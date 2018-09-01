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  • Алисон привез гол неудачным финтом. Так играет топ-вратарь?

Алисон привез гол неудачным финтом. Так играет топ-вратарь?

«Ливерпуль» уверенно выигрывал у «Лестера» со счетом 2:0, когда случилось что-то необычное. Защитник отбросил мяч Алисону мимо створа. Чтобы спасти команду от углового, бразильский вратарь убежал к лицевой линии, но запутался в собственных ногах. Ихеначо жестко поставил ногу и отобрал мяч, а Геззаль легко отличился с его паса. Первый пропущенный гол «Ливерпуля» в сезоне получился таким. Команда Клоппа удержала победу, но осадок остался.

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«Я не боюсь рисковать. Болельщикам, у которых проблемы с сердцем, нужно быть осторожными! Как я уже говорил прежде, я не стараюсь позабавиться над соперником. Я не просто красуюсь, а пытаюсь так помочь команде», – рассказывал Алисон о своей манере игры. Он не стесняется часто касаться мяча ногами и начинать комбинации с партнерами через пас. Часто бразилец рискует, что может привести к проблемам.

В матче с «Брайтоном» Алисон исполнил вот такой финт. Юрген Клопп потом сказал, что ему нужно привыкнуть к такому стилю игры вратаря.

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Он не стесняется летать в подкаты на границе штрафной и зарабатывать фолы на себе во время перепасовки мяча. В общем, Алисон играет динамично и агрессивно.

Летом Алисона купили за 62,5 миллиона евро. Лорис Кариус ошибался в финале Лиги чемпионов и на два года отправился в ссылку в «Бешикташ». Если Алисон будет неудачно творить такие вещи, то и его может ждать что-то подобное. Статус одного из самых дорогих вратарей мира уже ничего не значит.

Вы и без перевода поймете, что Кариус круче Алисона по этому сезону!

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Англия. Премьер-лига Англия Ливерпуль Лестер Кариус Лорис Геззаль Рашид Ихеначо Келечи Алиссон
Комментарии (10)
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Big_Boss
1535809865
Алисон, у вас Кариус!
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WAD07
1535811454
Кариусон!
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KOLBIS
1535812023
Покусал похоже его...ну сами понимаете кто...
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cska-62
1535812558
Бразилец перестаёт быть бразильцем только на смертном одре. Да и там пытается ногой до мяча дотянуться...
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ARSteven89
1535813217
Быстренько его наказали за понты. Ну что, это АПЛ, детка...
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яцык
1535820182
миньёле в рамку
Ответить
android-uz
1535880691
Синдром Кариуса уже какой-то...
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FanatSerj
1535958483
нормас, он три матча до этого затащил победу, там Ливер мог и очки потерять, а при таком счете можно и покуражиться ))
Ответить
prezent2017
1537163473
Нормуль, в чем промблема?
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