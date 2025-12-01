Статистика матча Динамо К - Полтава
1
Всего ударов по воротам
26
8
Удары в створ
12
5
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
9
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Киев против «Полтавы», 14-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 декабря в 19:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»