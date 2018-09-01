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    Алисон привез гол неудачным финтом. Так играет топ-вратарь?


    4.1
    Голосов: 8
    01.09.2018 16:25
    Странный эпизод от голкипера «Ливерпуля».

    «Ливерпуль» уверенно выигрывал у «Лестера» со счетом 2:0, когда случилось что-то необычное. Защитник отбросил мяч Алисону мимо створа. Чтобы спасти команду от углового, бразильский вратарь убежал к лицевой линии, но запутался в собственных ногах. Ихеначо жестко поставил ногу и отобрал мяч, а Геззаль легко отличился с его паса. Первый пропущенный гол «Ливерпуля» в сезоне получился таким. Команда Клоппа удержала победу, но осадок остался.

    «Я не боюсь рисковать. Болельщикам, у которых проблемы с сердцем, нужно быть осторожными! Как я уже говорил прежде, я не стараюсь позабавиться над соперником. Я не просто красуюсь, а пытаюсь так помочь команде», – рассказывал Алисон о своей манере игры. Он не стесняется часто касаться мяча ногами и начинать комбинации с партнерами через пас. Часто бразилец рискует, что может привести к проблемам.

    В матче с «Брайтоном» Алисон исполнил вот такой финт. Юрген Клопп потом сказал, что ему нужно привыкнуть к такому стилю игры вратаря.

    Он не стесняется летать в подкаты на границе штрафной и зарабатывать фолы на себе во время перепасовки мяча. В общем, Алисон играет динамично и агрессивно.

    Летом Алисона купили за 62,5 миллиона евро. Лорис Кариус ошибался в финале Лиги чемпионов и на два года отправился в ссылку в «Бешикташ». Если Алисон будет неудачно творить такие вещи, то и его может ждать что-то подобное. Статус одного из самых дорогих вратарей мира уже ничего не значит.

    Вы и без перевода поймете, что Кариус круче Алисона по этому сезону!

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4.1 Голосов: 8
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    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 17 сентября 2018, 08:51

      Нормуль, в чем промблема?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 3 сентября 2018, 10:08

      нормас, он три матча до этого затащил победу, там Ливер мог и очки потерять, а при таком счете можно и покуражиться ))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1974

      android-uz 2 сентября 2018, 12:31

      Синдром Кариуса уже какой-то...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +115

      яцык 1 сентября 2018, 19:43

      миньёле в рамку

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1241

      ARSteven89 1 сентября 2018, 17:46

      Быстренько его наказали за понты. Ну что, это АПЛ, детка...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 1 сентября 2018, 17:35

      Бразилец перестаёт быть бразильцем только на смертном одре. Да и там пытается ногой до мяча дотянуться...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 1 сентября 2018, 17:27

      Покусал похоже его...ну сами понимаете кто...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21

      WAD07 1 сентября 2018, 17:17

      Кариусон!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +99

      Big_Boss 1 сентября 2018, 16:51

      Алисон, у вас Кариус!

      10
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS > Big_Boss 1 сентября 2018, 17:26

      Круто)))...

      1
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