португалии
14:55
«Локомотив» рассматривает пять тренеров на замену Галактионову
14:42
6
Карпин прокомментировал возвращение Глебова и Ланговича в сборную России
14:16
1
Радимов эмоционально высказался об уходе Роналду из сборной Португалии
13:55
2
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
13:26
9
Батраков стал самым популярным российским футболистом в инстаграме*
13:19
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+