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    «Ливерпуль» не намерен прерывать аренду Кариуса в «Бешикташе»

    «Ливерпуль» не планирует досрочно возвращать вратаря Лориса Кариуса из аренды в «Бешикташе», сообщает ESPN.

    Ранее главный тренер турецкой команды Сенол Гюнеш выразил недовольство игрой немецкого голкипера.

    «Кариус виноват в голах, которые он пропустил. Лорис переживет период стагнации, что-то случилось с его мотивацией и энтузиазмом. Он действительно не чувствует себя частью команды. С ним что-то не так, ему не везет. Он талантлив, но у него не получается, и это проблема», – заявил Гюнеш.

    Однако в «Ливерпуле» по-другому смотрят на ситуацию. В английском клубе уверены, что Кариус хорошо адаптировался в Турции и доволен своей ролью в «Бешикташе».

    • Прошлым летом «Ливерпуль» и «Бешикташ» согласовали аренду Кариуса до лета 2020 года.
    • В текущем сезоне 25-летний вратарь провел 26 матчей и пропустил 37 голов. В его активе всего пять игр без пропущенных мячей.

    «С Кариусом что-то не так». У вратаря проблемы даже в Турции

    Источник: ESPN

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    13.03.2019 07:41
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