«Ливерпуль» не намерен прерывать аренду Кариуса в «Бешикташе»

«Ливерпуль» не планирует досрочно возвращать вратаря Лориса Кариуса из аренды в «Бешикташе», сообщает ESPN.

Ранее главный тренер турецкой команды Сенол Гюнеш выразил недовольство игрой немецкого голкипера.

«Кариус виноват в голах, которые он пропустил. Лорис переживет период стагнации, что-то случилось с его мотивацией и энтузиазмом. Он действительно не чувствует себя частью команды. С ним что-то не так, ему не везет. Он талантлив, но у него не получается, и это проблема», – заявил Гюнеш.

Однако в «Ливерпуле» по-другому смотрят на ситуацию. В английском клубе уверены, что Кариус хорошо адаптировался в Турции и доволен своей ролью в «Бешикташе».

Прошлым летом «Ливерпуль» и «Бешикташ» согласовали аренду Кариуса до лета 2020 года.

В текущем сезоне 25-летний вратарь провел 26 матчей и пропустил 37 голов. В его активе всего пять игр без пропущенных мячей.

«С Кариусом что-то не так». У вратаря проблемы даже в Турции