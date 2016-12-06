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Лига чемпионов 2026/2027
Динамо К - Бешикташ
Динамо К - Бешикташ: обзор матча 06 декабря 2016
Динамо К
06.12.2016, вторник, 22:45
Лига чемпионов, группа B, 6 тур
6 : 0
Завершен
Бешикташ
9'
А. Беседин
30'
А. Ярмоленко (П)
32'
В. Буяльский
45+3'
Д. Гонсалес
60'
С. Сидорчук
77'
А. Мораес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Бешикташ
Замена
А. Мораес
️️️️
А. Беседин
77'
ГОЛ! 6:0!
А. Мораес
77'
70'
Замена
К. Фрей
️️️️
Р. Куарежма
Замена
В. Цыганков
️️️️
Д. Гонсалес
69'
Замена
Н. Корзун
️️️️
С. Сидорчук
66'
ГОЛ! 5:0!
С. Сидорчук
60'
56'
Вторая желтая
В. Абубакар
49'
Желтая карточка
Адриано
ГОЛ! 4:0!
Д. Гонсалес
Пас отдал
А. Ярмоленко
45'
+3
45'
Замена
Г. Генюл
️️️️
О. Шахан
45'
Замена
Д. Тосун
️️️️
Т. Арслан
Желтая карточка
Н. Бурда
43'
ГОЛ! 3:0!
В. Буяльский
32'
30'
Желтая карточка
В. Абубакар
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Ярмоленко
30'
29'
Красная карточка
А. Бек
20'
Желтая карточка
О. Озякуп
ГОЛ! 1:0!
А. Беседин
Пас отдал
А. Ярмоленко
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
1
Артур Рудько
ВР
6
Никита Бурда
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
37
Сергей Рыбалка
ОП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПП
10
Дерлис Гонсалес
ЦФ
41
Артем Беседин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Бешикташ
31
Фабри
ВР
3
Адриано
ЛЗ
6
Марсело
ЦЗ
6
Душко Тошич
ЦЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
15
Огужан Озякуп
ЦП
10
Олкай Шахан
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
АП
13
Атиба Хатчинсон
ПП
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
9
Венсан Абубакар
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
6
Николай Морозюк
ЦП
8
Евгений Макаренко
ЦП
18
Никита Корзун
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
11
Виктор Цыганков
ПВ
18
Алуизио Мораес
ЦФ
Бешикташ
29
Толга Зенгин
ВР
33
Атындж Нукан
ЦЗ
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
11
Керим Фрей
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
23
Дженк Тосун
ЦФ
4-1-3-2
1
Рудько
6
Бурда
5
Антунеш
34
Хачериди
21
Вида
37
Рыбалка
8
Сидорчук
29
Буяльский
7
Ярмоленко
41
Беседин
10
Гонсалес
4-3-1-2
31
Фабри
6
Марсело
6
Тошич
32
Бек
3
Адриано
13
Хатчинсон
10
Шахан
15
Озякуп
30
Арслан
9
Абубакар
7
Куарежма
10
Гонсалес
11
Цыганков
11
Цыганков
10
Гонсалес
8
Сидорчук
18
Корзун
18
Корзун
8
Сидорчук
41
Беседин
18
Мораес
18
Мораес
41
Беседин
10
Шахан
77
Генюл
77
Генюл
10
Шахан
7
Куарежма
11
Фрей
11
Фрей
7
Куарежма
30
Арслан
23
Тосун
23
Тосун
30
Арслан
Остались в запасе
Динамо К
Бешикташ
35
Максим Коваль
ВР
6
Николай Морозюк
ЦП
8
Евгений Макаренко
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
Главный тренер
Сергей Ребров
33
Атындж Нукан
ЦЗ
29
Толга Зенгин
ВР
88
Гекхан Инлер
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Остались в запасе
35
Максим Коваль
ВР
6
Николай Морозюк
ЦП
8
Евгений Макаренко
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
Остались в запасе
33
Атындж Нукан
ЦЗ
29
Толга Зенгин
ВР
88
Гекхан Инлер
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
Главный тренер
Сергей Ребров
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Статистика матча Динамо К - Бешикташ
1
2
3
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Бешикташ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Лига Европы, 3 тур
Бешикташ
2 : 2
22.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Александер Томсон
(Пейсли)
Стадион:
НСК «Олимпийский»
Где смотреть матч:
МАТЧ! АРЕНА
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