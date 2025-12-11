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Расписание матчей
Лига конференций 2025/2026
Фиорентина - Динамо К
Фиорентина - Динамо К: обзор матча 11 декабря 2025
Фиорентина
11.12.2025, четверг, 20:45
Лига конференций, 5 тур
2 : 1
Завершен
Динамо К
18'
М. Кен
74'
А. Гюдмюндссон
55'
Н. Михайленко
Матч
Составы
Статистика
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Таблица
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Коэффициенты
Протокол Фиорентина - Динамо К
Завершен
Желтая карточка
Эдди Куадио
90'
+3
90'
Желтая карточка
Константин Вивчаренко
(подножка)
90'
+4'
86'
Желтая карточка
Алиу Тиаре
Замена
Эдди Куадио
️️️️➡️️
Додо
86'
Травма
Додо
85'
Желтая карточка
Альберт Гюдмюндссон
83'
Замена
Роландо Мандрагора
️️️️➡️️
Чер Ндур
80'
77'
Замена
Шола Огундана
️️️️➡️️
Владислав Кабаев
77'
Замена
Александр Яцик
️️️️➡️️
Александр Пихаленок
ГОЛ! 2:1!
Альберт Гюдмюндссон
Пас отдал
Мойзе Кен
74'
71'
Замена
Андрей Ярмоленко
️️️️➡️️
Эдуардо Герреро
71'
Замена
Константин Вивчаренко
️️️️➡️️
Владислав Дубинчак
Замена
Альберт Гюдмюндссон
️️️️➡️️
Эдин Джеко
67'
Замена
Фабиано Паризи
️️️️➡️️
Маттиа Вити
67'
Замена
Кристиан Куаме
️️️️➡️️
Ханс Николусси Кавилья
67'
55'
ГОЛ! 1:1!
Николай Михайленко
Пас отдал
Александр Пихаленок
52'
Желтая карточка
Владислав Дубинчак
(фол)
45'
+2'
Желтая карточка
Чер Ндур
44'
ГОЛ! 1:0!
Мойзе Кен
Пас отдал
Додо
18'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
43
Давид Де Хеа
ВР
3
Марин Понграчич
ЦЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
2
Додо
ПЗ
23
Амир Ричардсон
ЦП
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
27
Чер Ндур
ЦП
29
Никколо Фортини
ЦП
11
Эдин Джеко
(К)
ЦФ
20
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
34
Владислав Захарченко
ЦЗ
66
Алиу Тиаре
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
91
Николай Михайленко
ОП
8
Александр Пихаленок
ЦП
10
Николай Шапаренко
(К)
ЦП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
9
Назар Волошин
ПВ
Главный тренер
Игорь Костюк
Фиорентина
50
Томмазо Мартинелли
ВР
1
Лука Леццерини
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
6
Лука Раньери
ЛЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
23
Eman Kospo
ЦЗ
30
Пабло Мари
ЦЗ
8
Роландо Мандрагора
ОП
23
Симон Сом
ОП
10
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
31
Кристиан Куаме
ЦФ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
Динамо К
51
Валентин Моргун
ВР
74
Денис Игнатенко
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
32
Тарас Михавко
ЦЗ
14
Vasyl Burtnyk
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
5
Александр Яцик
ЦП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
16
Шола Огундана
ЦФ
77
Владислав Блэнуцэ
ЦФ
4-4-2
43
Де Хеа
3
Понграчич
15
Комуццо
2
Вити
2
Додо
23
Ричардсон
27
Ндур
29
Фортини
41
Кавилья
20
Кен
11
Джеко
4-1-3-2
35
Нещерет
18
Тымчик
34
Захарченко
66
Тиаре
44
Дубинчак
91
Михайленко
8
Пихаленок
10
Шапаренко
39
Герреро
9
Волошин
22
Кабаев
2
Вити
65
Паризи
65
Паризи
2
Вити
2
Додо
60
Куадио
60
Куадио
2
Додо
27
Ндур
8
Мандрагора
8
Мандрагора
27
Ндур
11
Джеко
10
Гюдмюндссон
10
Гюдмюндссон
11
Джеко
41
Кавилья
31
Куаме
31
Куаме
41
Кавилья
44
Дубинчак
2
Вивчаренко
2
Вивчаренко
44
Дубинчак
8
Пихаленок
5
Яцик
5
Яцик
8
Пихаленок
39
Герреро
7
Ярмоленко
7
Ярмоленко
39
Герреро
22
Кабаев
16
Огундана
16
Огундана
22
Кабаев
Остались в запасе
Фиорентина
Динамо К
50
Томмазо Мартинелли
ВР
1
Лука Леццерини
ВР
6
Лука Раньери
ЛЗ
23
Eman Kospo
ЦЗ
30
Пабло Мари
ЦЗ
23
Симон Сом
ОП
91
Роберто Пикколи
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
51
Валентин Моргун
ВР
74
Денис Игнатенко
ВР
32
Тарас Михавко
ЦЗ
14
Vasyl Burtnyk
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
15
Валентин Рубчинский
ЦП
77
Владислав Блэнуцэ
ЦФ
Главный тренер
Игорь Костюк
Остались в запасе
50
Томмазо Мартинелли
ВР
1
Лука Леццерини
ВР
6
Лука Раньери
ЛЗ
23
Eman Kospo
ЦЗ
30
Пабло Мари
ЦЗ
23
Симон Сом
ОП
91
Роберто Пикколи
ЦФ
Остались в запасе
51
Валентин Моргун
ВР
74
Денис Игнатенко
ВР
32
Тарас Михавко
ЦЗ
14
Vasyl Burtnyk
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
15
Валентин Рубчинский
ЦП
77
Владислав Блэнуцэ
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Главный тренер
Игорь Костюк
Статистика матча Фиорентина - Динамо К
3
3
Всего ударов по воротам
20
9
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
5
5
Нарушения
13
10
Офсайды
3
1
Количество передач
417
590
Сейвы
2
7
Точность передач %
84
86
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
18
4
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
2.88
0.57
xGP (предотвращенные голы)
0.6
0.6
Информация о матче
Главный судья:
Милош Миланович
Стадион:
Артемио Франки
Посещаемость:
8750
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