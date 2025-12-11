11.12.2025, четверг, 20:45
Лига конференций, 5 тур
Лига конференций, 5 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Фиорентина
Фиорентина
4-4-2
43
Де Хеа
3
Понграчич
15
Комуццо
2
Вити
2
Додо
23
Ричардсон
27
Ндур
29
Фортини
41
Кавилья
20
Кен
11
Джеко
4-1-3-2
35
Нещерет
18
Тымчик
34
Захарченко
66
Тиаре
44
Дубинчак
91
Михайленко
8
Пихаленок
10
Шапаренко
39
Герреро
9
Волошин
22
Кабаев
2
Вити
65
Паризи
65
Паризи
2
Вити
2
Додо
60
Куадио
60
Куадио
2
Додо
27
Ндур
8
Мандрагора
8
Мандрагора
27
Ндур
11
Джеко
10
Гюдмюндссон
10
Гюдмюндссон
11
Джеко
41
Кавилья
31
Куаме
31
Куаме
41
Кавилья
44
Дубинчак
2
Вивчаренко
2
Вивчаренко
44
Дубинчак
8
Пихаленок
8
Яцик
8
Яцик
8
Пихаленок
39
Герреро
7
Ярмоленко
7
Ярмоленко
39
Герреро
22
Кабаев
16
Огундана
16
Огундана
22
Кабаев
Остались в запасе
Фиорентина
Динамо К
50
Томмазо Мартинелли
ВР
1
Лука Леццерини
ВР
6
Лука Раньери
ЛЗ
23
Eman Kospo
ЦЗ
30
Пабло Мари
ЦЗ
23
Симон Сом
ОП
91
Роберто Пикколи
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
51
Валентин Моргун
ВР
74
Денис Игнатенко
ВР
32
Тарас Михавко
ЦЗ
14
Vasyl Burtnyk
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
15
Валентин Рубчинский
ЦП
77
Владислав Блэнуцэ
ЦФ
Главный тренер
Игорь Костюк
Остались в запасе
50
Томмазо Мартинелли
ВР
1
Лука Леццерини
ВР
6
Лука Раньери
ЛЗ
23
Eman Kospo
ЦЗ
30
Пабло Мари
ЦЗ
23
Симон Сом
ОП
91
Роберто Пикколи
ЦФ
Остались в запасе
51
Валентин Моргун
ВР
74
Денис Игнатенко
ВР
32
Тарас Михавко
ЦЗ
14
Vasyl Burtnyk
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
15
Валентин Рубчинский
ЦП
77
Владислав Блэнуцэ
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Главный тренер
Игорь Костюк
Статистика матча Фиорентина - Динамо К
3
3
Всего ударов по воротам
20
9
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
5
5
Нарушения
13
10
Офсайды
3
1
Количество передач
417
590
Сейвы
2
7
Точность передач %
84
86
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
18
4
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
2.88
0.57
xGP (предотвращенные голы)
0.6
0.6
Смотреть прямую трансляцию матча «Фиорентина» против «Динамо» Киев, 5-й тур Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 декабря в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фиорентина» – «Динамо» Киев
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Источник: «Бомбардир»