«С Кариусом что-то не так». У вратаря проблемы даже в Турции

Год назад он мог выиграть ЛЧ, а теперь пропускает за «Бешикташ».

Все мы помним Лориса Кариуса. После той самой ошибки в финале ЛЧ «Ливерпуль» заменил его Алисоном из «Ромы». Кариус мог остаться в «Ливере» запасным, но выбрал другой путь – уехать в аренду в «Бешикташ» за реабилитацией.

Вот уже больше полугода Лорис играет в Турции. Последний матч с «Коньяспором» (3:2) «Бешикташ» выиграл (кстати, благодаря голу Кагавы на 92-й минуте) и укрепился на третьем месте в чемпионате. Но после матча говорят именно о Кариусе.

«Он полностью виноват в пропущенных голах. Кариус стал немного вялым, что-то не так с его заряженностью на игру, мотивацией, энтузиазмом», – прошелся по голкиперу тренер «Бешикташа» Сенол Гюнеш. Вот за что он раскритиковал Кариуса:

Первый гол: Кариус не справился с ударом с линии штрафной. Он накрывал мяч, но тот отскоком от вратаря залетел в ворота.

Второй гол: Кариус ошибается на выходе, и соперник легко перекидывает его, отправляя мяч в пустые ворота.

Матч в целом: статистика по ударам – 20:4 в пользу «Бешикташа». Из 4 ударов «Коньяспора» только 3 были в створ, 2 из них – голы.

Как в целом сезон у Кариуса?

• У «Бешикташа» 34 пропущенных в 25 матчах Суперлиги. Это очень много: у лидера чемпионата «Истанбула» всего 12, а у идущего вторым «Галатасарая» – 25. Из трех команд, идущих на последнем месте, у двух похожая статистика по пропущенным – 33 и 34. Кариус играл почти во всех матчах клуба в этом сезоне: 21 из 25.

• Крупных ошибок не так много, но они есть. Например, в Лиге Европы «Бешикташ» проиграл «Мальме» в том числе из-за гола, забитого практически с боковой линии.

• В октябре ходили слухи, что «Бешикташ» хочет досрочно прервать аренду Кариуса. Но спустя месяц президент клуба опроверг их и наоборот заявил, что хотел бы сохранить немца в составе: «Кариус – отличный голкипер. Даст бог, мы подпишем его на постоянной основе».

• В этом сезоне у Кариуса было несколько отличных игр. Например, матч с «Аланьяспором» (0:0): в нем у Кариуса было 4 сейва, и все из них абсолютно сумасшедшие. В одном из эпизодов казалось, что форвард хозяев уже обыграл голкипера, но тот вытянулся и достал удар.

• В соцсетях Кариус воюет со СМИ: в октябре вратарь призвал подписчиков в инстаграме начинать день с кофе, а не с «дерьма из прессы».

У Кариуса есть все, чтобы играть круто

До «Ливерпуля» Кариус выступал за «Майнц», и там в его адрес звучали только комплименты. В сезоне 13/14 он делал в среднем 4 сейва за игру, в двух следующих – по 3,5. Ситуация резко ухудшилась когда Кариус ушел в «Ливерпуль», где у него было не больше 2 сейвов за матч. В нынешнем сезоне – 2,7 в «Бешикташе».

Но эта статистика не ключевая. Отчасти она объясняется тем, что по воротам «Ливерпуля» бьют намного реже. Сменщик Кариуса Алисон сейчас тоже в среднем делает по 2 спасения за матч.

Лучше всего проблему Кариуса отражает статистика ошибок по приему мяча. До финала ЛЧ, по данным WhoScored, у него была всего одна такая ошибка, и та – в дебютном матче за «Майнц». В этом сезоне – в среднем 0,2 в каждом матче, или около 4 за 21 встречу.

Очевидно, что нужные скиллы у Кариуса есть, но он так и не смог оправиться от того финала ЛЧ. Если Кариус захочет сохранить карьеру, ему понадобится снова полюбить футбол и осознать, что в 25 лет все зависит только от него.

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