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  • «Кудровка» – «Динамо» Киев: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 декабря 2025

«Кудровка» – «Динамо» Киев: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 декабря 2025

6 декабря 2025, 17:50
Кудровка
06.12.2025, суббота, 19:00
Украина. Премьер-лига, 15 тур
1 : 2
Завершен
Динамо К
66' Д. Нагнойный
10' А. Пихаленок 38' М. Пономаренко
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кудровка
37
Anton Yashkov
ВР
91
Максим Мельничук
ЛЗ
39
Artem Macheliuk
ЦЗ
17
Miroslav Serdyuk
ЦЗ
90
I. Mamrosenko
ЦЗ
19
Артур Думанюк
ЦП
8
Андрей Сторчоус
ЦП
29
Денис Нагнойный
АП
10
Александр Козак
ЛВ
17
Евгений Морозко
ЛВ
24
Раймонд Овусу
ЦФ
Главный тренер
Василь Баранов
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
34
Владислав Захарченко
ЦЗ
66
Алиу Тиаре
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
91
Николай Михайленко
ОП
8
Александр Яцик
ЦП
8
Александр Пихаленок
ЦП
9
Назар Волошин
ПВ
70
Богдан Редушко
ЦФ
11
Матвей Пономаренко
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Кудровка
73
Mykhailo Kulyk
ВР
1
Roman Lyopka
ВР
14
K. Matveev
ЦП
78
Валерий Рогозинский
ЛВ
20
Денис Свитюха
ЛВ
7
Дмитрий Коркишко
ЛВ
11
Roman Solodarenko
ЦФ
97
Anton Demchenko
ЦФ
22
Bogdan Veklyak
ЦФ
27
Oleh Pushkarov
ЦФ
77
Artem Liehostaiev
ЦФ
Динамо К
71
Вячеслав Суркис
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
14
Vasyl Burtnyk
ЦЗ
32
Тарас Михавко
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
15
Валентин Рубчинский
ЦП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
28
Kyrylo Osypenko
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
16
Шола Огундана
ЦФ
4-2-3-1
37
91
Мельничук
17
90
39
19
Думанюк
8
Сторчоус
17
Морозко
29
Нагнойный
10
Козак
24
Овусу
4-1-2-1-2
35
Нещерет
20
Караваев
34
Захарченко
66
Тиаре
2
Вивчаренко
91
Михайленко
8
Яцик
8
Пихаленок
9
Волошин
11
Пономаренко
70
Редушко
19
Думанюк
14
14
19
Думанюк
17
Морозко
20
Свитюха
20
Свитюха
17
Морозко
8
Сторчоус
7
Коркишко
7
Коркишко
8
Сторчоус
24
Овусу
97
97
24
Овусу
34
Захарченко
32
Михавко
32
Михавко
34
Захарченко
11
Пономаренко
39
Герреро
39
Герреро
11
Пономаренко
8
Пихаленок
10
Шапаренко
10
Шапаренко
8
Пихаленок
70
Редушко
22
Кабаев
22
Кабаев
70
Редушко
Остались в запасе
Кудровка
Динамо К
73
Mykhailo Kulyk
ВР
1
Roman Lyopka
ВР
78
Валерий Рогозинский
ЛВ
11
Roman Solodarenko
ЦФ
22
Bogdan Veklyak
ЦФ
27
Oleh Pushkarov
ЦФ
77
Artem Liehostaiev
ЦФ
Главный тренер
Василь Баранов
71
Вячеслав Суркис
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
14
Vasyl Burtnyk
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
15
Валентин Рубчинский
ЦП
28
Kyrylo Osypenko
ЦП
16
Шола Огундана
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Остались в запасе
73
Mykhailo Kulyk
ВР
1
Roman Lyopka
ВР
78
Валерий Рогозинский
ЛВ
11
Roman Solodarenko
ЦФ
22
Bogdan Veklyak
ЦФ
27
Oleh Pushkarov
ЦФ
77
Artem Liehostaiev
ЦФ
Остались в запасе
71
Вячеслав Суркис
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
14
Vasyl Burtnyk
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
15
Валентин Рубчинский
ЦП
28
Kyrylo Osypenko
ЦП
16
Шола Огундана
ЦФ
Главный тренер
Василь Баранов
Главный тренер
Александр Шовковский
Статистика матча Кудровка - Динамо К
3
2
Всего ударов по воротам
3
15
Удары в створ
2
7
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
3
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Кудровка» против «Динамо» Киев, 15-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 декабря в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кудровка» – «Динамо» Киев

«Кудровка» – «Динамо» Киев: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Динамо К Кудровка
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