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Смотреть прямую трансляцию матча «Бешикташ» против «Самсунспора», 13-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 ноября в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бешикташ» – «Самсунспор»