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  • Кариус после того самого позора: ему аплодирует стадион, но его топит клуб

Кариус после того самого позора: ему аплодирует стадион, но его топит клуб

Как это было. В мае этого года в Киеве произошла настоящая личная трагедия – две ошибки Лориса Кариуса похоронили для «Ливерпуля» финал Лиги чемпионов. Сначала немец отдал мяч в ноги Бензема, а затем пропустил очевиднейшую плюху от Бэйла.

Над ним смеялись, его гнобили и совсем немного − поддерживали. Стало ясно: во всем европейском футболе сейчас нет никого несчастнее Кариуса. Прошло три месяца. Что изменилось?

***

После финала число подписчиков Лориса в социальных сетях увеличилось на 1,1 миллиона, но от этого только хуже. Парня глобально затравили болельщики «Ливерпуля» (и не только они), а сам футболист явно просел психологически.

«Я убью твою девку». Как мир уничтожает Кариуса за ошибки в финале

Кариуса троллили со всех сторон. Например, клуб четвертого итальянского дивизиона «Римини» пригласил на официальном сайте кипера к себе: «Мы все ошибаемся. Ему не повезло. Он ошибся на глазах миллионов людей. Это идеальное место для восстановления уверенности в себе, обретения спокойствия. Но он должен понимать, что это не просто прогулка. Потому что ему придется конкурировать с великим вратарем Франческо Скотти».

***

В середине июля Кариус добил сам себя. «Ливерпуль» играл товарняк с хилым клубом «Транмер Роверс», и во время одного из штрафных вратарь после несложного удара отбил мяч прямо перед собой, подарив сопернику легкое добивание.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает


Местный Liverpool Echo запустил волну неприятных слухов. Источник заявил, что Юрген Клопп даст шанс молодому голкиперу Дэнни Уорду. В контексте допущения грубой ошибки в матче против «Транмере Роверс» − звучало убедительно. Но сценарий пошел несколько иначе.

«Ливерпуль» приобрел вратаря «Ромы» Алиссона Бекера за 70 миллионов евро. Такой расклад вряд ли устроил немца. Клопп затем пояснил: «Финал Лиги чемпионов никак не повлиял на наше желание заполучить Алиссона. Даже если бы мы выиграли, а Алиссон был на рынке, мы бы все равно его подписали».

Но в это никто не верит.

***

«На Кариуса повлиял тот удар – сто процентов. Я видел все снимки, сделанные с разных ракурсов. Я просмотрел их и подумал: парень не проявил в той игре никаких слабостей до этих больших ошибок, почему никто не считает, что они случились вследствие полученного им удара? Как мы можем так считать? Для меня это стало объяснением. Через 5 дней после финала у Лориса все еще было 26 из 30 маркеров сотрясения. Ситуация очевидная», − так впрягся за своего вратаря Клопп.

Помимо Клоппа и разных известных персонажей глобальный кибербулинг Кариуса разбавляли поддержкой и тысячи обычных юзеров. Когда просочилась новость, что девушка кипера Памела Райф бросила его сразу после провального финала, фанаты сразу же пришли к ней в комментарии инстаграма и вылили тонну осуждений. Позже оказалось, что новость – фэйк. Пара рассталась гораздо раньше того финала. Но та ситуация показала главное – далеко не все зло настроены против Лориса.

***

Самый драматичный момент межсезонья для Лориса наступил в товарищеском матче с «Торино». Вратарь вышел на замену в середине второго тайма, а переполненный «Энфилд» встретил игрока овациями. Это доказало то, что и для болельщиков жизнь продолжается. Кариуса простили.

***

Интрига заключалась в том, какую функцию будет выполнять Кариус в команде. Здесь варианта три. Первый – Лорис навязывает Алиссону борьбу за место в основе. Второй – уступает эту роль Миньоле и садится в глубокий запас. Третий – уходит из команды.

На протяжении всего межсезонья складывалось впечатление, что Клопп выберет первый вариант. Так или иначе, Лорис был основным футболистом весь прошлый сезон и провел его в целом неплохо. Как только Алиссон перешел в «Ливерпуль», InStat привел следующую статистику. Из трех киперов меньше всего за последние 20 игр пропускал Алиссон – 0.9 мяча за игру. Далее шел Кариус – 1.09. Замыкал тройку Миньоле – 1.13 гола за матч. Получается, даже по статистике Лорис – чистый сменщик Алиссона.

***

Но, кажется, в итоге «Ливерпуль» отдает немца в «Бешикташ» на правах двухлетней аренды за 2,5 миллиона евро. При этом турки имеют в контракте опцию выкупа футболиста (при условии, что команда через два года выйдет в еврокубки).Об этом говорят приближенные к клубу источники.

Что получается: клуб (и тренер) публично бодрит Кариуса хорошими цитатами, но на деле то покупает ему убийственно дорогого конкурента, то вообще отдает в аренду. Это странно.

***

Почему так?

Во-первых, несмотря на поддержку Клоппа, немец не смог оправиться от психологической травмы. Ему нужна перезагрузка в том месте, где он почувствует свои лидерские качества.

Во-вторых, сказалось и то, что никуда из команды не ушел Миньоле. Ходили слухи, что бельгийцем интересовалась даже «Барселона», но дальше разговоров дело так и не зашло.

В-третьих, вряд ли самого игрока устраивала такая роль в команде. Он пришел в «Ливерпуль» из «Майнца» и полтора года ждал своего звездного часа не для того, чтобы потом плотно и надолго осесть в запасе.

Не будем забывать: Кариусу всего 25 лет. Для вратаря – совсем молодой возраст. У него впереди еще куча взлетов и падений. Но главное для Лориса – теперь на его стороне гораздо больше людей, чем противников.

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Англия. Премьер-лига Лига чемпионов Англия Ливерпуль Бешикташ Миньоле Симон Алиссон Кариус Лорис Клопп Юрген
Комментарии (21)
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KOLBIS
1535011891
Клеймо на всю жизнь будет если не исправится,такое прощается только чем-то глобальным и самое плохое,что он сам надломился и выходит уже на поле с мыслью,что сейчас опять накосячит,но это уже работа психолога...Вывод все в его руках и ногах,удачи остается только пожелать...
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Майор Дзагоев
1535013971
Думаю, что как раз Барсе стоило бы купить Кариуса: во-первых, друг Тер Стегену, а во-вторых, именно Тер после дичайшего фейла против Ромы стал железным номером один на долгие годы в Барсе. Так что Кариус вполне сможет там психологически подняться, как и его соотечественник
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Dgad
1535014780
Похожая история у нас с Лодыгиным была, заиграл бодро очень, был даже надеждой сборной, потом обосрался раз и пошли ляпы, провалил сезон, осел в запасе, потом давали ему шансы реабилитироваться но их он просрал. В этом году в ирге против Минска все пропустил что мог.. можно забыть что был такой вратарь Лодыгин который подавал большие надежды. Кариус думаю тоже психологически надломился и наврятли теперь заиграет на высоком уровне
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Olga85
1535021640
Если информация про Бешикташ правдивая, то я думаю, что Кариус зря соглашается на такой вариант. В Турции болельщики еще похлеще, чем в Англии. Восстановить свое психологическое равновесие ему там точно не удастся. Здесь вопрос в том, что на самом деле хочет Кариус. Если он решил, что еще лет 7-8 сможет спокойно мотаться по арендам и более или менее статусным клубам в ранге несостоявшейся звезды с психологическими проблемами, у которой "в новом клубе уж точно все получится", при этом каждый раз выбивая себе неплохой контракт, а потом с трагическим лицом воспринимать каждый пропущенный гол и закрываться руками от камер и публики, то он на верном пути. При этом он будет продолжать изображать рыцаря печального образа, под новыми стильными фотками которого сопливые девочки в инстаграмме будут постить записи о том, какой он душка и красавчик, что он ни в чем не виноват, и о том, как они его любят и поддерживают. Если все таки он настоящий мужик и у него есть желание восстановить свое реноме и заиграть на действительно сильном уровне, то, мне кажется, ему стоит перейти в какой-нибудь крепкий клуб из второй лиги, где он безоговорочно будет №1, где даже за какой-то косяк главный тренер не будет в следующем матче ставить в ворота его сменщика, так как тот просто гораздо ниже уровнем. Также во вторых лигах обычно не такое сильное нападение и не столь изощренная полузащита. Бывают сильные индивидуальные исполнители, но они быстро меняют прописку. В такой лиге он действительно смог бы почувствовать уверенность, стать лидером команды и немного спуститься с небес на землю. Как по мне, именно такой вариант поможет ему перезапустить карьеру с нуля, начать все с начала.Тем более, что время у него действительно есть. Но все же больше похоже на то, что на второй вариант он не пойдет. Он скорее актер. Не сомневаюсь, что с ним уже поработали самые сильные психологи, и продолжают работать. Если до сих пор проблему решить не удалось, пусть идет в модельный бизнес или кинематограф, благо внешние данные позволяют.
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Vladarg
1535030724
начать все заново.у него просто нет иного варианта.сильно не копаться в полученных предложениях и ******** рукава.
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21082014
1535034415
Чем его топит Клуб?!приобретен голкипер,способный решить проблему в воротах,которая длится уже несколько лет подряд.Кариус-немалая часть этой проблемы.ему было оказано немалое доверие в свое время и поддержали его по человечески.далее-все зависит от него самого.или совсем опустит руки или докажет,что он-голкипер высокого класса,а ошибки бывают абсолютно у всех..
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Михаил Шевченко
1535045668
интересное чтиво,хоть лично я думаю ему стоило бы попробовать доказать свой уровень в клубе поскромнее чем Ливер....
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ItalianFootball
1535094159
В 25 так по щам получить - жестко.
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Фотон
1535164247
У каждого есть черные полосы в жизни. Удачи.
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Мария Мария
1535476741
парня девушка бросила!!!!! вот он и скис!!!! ниче мужик, найдешь другую девушку и заиграешь лучше всяких алиссонов...какие твои годы))))
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