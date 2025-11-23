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  • «Бешикташ» – «Самсунспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 ноября 2025

«Бешикташ» – «Самсунспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 ноября 2025

23 ноября 2025, 15:50
Бешикташ
23.11.2025, воскресенье, 17:00
Турция. Суперлига, 13 тур
1 : 1
Завершен
Самсунспор
57' Д. Ундер (П)
66' Ш. Ндиайе
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
11
G. Sazdagi
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
53
Эмирхан Топджу
ЦЗ
4
Онини Ндиди
(К) ЦП
48
Салих Учан
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
18
Вацлав Черны
ЦФ
19
Эль Билал Туре
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Серхен Ялчин
Самсунспор
1
Окан Кочук
ВР
21
Тони Боревкович
ЦЗ
55
Рик ван Дронгелен
ЦЗ
17
L. Tomasson
ЦЗ
18
Зеки Явру
(К) ПЗ
45
Антуан Макумбу
ЦП
5
Eyüp Aydın
ЦП
49
Антони Мусаба
ПВ
19
Карло Хольс
ЦФ
11
Эмре Килинк
ЦФ
27
Шериф Ндиайе
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Бешикташ
34
Мерт Гюнок
ВР
39
Давид Юрасек
ЛЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
22
Taylan Bulut
ЦЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
20
Жота Силва
ЛВ
34
Эге Тикназ
ЦП
8
Картал Йилмаз
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
52
Devrim Sahin
ЦФ
Самсунспор
48
Efe Berat Törüz
ВР
22
Альберт Посиадала
ВР
22
Yunus Emre Çift
ЦЗ
28
Soner Gönül
ЦЗ
2
Джо Мендес
ПЗ
8
Сонер Айдогду
ЦП
22
Polat Yaldır
ЦФ
99
Мариус Муандилмаджи
ЦФ
4-2-1-3
30
Дестаноглу
11
3
Паулиста
53
Топджу
33
Йилмаз
4
Ндиди
48
Учан
7
Ундер
18
Абрахам
19
Туре
18
Черны
4-2-1-3
1
Кочук
18
Явру
55
ван Дронгелен
17
21
Боревкович
45
Макумбу
5
49
Мусаба
27
Ндиайе
11
Килинк
19
Хольс
18
Черны
34
Тикназ
34
Тикназ
18
Черны
48
Учан
8
Йилмаз
8
Йилмаз
48
Учан
7
Ундер
20
Силва
20
Силва
7
Ундер
18
Абрахам
7
Рашица
7
Рашица
18
Абрахам
5
22
22
5
11
Килинк
2
Мендес
2
Мендес
11
Килинк
19
Хольс
8
Айдогду
8
Айдогду
19
Хольс
49
Мусаба
22
22
49
Мусаба
27
Ндиайе
99
Муандилмаджи
99
Муандилмаджи
27
Ндиайе
Остались в запасе
Бешикташ
Самсунспор
34
Мерт Гюнок
ВР
39
Давид Юрасек
ЛЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
22
Taylan Bulut
ЦЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
52
Devrim Sahin
ЦФ
Главный тренер
Серхен Ялчин
48
Efe Berat Törüz
ВР
22
Альберт Посиадала
ВР
28
Soner Gönül
ЦЗ
Главный тренер
Томас Райс
Остались в запасе
34
Мерт Гюнок
ВР
39
Давид Юрасек
ЛЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
22
Taylan Bulut
ЦЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
52
Devrim Sahin
ЦФ
Остались в запасе
48
Efe Berat Törüz
ВР
22
Альберт Посиадала
ВР
28
Soner Gönül
ЦЗ
Главный тренер
Серхен Ялчин
Главный тренер
Томас Райс
Статистика матча Бешикташ - Самсунспор
2
2
Всего ударов по воротам
14
14
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
3
Нарушения
10
17
Офсайды
1
1
Количество передач
522
334
Сейвы
5
1
Точность передач %
82
75
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
9
8
Удары из-за пределов штрафной
5
6
xG (ожидаемые голы)
1.61
1.73
xGP (предотвращенные голы)
-0.17
-0.17

Смотреть прямую трансляцию матча «Бешикташ» против «Самсунспора», 13-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 ноября в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бешикташ»«Самсунспор»

«Бешикташ» – «Самсунспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Самсунспор Бешикташ
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