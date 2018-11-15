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    Тренер «Бешикташа» отстранил игрока от тренировок за то, что в перерыве матча он ел рис с мясом

    Как сообщает Hurriyet, главный тренер «Бешикташа» Сенол Гюнеш отстранил от тренировок полузащитника команды Толгай-Али Арслана.

    Причиной такого решения тренера стало поедание футболистом риса с мясом в перерыве матч 11-го тура турецкой Суперлиги с «Истанбул ББ» (0:1). Когда Гюнеш застал хавбек за этим занятием, тот ответил: «Вы все равно не даете мне играть» [всю игру Арслан провел в запасе].

    Кроме того, Арслан отказался переходить на зарплату в местной лире, а не в евро [курс турецкой валюты значительно упал в последнее время].

    В последних трех матчах «Истанбул ББ» Арслан не появлялся на поле.

    Источник: Hurriyet

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    15.11.2018 12:59
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7396

      Старикан 15 ноября 2018, 13:47

      Наверное рис-то со свининкой уплетал...

      1
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      Рейтинг: +1775

      VGreen 15 ноября 2018, 13:21

      блин, ну хватит уже писать новости во время перемен в школе - столько ошибок(

      "Когда Гюнеш застал хавбек[A] за этим занятием, оТ ответил"

      "главный тренер «Бешикташа» Сенол Гюнеш..."
      "В последних трех матчах «Истанбул ББ» Арслан не появлялся на поле."
      - это что, главный тренер Бешикташа отстранил игрока Истанбула ББ?)))

      4
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      Рейтинг: +3502

      FRZZ > VGreen 15 ноября 2018, 17:34

      И еще тренера звать не Сенол, а Шенол.

      0
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      Рейтинг: +7155

      владимир миронов 15 ноября 2018, 13:18

      Сытый голодного не разумел.

      3
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