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    «С Кариусом что-то не так». У вратаря проблемы даже в Турции


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    Голосов: 9
    12.03.2019 15:25
    Год назад он мог выиграть ЛЧ, а теперь пропускает за «Бешикташ».

    Все мы помним Лориса Кариуса. После той самой ошибки в финале ЛЧ «Ливерпуль» заменил его Алисоном из «Ромы». Кариус мог остаться в «Ливере» запасным, но выбрал другой путь – уехать в аренду в «Бешикташ» за реабилитацией.

    Вот уже больше полугода Лорис играет в Турции. Последний матч с «Коньяспором» (3:2) «Бешикташ» выиграл (кстати, благодаря голу Кагавы на 92-й минуте) и укрепился на третьем месте в чемпионате. Но после матча говорят именно о Кариусе.

    «Он полностью виноват в пропущенных голах. Кариус стал немного вялым, что-то не так с его заряженностью на игру, мотивацией, энтузиазмом», – прошелся по голкиперу тренер «Бешикташа» Сенол Гюнеш. Вот за что он раскритиковал Кариуса:

    • Первый гол: Кариус не справился с ударом с линии штрафной. Он накрывал мяч, но тот отскоком от вратаря залетел в ворота.
    • Второй гол: Кариус ошибается на выходе, и соперник легко перекидывает его, отправляя мяч в пустые ворота.
    • Матч в целом: статистика по ударам – 20:4 в пользу «Бешикташа». Из 4 ударов «Коньяспора» только 3 были в створ, 2 из них – голы.

    Как в целом сезон у Кариуса?

    • У «Бешикташа» 34 пропущенных в 25 матчах Суперлиги. Это очень много: у лидера чемпионата «Истанбула» всего 12, а у идущего вторым «Галатасарая» – 25. Из трех команд, идущих на последнем месте, у двух похожая статистика по пропущенным – 33 и 34. Кариус играл почти во всех матчах клуба в этом сезоне: 21 из 25.

    • Крупных ошибок не так много, но они есть. Например, в Лиге Европы «Бешикташ» проиграл «Мальме» в том числе из-за гола, забитого практически с боковой линии.

    • В октябре ходили слухи, что «Бешикташ» хочет досрочно прервать аренду Кариуса. Но спустя месяц президент клуба опроверг их и наоборот заявил, что хотел бы сохранить немца в составе: «Кариус – отличный голкипер. Даст бог, мы подпишем его на постоянной основе».

    • В этом сезоне у Кариуса было несколько отличных игр. Например, матч с «Аланьяспором» (0:0): в нем у Кариуса было 4 сейва, и все из них абсолютно сумасшедшие. В одном из эпизодов казалось, что форвард хозяев уже обыграл голкипера, но тот вытянулся и достал удар.

    • В соцсетях Кариус воюет со СМИ: в октябре вратарь призвал подписчиков в инстаграме начинать день с кофе, а не с «дерьма из прессы».

    У Кариуса есть все, чтобы играть круто

    До «Ливерпуля» Кариус выступал за «Майнц», и там в его адрес звучали только комплименты. В сезоне 13/14 он делал в среднем 4 сейва за игру, в двух следующих – по 3,5. Ситуация резко ухудшилась когда Кариус ушел в «Ливерпуль», где у него было не больше 2 сейвов за матч. В нынешнем сезоне – 2,7 в «Бешикташе».

    Но эта статистика не ключевая. Отчасти она объясняется тем, что по воротам «Ливерпуля» бьют намного реже. Сменщик Кариуса Алисон сейчас тоже в среднем делает по 2 спасения за матч.

    Лучше всего проблему Кариуса отражает статистика ошибок по приему мяча. До финала ЛЧ, по данным WhoScored, у него была всего одна такая ошибка, и та – в дебютном матче за «Майнц». В этом сезоне – в среднем 0,2 в каждом матче, или около 4 за 21 встречу.

    Очевидно, что нужные скиллы у Кариуса есть, но он так и не смог оправиться от того финала ЛЧ. Если Кариус захочет сохранить карьеру, ему понадобится снова полюбить футбол и осознать, что в 25 лет все зависит только от него.

    Материалы по теме:

    Кариус опять жутко накосячил. Просто стыд

    Алисон привез гол неудачным финтом. Так играет топ-вратарь?

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4 Голосов: 9
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +829

      Spinorr 13 марта 2019, 09:34

      На стажировку к Кафанову!

      0
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      Рейтинг: +585

      tilvan 13 марта 2019, 01:14

      не сказал бы, что в первом именно его ошибка

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 12 марта 2019, 22:35

      А по-моему, всё именно так, как и должно было быть. Кариус переходом в Ливерпуль прыгнул выше головы, как и его коллега-немец Трапп в ПСЖ, поэтому возвращение на предыдущий уровень закономерно. Трапп сейчас пылит в Айнтрахте.
      Да, ляпы в финале ЛЧ он на всю жизнь запомнит, такое бесследно не проходит, но списывать все его неудачи только на это уж слишком просто.
      Давайте просто перечислим лучших немецких вратарей на момент перехода Кариуса в Ливерпуль. Он какой из них по счёту? 4-5 в лучшем случае. Даже в сборную ни разу не вызывался. Так о чём речь? Это просто проблема наших завышенных ожиданий. Кариус играет соответственно своему уровню.

      3
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > Cules2013 13 марта 2019, 10:18

      Тут вопрос в Турции то, что мешает развиваться ? Давление явно не финала ЛЧ.

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > ItalianFootball 13 марта 2019, 16:30

      Так я же и говорю, что дело не в том, где он играет и не в давлении, а в том, что периодические ляпы - это и есть уровень Кариуса. Турция - это не дворовой чемпионат, не стоит ждать, что вдруг он тут будет на воротах как стена. Что-то Джо Харт не стал лучше играть, ни в Торино, ни в Вест Хэме, ни в Бёрнли, чем это было в Сити и сборной Англии. Он наглядно показал, почему он больше не котируется как топ-вратарь.

      0
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 12 марта 2019, 21:34

      Филимонов намба ту... такое к сожалению бывает...

      0
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      Рейтинг: +1370

      Koshkin@myshkyn 12 марта 2019, 18:54

      дойти до финала ЛЧ, это многого стоит, да, голы курьёзные он пропустил, но когда тащил команду, все молчали...

      2
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      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев 12 марта 2019, 18:28

      Все дело в уверенности. Сам через это проходил. Были ямы. Но в моем случае помог перерыв в выступлении. Он себе такое наверно позволить не может.

      3
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 12 марта 2019, 17:09

      сломался паря.... бывает такое ....

      2
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      Рейтинг: +12318

      DeStar 12 марта 2019, 16:31

      небось у него до сих пор "сотрясение " не прошло, про которое все кричали после финала.
      А так .. ну бывает, чего-то ему действительно не хватает ,причем вряд ли скиллов, скорее уверенности или еще чего.

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