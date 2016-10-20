Гюнеш: «Судейство Карасева меня привело в ярость»

Главный тренер «Бешикташа» Cенол Гюнеш раскритиковал судейство в матче с «Наполи» (3:2). Напомним, что главный судья Сергей Карасев назначил два пенальти в пользу неаполитанцев.

«Нам противостояла очень сильная команда, но мы смогли хорошо отыграть в обороне и в целом показали достойный футбол. «Бешикташу» удалось забить быстрый гол, а во втором тайме мы контролировали ход игры. Я очень доволен. Специально перестроили свою тактику под этот матч, стараясь выжимать максимум из контратак.

А вот судейство не вызывало у меня доверия. Второй назначенный в пользу «Наполи» пенальти привел меня в ярость», — сказал он.