Кариус после того самого позора: ему аплодирует стадион, но его топит клуб

Как дела у главного неудачника года через три месяца после финала ЛЧ?

Как это было. В мае этого года в Киеве произошла настоящая личная трагедия – две ошибки Лориса Кариуса похоронили для «Ливерпуля» финал Лиги чемпионов. Сначала немец отдал мяч в ноги Бензема, а затем пропустил очевиднейшую плюху от Бэйла.

Над ним смеялись, его гнобили и совсем немного − поддерживали. Стало ясно: во всем европейском футболе сейчас нет никого несчастнее Кариуса. Прошло три месяца. Что изменилось?

***

После финала число подписчиков Лориса в социальных сетях увеличилось на 1,1 миллиона, но от этого только хуже. Парня глобально затравили болельщики «Ливерпуля» (и не только они), а сам футболист явно просел психологически.

«Я убью твою девку». Как мир уничтожает Кариуса за ошибки в финале

Кариуса троллили со всех сторон. Например, клуб четвертого итальянского дивизиона «Римини» пригласил на официальном сайте кипера к себе: «Мы все ошибаемся. Ему не повезло. Он ошибся на глазах миллионов людей. Это идеальное место для восстановления уверенности в себе, обретения спокойствия. Но он должен понимать, что это не просто прогулка. Потому что ему придется конкурировать с великим вратарем Франческо Скотти».

***

В середине июля Кариус добил сам себя. «Ливерпуль» играл товарняк с хилым клубом «Транмер Роверс», и во время одного из штрафных вратарь после несложного удара отбил мяч прямо перед собой, подарив сопернику легкое добивание.

twit text — Alan Smith (@alansmith90) 10 июля 2018 г.



Местный Liverpool Echo запустил волну неприятных слухов. Источник заявил, что Юрген Клопп даст шанс молодому голкиперу Дэнни Уорду. В контексте допущения грубой ошибки в матче против «Транмере Роверс» − звучало убедительно. Но сценарий пошел несколько иначе.

«Ливерпуль» приобрел вратаря «Ромы» Алиссона Бекера за 70 миллионов евро. Такой расклад вряд ли устроил немца. Клопп затем пояснил: «Финал Лиги чемпионов никак не повлиял на наше желание заполучить Алиссона. Даже если бы мы выиграли, а Алиссон был на рынке, мы бы все равно его подписали».

Но в это никто не верит.

***

«На Кариуса повлиял тот удар – сто процентов. Я видел все снимки, сделанные с разных ракурсов. Я просмотрел их и подумал: парень не проявил в той игре никаких слабостей до этих больших ошибок, почему никто не считает, что они случились вследствие полученного им удара? Как мы можем так считать? Для меня это стало объяснением. Через 5 дней после финала у Лориса все еще было 26 из 30 маркеров сотрясения. Ситуация очевидная», − так впрягся за своего вратаря Клопп.

Помимо Клоппа и разных известных персонажей глобальный кибербулинг Кариуса разбавляли поддержкой и тысячи обычных юзеров. Когда просочилась новость, что девушка кипера Памела Райф бросила его сразу после провального финала, фанаты сразу же пришли к ней в комментарии инстаграма и вылили тонну осуждений. Позже оказалось, что новость – фэйк. Пара рассталась гораздо раньше того финала. Но та ситуация показала главное – далеко не все зло настроены против Лориса.

***

Самый драматичный момент межсезонья для Лориса наступил в товарищеском матче с «Торино». Вратарь вышел на замену в середине второго тайма, а переполненный «Энфилд» встретил игрока овациями. Это доказало то, что и для болельщиков жизнь продолжается. Кариуса простили.

***

Интрига заключалась в том, какую функцию будет выполнять Кариус в команде. Здесь варианта три. Первый – Лорис навязывает Алиссону борьбу за место в основе. Второй – уступает эту роль Миньоле и садится в глубокий запас. Третий – уходит из команды.

На протяжении всего межсезонья складывалось впечатление, что Клопп выберет первый вариант. Так или иначе, Лорис был основным футболистом весь прошлый сезон и провел его в целом неплохо. Как только Алиссон перешел в «Ливерпуль», InStat привел следующую статистику. Из трех киперов меньше всего за последние 20 игр пропускал Алиссон – 0.9 мяча за игру. Далее шел Кариус – 1.09. Замыкал тройку Миньоле – 1.13 гола за матч. Получается, даже по статистике Лорис – чистый сменщик Алиссона.

***

Но, кажется, в итоге «Ливерпуль» отдает немца в «Бешикташ» на правах двухлетней аренды за 2,5 миллиона евро. При этом турки имеют в контракте опцию выкупа футболиста (при условии, что команда через два года выйдет в еврокубки).Об этом говорят приближенные к клубу источники.

Что получается: клуб (и тренер) публично бодрит Кариуса хорошими цитатами, но на деле то покупает ему убийственно дорогого конкурента, то вообще отдает в аренду. Это странно.

***

Почему так?

Во-первых, несмотря на поддержку Клоппа, немец не смог оправиться от психологической травмы. Ему нужна перезагрузка в том месте, где он почувствует свои лидерские качества.

Во-вторых, сказалось и то, что никуда из команды не ушел Миньоле. Ходили слухи, что бельгийцем интересовалась даже «Барселона», но дальше разговоров дело так и не зашло.

В-третьих, вряд ли самого игрока устраивала такая роль в команде. Он пришел в «Ливерпуль» из «Майнца» и полтора года ждал своего звездного часа не для того, чтобы потом плотно и надолго осесть в запасе.

Не будем забывать: Кариусу всего 25 лет. Для вратаря – совсем молодой возраст. У него впереди еще куча взлетов и падений. Но главное для Лориса – теперь на его стороне гораздо больше людей, чем противников.

Еще по теме:

Прекрасное видео, как «Энфилд» хлопает Кариусу

А вот еще одна дикая ошибка Лориса из этого лета