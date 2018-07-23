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    Кариус отдал пас на соперника в матче с «Боруссией». Тот не попал в пустые ворота

    Голкипер «Ливерпуля» Лорис Кариус отметился очередной грубой ошибкой в матче Международного кубка чемпионов с дортмундской «Боруссией». Встреча завершилась со счетом 1:3.

    На четвертой минуте матча немец далеко вышел из ворот, ошибся в передаче вперед. Футболист «Боруссии» перехватил мяч, но не попал в пустые ворота, находясь недалеко от центральной линии поля.

    Ранее Кариус дважды ошибся в финале Лиги чемпионов с «Реалом» (1:3). Этим летом в клубе заявили, что именно немец будет первым номером в предстоящем сезоне.

    Источник: Twitter

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    23.07.2018 07:30
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 23 июля 2018, 17:42

      Отстоял в рамке 9 лет,знаю что после таких ошибок(ЛЧ) морально долго восстанавливаешься и пожаришь очень много...

      0
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      ...
      Рейтинг: +1053

      Munez89 > KOLBIS 24 июля 2018, 09:28

      Где играл?

      1
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      ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS > Munez89 24 июля 2018, 12:03

      "Полет" Челябинск 1989-1998

      1
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 > KOLBIS 26 июля 2018, 11:39

      А дальше что делал!?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS > Munez89 26 июля 2018, 11:41

      Выживал...

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 23 июля 2018, 14:38

      Ему надо с Федькой пообщаться... тот знает, как сначала быть в полном д..рьме, потом стать лучшим форвардом в чемпе, а потом опять оказаться в д..рьме, но уже из-за своей гордыни и пафосности...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 23 июля 2018, 11:51

      № 1 будет Алисон, без всяких сомнений.

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 июля 2018, 11:12

      так вот и сломаться ведь парень может, груз ошибок давит на него да еще и новые случаются опять.

      2
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      Рейтинг: +17

      Степанов Антон 23 июля 2018, 10:30

      Всеми мыслями уже на скамейке сидит)

      0
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 23 июля 2018, 09:49

      Если они посадят Алиссона стоимостью 75 лямов на скамейку - это будет нечто)

      3
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 23 июля 2018, 09:21

      так чего его выпускают???

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 23 июля 2018, 08:10

      "Ливер" уже купил у "Ромы" воротника бразильца Алисона за 75 млн. евро. Теперь Кариуса пусть считают хоть № 1 воротником в мире. Будет в " Ливере" полировать лавку или продадут в другой клуб, хотя возможна и аренда.

      7
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      Рейтинг: +399

      kella 23 июля 2018, 08:00

      Без таких моментов футбол был бы скучным!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +54992

      MaxRnD 23 июля 2018, 07:49

      Мастерюга, чо !

      1
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