23.11.2025, воскресенье, 17:00
Турция. Суперлига, 13 тур
Турция. Суперлига, 13 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Бешикташ
Бешикташ
4-2-1-3
30
Дестаноглу
11
3
Паулиста
53
Топджу
33
Йилмаз
4
Ндиди
48
Учан
7
Ундер
18
Абрахам
19
Туре
18
Черны
4-2-1-3
1
Кочук
18
Явру
55
ван Дронгелен
17
21
Боревкович
45
Макумбу
5
49
Мусаба
27
Ндиайе
11
Килинк
19
Хольс
18
Черны
34
Тикназ
34
Тикназ
18
Черны
48
Учан
8
Йилмаз
8
Йилмаз
48
Учан
7
Ундер
20
Силва
20
Силва
7
Ундер
18
Абрахам
7
Рашица
7
Рашица
18
Абрахам
5
22
22
5
11
Килинк
2
Мендес
2
Мендес
11
Килинк
19
Хольс
8
Айдогду
8
Айдогду
19
Хольс
49
Мусаба
22
22
49
Мусаба
27
Ндиайе
99
Муандилмаджи
99
Муандилмаджи
27
Ндиайе
Остались в запасе
Бешикташ
Самсунспор
34
Мерт Гюнок
ВР
39
Давид Юрасек
ЛЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
22
Taylan Bulut
ЦЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
52
Devrim Sahin
ЦФ
Главный тренер
Серхен Ялчин
48
Efe Berat Törüz
ВР
22
Альберт Посиадала
ВР
28
Soner Gönül
ЦЗ
Главный тренер
Томас Райс
Остались в запасе
34
Мерт Гюнок
ВР
39
Давид Юрасек
ЛЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
22
Taylan Bulut
ЦЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
52
Devrim Sahin
ЦФ
Остались в запасе
48
Efe Berat Törüz
ВР
22
Альберт Посиадала
ВР
28
Soner Gönül
ЦЗ
Главный тренер
Серхен Ялчин
Главный тренер
Томас Райс
Статистика матча Бешикташ - Самсунспор
2
2
Всего ударов по воротам
14
14
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
3
Нарушения
10
17
Офсайды
1
1
Количество передач
522
334
Сейвы
5
1
Точность передач %
82
75
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
9
8
Удары из-за пределов штрафной
5
6
xG (ожидаемые голы)
1.61
1.73
xGP (предотвращенные голы)
-0.17
-0.17
Смотреть прямую трансляцию матча «Бешикташ» против «Самсунспора», 13-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 ноября в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бешикташ» – «Самсунспор»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»