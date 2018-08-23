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    Кариус после того самого позора: ему аплодирует стадион, но его топит клуб


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    Голосов: 12
    23.08.2018 10:55
    Как дела у главного неудачника года через три месяца после финала ЛЧ?

    Как это было. В мае этого года в Киеве произошла настоящая личная трагедия – две ошибки Лориса Кариуса похоронили для «Ливерпуля» финал Лиги чемпионов. Сначала немец отдал мяч в ноги Бензема, а затем пропустил очевиднейшую плюху от Бэйла.

    Над ним смеялись, его гнобили и совсем немного − поддерживали. Стало ясно: во всем европейском футболе сейчас нет никого несчастнее Кариуса. Прошло три месяца. Что изменилось?

    ***

    После финала число подписчиков Лориса в социальных сетях увеличилось на 1,1 миллиона, но от этого только хуже. Парня глобально затравили болельщики «Ливерпуля» (и не только они), а сам футболист явно просел психологически.

    «Я убью твою девку». Как мир уничтожает Кариуса за ошибки в финале

    Кариуса троллили со всех сторон. Например, клуб четвертого итальянского дивизиона «Римини» пригласил на официальном сайте кипера к себе: «Мы все ошибаемся. Ему не повезло. Он ошибся на глазах миллионов людей. Это идеальное место для восстановления уверенности в себе, обретения спокойствия. Но он должен понимать, что это не просто прогулка. Потому что ему придется конкурировать с великим вратарем Франческо Скотти».

    ***

    В середине июля Кариус добил сам себя. «Ливерпуль» играл товарняк с хилым клубом «Транмер Роверс», и во время одного из штрафных вратарь после несложного удара отбил мяч прямо перед собой, подарив сопернику легкое добивание.


    Местный Liverpool Echo запустил волну неприятных слухов. Источник заявил, что Юрген Клопп даст шанс молодому голкиперу Дэнни Уорду. В контексте допущения грубой ошибки в матче против «Транмере Роверс» − звучало убедительно. Но сценарий пошел несколько иначе.

    «Ливерпуль» приобрел вратаря «Ромы» Алиссона Бекера за 70 миллионов евро. Такой расклад вряд ли устроил немца. Клопп затем пояснил: «Финал Лиги чемпионов никак не повлиял на наше желание заполучить Алиссона. Даже если бы мы выиграли, а Алиссон был на рынке, мы бы все равно его подписали».

    Но в это никто не верит.

    ***

    «На Кариуса повлиял тот удар – сто процентов. Я видел все снимки, сделанные с разных ракурсов. Я просмотрел их и подумал: парень не проявил в той игре никаких слабостей до этих больших ошибок, почему никто не считает, что они случились вследствие полученного им удара? Как мы можем так считать? Для меня это стало объяснением. Через 5 дней после финала у Лориса все еще было 26 из 30 маркеров сотрясения. Ситуация очевидная», − так впрягся за своего вратаря Клопп.

    Помимо Клоппа и разных известных персонажей глобальный кибербулинг Кариуса разбавляли поддержкой и тысячи обычных юзеров. Когда просочилась новость, что девушка кипера Памела Райф бросила его сразу после провального финала, фанаты сразу же пришли к ней в комментарии инстаграма и вылили тонну осуждений. Позже оказалось, что новость – фэйк. Пара рассталась гораздо раньше того финала. Но та ситуация показала главное – далеко не все зло настроены против Лориса.

    ***

    Самый драматичный момент межсезонья для Лориса наступил в товарищеском матче с «Торино». Вратарь вышел на замену в середине второго тайма, а переполненный «Энфилд» встретил игрока овациями. Это доказало то, что и для болельщиков жизнь продолжается. Кариуса простили.

    ***

    Интрига заключалась в том, какую функцию будет выполнять Кариус в команде. Здесь варианта три. Первый – Лорис навязывает Алиссону борьбу за место в основе. Второй – уступает эту роль Миньоле и садится в глубокий запас. Третий – уходит из команды.

    На протяжении всего межсезонья складывалось впечатление, что Клопп выберет первый вариант. Так или иначе, Лорис был основным футболистом весь прошлый сезон и провел его в целом неплохо. Как только Алиссон перешел в «Ливерпуль», InStat привел следующую статистику. Из трех киперов меньше всего за последние 20 игр пропускал Алиссон – 0.9 мяча за игру. Далее шел Кариус – 1.09. Замыкал тройку Миньоле – 1.13 гола за матч. Получается, даже по статистике Лорис – чистый сменщик Алиссона.

    ***

    Но, кажется, в итоге «Ливерпуль» отдает немца в «Бешикташ» на правах двухлетней аренды за 2,5 миллиона евро. При этом турки имеют в контракте опцию выкупа футболиста (при условии, что команда через два года выйдет в еврокубки).Об этом говорят приближенные к клубу источники.

    Что получается: клуб (и тренер) публично бодрит Кариуса хорошими цитатами, но на деле то покупает ему убийственно дорогого конкурента, то вообще отдает в аренду. Это странно.

    ***

    Почему так?

    Во-первых, несмотря на поддержку Клоппа, немец не смог оправиться от психологической травмы. Ему нужна перезагрузка в том месте, где он почувствует свои лидерские качества.

    Во-вторых, сказалось и то, что никуда из команды не ушел Миньоле. Ходили слухи, что бельгийцем интересовалась даже «Барселона», но дальше разговоров дело так и не зашло.

    В-третьих, вряд ли самого игрока устраивала такая роль в команде. Он пришел в «Ливерпуль» из «Майнца» и полтора года ждал своего звездного часа не для того, чтобы потом плотно и надолго осесть в запасе.

    Не будем забывать: Кариусу всего 25 лет. Для вратаря – совсем молодой возраст. У него впереди еще куча взлетов и падений. Но главное для Лориса – теперь на его стороне гораздо больше людей, чем противников.

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    Прекрасное видео, как «Энфилд» хлопает Кариусу

    А вот еще одна дикая ошибка Лориса из этого лета

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 12
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +400

      Мария Мария 28 августа 2018, 20:19

      парня девушка бросила!!!!! вот он и скис!!!! ниче мужик, найдешь другую девушку и заиграешь лучше всяких алиссонов...какие твои годы))))

      0
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 25 августа 2018, 05:30

      У каждого есть черные полосы в жизни. Удачи.

      0
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 24 августа 2018, 10:02

      В 25 так по щам получить - жестко.

      0
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      Рейтинг: +1974

      android-uz 24 августа 2018, 07:48

      Удачи парню!! Ему сейчас необходимо перезагрузится в другой команде как основной кипер!

      0
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 24 августа 2018, 00:05

      Для перезагрузки Кариусу нужно вернуться в Германию.

      0
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 23 августа 2018, 20:34

      интересное чтиво,хоть лично я думаю ему стоило бы попробовать доказать свой уровень в клубе поскромнее чем Ливер....

      3
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      Рейтинг: +1307

      21082014 23 августа 2018, 17:26

      Чем его топит Клуб?!приобретен голкипер,способный решить проблему в воротах,которая длится уже несколько лет подряд.Кариус-немалая часть этой проблемы.ему было оказано немалое доверие в свое время и поддержали его по человечески.далее-все зависит от него самого.или совсем опустит руки или докажет,что он-голкипер высокого класса,а ошибки бывают абсолютно у всех..

      5
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      Рейтинг: +1828

      Vladarg 23 августа 2018, 16:25

      начать все заново.у него просто нет иного варианта.сильно не копаться в полученных предложениях и ******** рукава.

      5
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      Рейтинг: +311

      Olga85 23 августа 2018, 13:54

      Если информация про Бешикташ правдивая, то я думаю, что Кариус зря соглашается на такой вариант. В Турции болельщики еще похлеще, чем в Англии. Восстановить свое психологическое равновесие ему там точно не удастся. Здесь вопрос в том, что на самом деле хочет Кариус. Если он решил, что еще лет 7-8 сможет спокойно мотаться по арендам и более или менее статусным клубам в ранге несостоявшейся звезды с психологическими проблемами, у которой "в новом клубе уж точно все получится", при этом каждый раз выбивая себе неплохой контракт, а потом с трагическим лицом воспринимать каждый пропущенный гол и закрываться руками от камер и публики, то он на верном пути. При этом он будет продолжать изображать рыцаря печального образа, под новыми стильными фотками которого сопливые девочки в инстаграмме будут постить записи о том, какой он душка и красавчик, что он ни в чем не виноват, и о том, как они его любят и поддерживают.
      Если все таки он настоящий мужик и у него есть желание восстановить свое реноме и заиграть на действительно сильном уровне, то, мне кажется, ему стоит перейти в какой-нибудь крепкий клуб из второй лиги, где он безоговорочно будет №1, где даже за какой-то косяк главный тренер не будет в следующем матче ставить в ворота его сменщика, так как тот просто гораздо ниже уровнем. Также во вторых лигах обычно не такое сильное нападение и не столь изощренная полузащита. Бывают сильные индивидуальные исполнители, но они быстро меняют прописку. В такой лиге он действительно смог бы почувствовать уверенность, стать лидером команды и немного спуститься с небес на землю. Как по мне, именно такой вариант поможет ему перезапустить карьеру с нуля, начать все с начала.Тем более, что время у него действительно есть.
      Но все же больше похоже на то, что на второй вариант он не пойдет. Он скорее актер. Не сомневаюсь, что с ним уже поработали самые сильные психологи, и продолжают работать. Если до сих пор проблему решить не удалось, пусть идет в модельный бизнес или кинематограф, благо внешние данные позволяют.

      0
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      Рейтинг: +101

      Vlad Mourinho > Olga85 23 августа 2018, 17:11

      во второй дивизион? серьезно?! ты решил совсем карьеру парня по*ерить?

      1
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      Рейтинг: +311

      Olga85 > Vlad Mourinho 23 августа 2018, 18:36

      Ну, во-первых, что в моем нике натолкнуло тебя на то, что я мужского пола? о_О А, во-вторых, я абсолютно серьезно. Я же не предлагаю отправить его в ФНЛ... В Европе во многих чемпионатах во вторых лигах команды достаточно сильные, но не настолько, чтобы забивать огромное количество мячей. Именно поэтому такие чемпионаты подойдут для сильного игрока, которому будет достаточно 1-2 сезона аренды, чтобы перезапустить карьеру.

      -1
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      Рейтинг: +101

      Vlad Mourinho > Olga85 24 августа 2018, 17:30

      перезапускать карьеру во второй лиге, игроку такого масштаба...мда с таким абсурдным мнением я давно не сталкивался. Это просто топчик, как я сразу не смекнул что ты девушка!
      Приведешь мне пару-тройку примеров подобного перезапуска карьеры, возьму свои слова обратно, еще и извинюсь бонусом! Хотя думаю в ответ последует что-то вроде: "Твои извинения мне ни куда не уперлись и распинаться я тут ни перед кем не обязана", жги!
      p.s. а лучше промолчи, умнее будешь казаться)

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      Olga85 > Vlad Mourinho 24 августа 2018, 23:20

      Ой, я и не заметила твою фамилию в нике. Куда уж мне до великого стратега ))) Дело в том, что мне, в отличие от тебя, не приходится казаться умнее, так как у меня высокий интеллект =)) Наоборот, в присутствии таких как ты приходится играть дурочку, чтобы эти люди не чувствовали себя ущербными и не комплексовали ))
      Можно привести примеры Антонио Ди Натале, Луки Тони, Романа Широкова, Сослана Джанаева. Не совсем применимо к данной ситуации, но взлет Джейми Варди из самых низших лиг в его возрасте. Да и вообще, достаточно много футболистов, которые попадали в приличные клубы и играли на высоком уровне в уже достаточно позднем возрасте, попадая туда из вторых дивизионов.
      P.S. лучше промолчи, умнее будешь казаться )))))

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      Vlad Mourinho > Olga85 25 августа 2018, 06:35

      Почти всех кого ты назвала, играли во второй лиге по молодости и только потому что их команда туда вылетала, за исключением широкова (в момент выступления в низших лигах был ноунеймом, так что тоже не в счет) и джанаева (последний это вообще сомнительный пример, нашла тоже с кем кариуса сравнить..).
      Так вот я просил назвать игроков, которые добивших больших результатов, уходили в низшие дивизионы, чтобы восстановить свое честное имя. Так что по прежнему ни одного адекватного примера я от тебя не увидел. Еще попытки будут??

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      Olga85 > Vlad Mourinho 25 августа 2018, 17:42

      Попытки на что? Ты просил привести примеры, я привела ))))) Тебя не устроит ни один пример с учетом твоей изначальной агрессивной реакции на чужое мнение. У тебя, видимо, правило: "есть два мнения - мое и неправильное". Такая неспособность адекватно воспринимать чужое мнение, как правило, свидетельствует о глубоких комплексах, уходящих корнями в детство. Либо, подобная узколобость, свидетельствует о низком интеллекте, не позволяющем взглянуть на ситуацию с разных углов )))
      Я привела тебе примеры, которые меня вполне устраивают, при этом ответив на твой вопрос. Тебя они не устраивают, но это уже не мои проблемы.

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      Vlad Mourinho > Olga85 25 августа 2018, 19:36

      Ок, попробую еще раз, может со второго раза лучше дойдет.
      Изначально разговор бы о Кариусе, который вышел в финал ЛЧ ("добился большого результата"), где накосячил, вопрос состоял в том куда его лучше отправить, учитывая в статусе какого игрока он подходил к финалу ЛЧ.
      Все же игроки которых ты привела, играли в низших дивах, до этого и близко не подбиравшись к подобным достижениям (а финал ЛЧ это так или иначе достижение).
      Так понятней??

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      Dgad 23 августа 2018, 11:59

      Похожая история у нас с Лодыгиным была, заиграл бодро очень, был даже надеждой сборной, потом обосрался раз и пошли ляпы, провалил сезон, осел в запасе, потом давали ему шансы реабилитироваться но их он просрал. В этом году в ирге против Минска все пропустил что мог.. можно забыть что был такой вратарь Лодыгин который подавал большие надежды. Кариус думаю тоже психологически надломился и наврятли теперь заиграет на высоком уровне

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