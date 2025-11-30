30.11.2025, воскресенье, 20:00
Турция. Суперлига, 14 тур
Турция. Суперлига, 14 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Карагюмрюк
Карагюмрюк
3-1-2-2-2
13
Грбич
3
Роко
29
Балковец
47
Эшгайю
5
Краневиттер
6
Канкая
14
До
70
Сержио
37
Камачу
21
Кукур
27
Фофана
4-2-2-2
30
Дестаноглу
11
3
Паулиста
53
Топджу
39
Юрасек
4
Ндиди
10
Кекчю
7
Ундер
20
Силва
18
Черны
19
Туре
21
Кукур
19
Озкан
19
Озкан
21
Кукур
5
Краневиттер
14
Джонсон
14
Джонсон
5
Краневиттер
37
Камачу
45
Грэй
45
Грэй
37
Камачу
27
Фофана
72
72
27
Фофана
14
До
20
20
14
До
3
Паулиста
35
Джало
35
Джало
3
Паулиста
7
Ундер
34
Тикназ
34
Тикназ
7
Ундер
20
Силва
7
Рашица
7
Рашица
20
Силва
18
Черны
18
Абрахам
18
Абрахам
18
Черны
Остались в запасе
Карагюмрюк
Бешикташ
96
Kerem Yandal
ВР
4
Николоз Угрехелидзе
ЦЗ
32
Muhammed Kadioglu
ЦЗ
94
Anil Yigit Cinar
ЦП
24
Burhan Ersoy
ЦП
Главный тренер
Онур Джан Коркмаз
34
Мерт Гюнок
ВР
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
22
Taylan Bulut
ЦЗ
48
Салих Учан
ЦП
8
Картал Йилмаз
ЦП
52
Devrim Sahin
ЦФ
Главный тренер
Серхен Ялчин
Остались в запасе
96
Kerem Yandal
ВР
4
Николоз Угрехелидзе
ЦЗ
32
Muhammed Kadioglu
ЦЗ
94
Anil Yigit Cinar
ЦП
24
Burhan Ersoy
ЦП
Остались в запасе
34
Мерт Гюнок
ВР
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
22
Taylan Bulut
ЦЗ
48
Салих Учан
ЦП
8
Картал Йилмаз
ЦП
52
Devrim Sahin
ЦФ
Главный тренер
Онур Джан Коркмаз
Главный тренер
Серхен Ялчин
Статистика матча Карагюмрюк - Бешикташ
3
Всего ударов по воротам
7
27
Удары в створ
0
12
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
ВАР
0
1
Угловые удары
2
9
Нарушения
11
11
Офсайды
2
6
Количество передач
274
451
Сейвы
10
1
Точность передач %
72
84
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
3
9
Удары из пределов штрафной
3
18
Удары из-за пределов штрафной
4
9
xG (ожидаемые голы)
0.47
3.14
Смотреть прямую трансляцию матча «Карагюмрюк» против «Бешикташа», 14-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 ноября в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Карагюмрюк» – «Бешикташ»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»