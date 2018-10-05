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    Кариус опять жутко накосячил. Просто стыд


    4.1
    Голосов: 7
    05.10.2018 16:05
    Никогда такого не было, и вот опять.

    Турецкий «Бешикташ» стартовал с победы в новом сезоне Лиги Европы, обыграв «Сарпсборг», а во втором туре отправился в гости к «Мальме». Турки проиграли 0:2, а начались неудачи с очередного ляпа Лориса Кариуса, который летом был арендован у «Ливерпуля».

    Мяч после подачи с фланга отрикошетил от Джанера Эркина и влетел в ворота. Впрочем, скорость подачи практически не увеличилась, а к такой траектории даже за считанные секунды вратари обычно подстраиваются. В этом же эпизоде мяч прошмыгнул между Кариусом и перекладиной прямо в ворота.

    За «Бешикташ» Кариус провел всего пока шесть матчей, но «сухим» ушел с поля лишь однажды – на прошлых выходных клуб обыграл 2:0 «Кайсериспор». Во всех остальных играх – хотя бы один пропущенный мяч (от «Мальме» – два).

    Впрочем, в нынешнем сезоне у «Бешикташа» к октябрю уже сыграли три вратаря. В активе Толги Зенгина семь матчей во всех турнирах, но не пропускал он только лишь от фарерского «Б-36» и в домашнем матче с австрийским ЛАСКом, а единственный матч в чемпионате 20-летнего Утку Ювакурана обернулся тремя пропущенными голами от «Антальяспора».

    В целом, дела у «Бешикташа» идут нормально: третье место в чемпионате с отставанием в одно очко от лидера, разница 13:8 после семи матчей кажется некритичной. Впрочем, в турецком чемпионате иногда случаются нелепости: например, «Бурсаспор» пропустил меньше «Бешикташа» (7), а идет вообще предпоследним.

    Нелепости же Кариуса продолжаются даже спустя несколько месяцев после катастрофического финала Лиги чемпионов.

    Кариус после того самого позора: ему аплодирует стадион, но его топит клуб

    «Я убью твою девку». Как мир уничтожает Кариуса за ошибки в финале

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4.1 Голосов: 7
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 30 октября 2018, 09:51

      Отлично залетел)

      0
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      Рейтинг: +373

      cпартак саня 18 октября 2018, 20:40

      крута

      0
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      Рейтинг: +585

      tilvan 6 октября 2018, 15:04

      Ничего критичного, бывает

      0
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      Рейтинг: +307

      Mirex_CSKA 6 октября 2018, 10:24

      Затюкали его,вот на нервах и играет.Хороший вратарь,время надо для востановления психологически

      1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > Mirex_CSKA 7 октября 2018, 09:03

      Несколько спорное утверждение. Я периодически интересуюсь Бундеслигой, и скажу, что это фишка большинства немецких вратарей - в целом средний класс вратарей в Лиге высокий, но почти все имеют скилл с завидной регулярностью совершать ошибки. Раньше этим страдал тер Штеген, но в Барсе после парочки сезонов "выздоровел" наконец-то, а то пропускал за шиворот и имел по парочке автоголов за год. Возьмём других известных немцев - Кевин Трапп с его постоянными косяками за ПСЖ, поэтому его продали в Айнтрахт. А Бернд Лено или Рон-Роберт Цилер? Тоже явно не образец надёжности. Всё это вратари в стиле Льориса - могут вытащить мёртвый мяч, а уже через минуту сам себе привезти гол. Я всегда считал, что главная задача вратаря не чудо-сейвы делать, а играть надёжно, ведь команда на тебя расчитывает, а такие вот ошибки а-ля Кариус не просто сводят на нет все предыдущие старания игроков и самого вратаря, они ещё и деморализуют.

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > Mirex_CSKA 7 октября 2018, 09:14

      А это всё к тому веду, что в чемпионате Германии психологическое давление невысокое, а к ошибкам вратарей относятся весьма благосклонно. Поэтому такие как Кариус или Трапп не потянут играть в топ-клубах, где от них требуется намного большее. Поэтому не сказать, что тот же Трапп или Кариус - это крутые вратари у которых просто не пошло, они не справились с давлением. Просто это не их уровень. Поэтому Трапп и Цилер снова вернулись в Германию.

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