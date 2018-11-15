Тренер «Бешикташа» отстранил игрока от тренировок за то, что в перерыве матча он ел рис с мясом

Как сообщает Hurriyet, главный тренер «Бешикташа» Сенол Гюнеш отстранил от тренировок полузащитника команды Толгай-Али Арслана.

Причиной такого решения тренера стало поедание футболистом риса с мясом в перерыве матч 11-го тура турецкой Суперлиги с «Истанбул ББ» (0:1). Когда Гюнеш застал хавбек за этим занятием, тот ответил: «Вы все равно не даете мне играть» [всю игру Арслан провел в запасе].

Кроме того, Арслан отказался переходить на зарплату в местной лире, а не в евро [курс турецкой валюты значительно упал в последнее время].

В последних трех матчах «Истанбул ББ» Арслан не появлялся на поле.