1 декабря на стадионе имени В. Лобановского состоится матч 14 тура чемпионата Украины, в котором «Динамо Киев» примет «СК Полтава». Команды находятся на противоположных полюсах таблицы: киевляне идут седьмыми и стремятся вернуться в борьбу за еврокубки, тогда как «СК Полтава» замыкает таблицу и переживает один из самых сложных периодов сезона.

«Динамо Киев»

После 13 туров команда набрала 20 очков и проигрывает три последних матча в чемпионате. Несмотря на это, «Динамо Киев» показывает неплохие показатели в атаке – 9 голов за последние пять игр (в среднем 1.80). Однако проблемной зоной остаeтся оборона: команда пропускает в четырeх матчах подряд и в среднем допускает 1.20 гола за игру за последние туры. На своeм поле «Динамо» действует увереннее – 5 из 7 последних домашних матчей команда не проигрывает. В еврокубках киевляне демонстрируют нестабильность, но потенциал в атаке остаeтся высоким.

«СК Полтава»

Команда занимает последнее, 16-е место с 6 очками. «СК Полтава» не выигрывает в 11 матчах подряд и пропускает в 13 играх подряд – худшая оборонительная серия сезона. В последних пяти встречах команда пропустила 15 мячей – по 3.00 за матч. При этом «СК Полтава» забивает регулярно, по 1.20 за игру, но огромные проблемы в обороне перечeркивают любые попытки набирать очки. В последних турах команда пропускала крупно – 1:7 от «Шахтера» и 0:2 от «ЛНЗ».

Факты о командах

«Динамо Киев»

Проигрывает в 3 матчах подряд

В среднем: 1.80 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 4 матчах подряд

9 голов за 5 игр

«СК Полтава»

Не выигрывает в 11 матчах подряд

В среднем: 1.20 забито, 3.00 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 13 матчах подряд

6 голов за 5 игр

Прогноз на матч «Динамо Киев» – «СК Полтава»

Разрыв в уровне команд очевиден: «Динамо Киев» проводит неровный отрезок, но остаeтся значительно сильнее и организованнее соперника. «СК Полтава» допускает большие разрывы между линиями, играет нестабильно и имеет один из худших оборонительных показателей в лиге. Киевляне, несмотря на три поражения подряд, обладают атакующим потенциалом, чтобы уверенно воспользоваться слабостью соперника. «СК Полтава» может рассчитывать лишь на редкие ответные атаки, тогда как хозяева должны доминировать, создавать моменты и забивать более одного мяча.

Оптимальным вариантом выглядит ставка на результативность «Динамо» с учeтом их сильной игры дома и критических проблем гостей с обороной.

Рекомендованные ставки: