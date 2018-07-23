Кариус отдал пас на соперника в матче с «Боруссией». Тот не попал в пустые ворота

Голкипер «Ливерпуля» Лорис Кариус отметился очередной грубой ошибкой в матче Международного кубка чемпионов с дортмундской «Боруссией». Встреча завершилась со счетом 1:3.

На четвертой минуте матча немец далеко вышел из ворот, ошибся в передаче вперед. Футболист «Боруссии» перехватил мяч, но не попал в пустые ворота, находясь недалеко от центральной линии поля.

Ранее Кариус дважды ошибся в финале Лиги чемпионов с «Реалом» (1:3). Этим летом в клубе заявили, что именно немец будет первым номером в предстоящем сезоне.