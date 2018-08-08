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    Болельщики «Ливерпуля» поддержали Кариуса. Они встретили его выход на поле аплодисментами

    Состоялся товарищеский матч, в котором «Ливерпуль» встречался с «Торино». Игра завершилась со счетом 3:1.

    На 72-й минуте встречи на поле вышел вратарь Лорис Кариус, заменивший новичка команды Алиссона. Болельщики встретили его появление аплодисментами.

    Ранее Кариус подвергся критике за две ошибки в финале Лиги чемпионов, которые привели к поражению от «Реала» (1:3).

    Источник: Twitter

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    08.08.2018 07:31
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +1307

      21082014 8 августа 2018, 20:38

      это максимально характеризует болельщиков.они поддержали.теперь дело за руководством и самим Кариусом.первые должны предоставить ему дальнейшее место работы,второй-работать не покладая рук.и,может быть,тогда будет не все потеряно.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 8 августа 2018, 12:12

      Респект таким болельщикам

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 августа 2018, 10:16

      молодцы, нельзя человека итак в непростой психологической ситуации еще и гнобить. поддержка со всех сторон лучший способ вернуть уверенность.

      5
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      Рейтинг: +1090

      ZAITZEFF2011 8 августа 2018, 10:03

      Настоящие болельщики должны поддерживать команду и отдельных игроков в трудные моменты.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +9735

      САДЫЧОК 8 августа 2018, 09:47

      а ведь Кариус до финала дошёл ЛЧ !.....Да , в финале накосячил !.....уж сильно ему досталось !...Удачи !

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west > САДЫЧОК 8 августа 2018, 16:21

      Главное - Ман Сити помог пройти в четвертьфинале! Уже респект ему.

      2
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 8 августа 2018, 09:40

      Вот это правильно. Вратарь сейчас нуждается в поддержке.

      5
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 8 августа 2018, 09:07

      Кариуса стоило поддержать после жёсткой шутки Клоппа.
      Сначала Клоппа говорил "Я доверяю Кариусу, он будет и дальше стоять на воротах.
      Потом "Ливерпуль покупает Алиссона за 62,5 миллиона евро.

      1
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 8 августа 2018, 08:19

      Интересно один мяч он пропустил?...

      1
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      Рейтинг: +9735

      САДЫЧОК > KOLBIS 8 августа 2018, 09:52

      Алиссон пропустил

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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS > САДЫЧОК 8 августа 2018, 10:06

      Спасибо!С почином его тогда...

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      Рейтинг: +1974

      android-uz 8 августа 2018, 07:43

      Молодцы!!!

      5
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