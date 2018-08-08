Болельщики «Ливерпуля» поддержали Кариуса. Они встретили его выход на поле аплодисментами

это максимально характеризует болельщиков.они поддержали.теперь дело за руководством и самим Кариусом.первые должны предоставить ему дальнейшее место работы,второй-работать не покладая рук.и,может быть,тогда будет не все потеряно.
Состоялся товарищеский матч, в котором «Ливерпуль» встречался с «Торино». Игра завершилась со счетом 3:1.
На 72-й минуте встречи на поле вышел вратарь Лорис Кариус, заменивший новичка команды Алиссона. Болельщики встретили его появление аплодисментами.
Ранее Кариус подвергся критике за две ошибки в финале Лиги чемпионов, которые привели к поражению от «Реала» (1:3).
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— Årk (@BigVirgil_) 8 августа 2018 г.