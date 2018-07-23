Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кариус отдал пас на соперника в матче с «Боруссией». Тот не попал в пустые ворота

Кариус отдал пас на соперника в матче с «Боруссией». Тот не попал в пустые ворота

23 июля 2018, 07:30
16

Голкипер «Ливерпуля» Лорис Кариус отметился очередной грубой ошибкой в матче Международного кубка чемпионов с дортмундской «Боруссией». Встреча завершилась со счетом 1:3.

На четвертой минуте матча немец далеко вышел из ворот, ошибся в передаче вперед. Футболист «Боруссии» перехватил мяч, но не попал в пустые ворота, находясь недалеко от центральной линии поля.

Ранее Кариус дважды ошибся в финале Лиги чемпионов с «Реалом» (1:3). Этим летом в клубе заявили, что именно немец будет первым номером в предстоящем сезоне.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Кариус Лорис
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
BlackMurder
1532320900
Главное чтобы поверил в себя и игра пойдет, у каждого вратаря есть и были спады
Ответить
MaxRnD
1532321343
Мастерюга, чо !
Ответить
kella
1532322041
Без таких моментов футбол был бы скучным!
Ответить
Рубик Докоян
1532322656
"Ливер" уже купил у "Ромы" воротника бразильца Алисона за 75 млн. евро. Теперь Кариуса пусть считают хоть № 1 воротником в мире. Будет в " Ливере" полировать лавку или продадут в другой клуб, хотя возможна и аренда.
Ответить
СашкаГуров
1532326867
так чего его выпускают???
Ответить
Pro100Kid
1532328584
Если они посадят Алиссона стоимостью 75 лямов на скамейку - это будет нечто)
Ответить
OfaZavr
1532333555
так вот и сломаться ведь парень может, груз ошибок давит на него да еще и новые случаются опять.
Ответить
zigbert
1532335915
№ 1 будет Алисон, без всяких сомнений.
Ответить
ivanthebest
1532345930
Ему надо с Федькой пообщаться... тот знает, как сначала быть в полном д..рьме, потом стать лучшим форвардом в чемпе, а потом опять оказаться в д..рьме, но уже из-за своей гордыни и пафосности...
Ответить
KOLBIS
1532356977
Отстоял в рамке 9 лет,знаю что после таких ошибок(ЛЧ) морально долго восстанавливаешься и пожаришь очень много...
Ответить
Главные новости
Один шаг отделяет Батракова от статуса игрока «Галатасарая»
18:33
Назначены судьи на матч «Спартак» – «Зенит» и другие игры 5-го тура РПЛ
18:18
Реакция Губерниева на слова Роналду о завершении карьеры
17:51
1
Стало известно, почему «Зенит» не отпустил Мостового в «Краснодар» и «Динамо»
17:40
3
Жена Батракова одним словом отреагировала на приезд мужа в Турцию
17:28
4
Воробьев из «Краснодара» ответил на критику Слуцкого
17:09
1
Моуринью отказался от Ямаля в «Реале»
16:50
1
Батраков войдет в топ-7 самых дорогих трансферов в истории чемпионата Турции
16:25
3
Участник ЧМ-2026 в третий раз перешел в «Барселону»
16:08
Экс-защитнику «Химок» предлагали 10-15 миллионов рублей за сдачу матча РПЛ
15:58
Все новости
Все новости
«Арсенал» купит защитника сборной Англии за 51 миллион
Вчера, 20:49
Фото«Ювентус» арендовал вратаря «Тоттенхэма»
Вчера, 19:28
ФотоСаудовский клуб приобрел хавбека «Манчестер Сити» за 61 миллион
Вчера, 18:35
Фото«Реал» презентовал экс-игрока «Манчестер Сити»
Вчера, 15:31
ФотоКлуб АПЛ подписал игрока «Атлетико» и вратаря, у которого сорвался трансфер в «ПСЖ»
Вчера, 12:35
Моуринью – о срыве трансфера Родри в «Реал»: «Желаю ему удачи, но, конечно, не очень много»
Вчера, 12:24
Сафонов вошел в топ-10 лучших вратарей мира по версии ESPN
Вчера, 11:55
6
Фото«Барселона» купила обладателя «Золотого мяча»
18 августа
1
Родри и Канселу прошли медосмотр для «Барселоны»
18 августа
ФотоКлуб АПЛ приобрел игрока сборной Боснии за 35 миллионов
18 августа
В саудовском клубе хотят избавиться от Бензема
18 августа
«Манчестер Сити» определился с заменой для Родри
18 августа
«Это мечта»: лучший игрок ЧМ-2026 подтвердил переход в «Барселону»
17 августа
«Галатасарай» готовит предложение по атакующему полузащитнику – это не Батраков
17 августа
2
Совладельцы «Челси» решили продать акции
17 августа
Швец – об обладателе «Золотого мяча»: «А чем он выделяется? Я точно выглядел не слабее»
17 августа
1
Стал известен новый клуб Родри
16 августа
2
Артета прокомментировал победу «Арсенала» над «Сити» в матче за Суперкубок Англии
16 августа
1
Суперкубок Англии. «Арсенал» не заметил «Манчестер Сити» в Кардиффе (3:0)
16 августа
3
Видео«Арсенал» забил «Манчестер Сити» на 23-й секунде
16 августа
Российский футболист сыграл против «Челси»
15 августа
2
«Барселона» сделала третье предложение по Родри
15 августа
Фото«Атлетико» объявил о покупке чемпиона мира
15 августа
1
Скоулз признался, что сегодня выбрал бы «Манчестер Сити», а не «МЮ»
15 августа
2
Фото«Челси» отправил казахстанца в Чемпионшип
14 августа
Клубу РПЛ предложили Мареза
14 августа
4
«Динамо» предложили Санчо
14 августа
1
ВидеоЧемпион мира и обладатель «Золотого мяча» летает обычным лоукостером
14 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+