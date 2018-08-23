Кариус после того самого позора: ему аплодирует стадион, но его топит клуб

Как это было. В мае этого года в Киеве произошла настоящая личная трагедия – две ошибки Лориса Кариуса похоронили для «Ливерпуля» финал Лиги чемпионов. Сначала немец отдал мяч в ноги Бензема, а затем пропустил очевиднейшую плюху от Бэйла.

Над ним смеялись, его гнобили и совсем немного − поддерживали. Стало ясно: во всем европейском футболе сейчас нет никого несчастнее Кариуса. Прошло три месяца. Что изменилось?

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После финала число подписчиков Лориса в социальных сетях увеличилось на 1,1 миллиона, но от этого только хуже. Парня глобально затравили болельщики «Ливерпуля» (и не только они), а сам футболист явно просел психологически.

«Я убью твою девку». Как мир уничтожает Кариуса за ошибки в финале

Кариуса троллили со всех сторон. Например, клуб четвертого итальянского дивизиона «Римини» пригласил на официальном сайте кипера к себе: «Мы все ошибаемся. Ему не повезло. Он ошибся на глазах миллионов людей. Это идеальное место для восстановления уверенности в себе, обретения спокойствия. Но он должен понимать, что это не просто прогулка. Потому что ему придется конкурировать с великим вратарем Франческо Скотти».

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В середине июля Кариус добил сам себя. «Ливерпуль» играл товарняк с хилым клубом «Транмер Роверс», и во время одного из штрафных вратарь после несложного удара отбил мяч прямо перед собой, подарив сопернику легкое добивание.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает



Местный Liverpool Echo запустил волну неприятных слухов. Источник заявил, что Юрген Клопп даст шанс молодому голкиперу Дэнни Уорду. В контексте допущения грубой ошибки в матче против «Транмере Роверс» − звучало убедительно. Но сценарий пошел несколько иначе.

«Ливерпуль» приобрел вратаря «Ромы» Алиссона Бекера за 70 миллионов евро. Такой расклад вряд ли устроил немца. Клопп затем пояснил: «Финал Лиги чемпионов никак не повлиял на наше желание заполучить Алиссона. Даже если бы мы выиграли, а Алиссон был на рынке, мы бы все равно его подписали».

Но в это никто не верит.

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«На Кариуса повлиял тот удар – сто процентов. Я видел все снимки, сделанные с разных ракурсов. Я просмотрел их и подумал: парень не проявил в той игре никаких слабостей до этих больших ошибок, почему никто не считает, что они случились вследствие полученного им удара? Как мы можем так считать? Для меня это стало объяснением. Через 5 дней после финала у Лориса все еще было 26 из 30 маркеров сотрясения. Ситуация очевидная», − так впрягся за своего вратаря Клопп.

Помимо Клоппа и разных известных персонажей глобальный кибербулинг Кариуса разбавляли поддержкой и тысячи обычных юзеров. Когда просочилась новость, что девушка кипера Памела Райф бросила его сразу после провального финала, фанаты сразу же пришли к ней в комментарии инстаграма и вылили тонну осуждений. Позже оказалось, что новость – фэйк. Пара рассталась гораздо раньше того финала. Но та ситуация показала главное – далеко не все зло настроены против Лориса.

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Самый драматичный момент межсезонья для Лориса наступил в товарищеском матче с «Торино». Вратарь вышел на замену в середине второго тайма, а переполненный «Энфилд» встретил игрока овациями. Это доказало то, что и для болельщиков жизнь продолжается. Кариуса простили.

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Интрига заключалась в том, какую функцию будет выполнять Кариус в команде. Здесь варианта три. Первый – Лорис навязывает Алиссону борьбу за место в основе. Второй – уступает эту роль Миньоле и садится в глубокий запас. Третий – уходит из команды.

На протяжении всего межсезонья складывалось впечатление, что Клопп выберет первый вариант. Так или иначе, Лорис был основным футболистом весь прошлый сезон и провел его в целом неплохо. Как только Алиссон перешел в «Ливерпуль», InStat привел следующую статистику. Из трех киперов меньше всего за последние 20 игр пропускал Алиссон – 0.9 мяча за игру. Далее шел Кариус – 1.09. Замыкал тройку Миньоле – 1.13 гола за матч. Получается, даже по статистике Лорис – чистый сменщик Алиссона.

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Но, кажется, в итоге «Ливерпуль» отдает немца в «Бешикташ» на правах двухлетней аренды за 2,5 миллиона евро. При этом турки имеют в контракте опцию выкупа футболиста (при условии, что команда через два года выйдет в еврокубки).Об этом говорят приближенные к клубу источники.

Что получается: клуб (и тренер) публично бодрит Кариуса хорошими цитатами, но на деле то покупает ему убийственно дорогого конкурента, то вообще отдает в аренду. Это странно.

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Почему так?

Во-первых, несмотря на поддержку Клоппа, немец не смог оправиться от психологической травмы. Ему нужна перезагрузка в том месте, где он почувствует свои лидерские качества.

Во-вторых, сказалось и то, что никуда из команды не ушел Миньоле. Ходили слухи, что бельгийцем интересовалась даже «Барселона», но дальше разговоров дело так и не зашло.

В-третьих, вряд ли самого игрока устраивала такая роль в команде. Он пришел в «Ливерпуль» из «Майнца» и полтора года ждал своего звездного часа не для того, чтобы потом плотно и надолго осесть в запасе.

Не будем забывать: Кариусу всего 25 лет. Для вратаря – совсем молодой возраст. У него впереди еще куча взлетов и падений. Но главное для Лориса – теперь на его стороне гораздо больше людей, чем противников.

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