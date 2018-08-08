Болельщики «Ливерпуля» поддержали Кариуса. Они встретили его выход на поле аплодисментами

Состоялся товарищеский матч, в котором «Ливерпуль» встречался с «Торино». Игра завершилась со счетом 3:1.

На 72-й минуте встречи на поле вышел вратарь Лорис Кариус, заменивший новичка команды Алиссона. Болельщики встретили его появление аплодисментами.

Ранее Кариус подвергся критике за две ошибки в финале Лиги чемпионов, которые привели к поражению от «Реала» (1:3).