Кариус опять жутко накосячил. Просто стыд

Никогда такого не было, и вот опять.

Турецкий «Бешикташ» стартовал с победы в новом сезоне Лиги Европы, обыграв «Сарпсборг», а во втором туре отправился в гости к «Мальме». Турки проиграли 0:2, а начались неудачи с очередного ляпа Лориса Кариуса, который летом был арендован у «Ливерпуля».

Мяч после подачи с фланга отрикошетил от Джанера Эркина и влетел в ворота. Впрочем, скорость подачи практически не увеличилась, а к такой траектории даже за считанные секунды вратари обычно подстраиваются. В этом же эпизоде мяч прошмыгнул между Кариусом и перекладиной прямо в ворота.

За «Бешикташ» Кариус провел всего пока шесть матчей, но «сухим» ушел с поля лишь однажды – на прошлых выходных клуб обыграл 2:0 «Кайсериспор». Во всех остальных играх – хотя бы один пропущенный мяч (от «Мальме» – два).

Впрочем, в нынешнем сезоне у «Бешикташа» к октябрю уже сыграли три вратаря. В активе Толги Зенгина семь матчей во всех турнирах, но не пропускал он только лишь от фарерского «Б-36» и в домашнем матче с австрийским ЛАСКом, а единственный матч в чемпионате 20-летнего Утку Ювакурана обернулся тремя пропущенными голами от «Антальяспора».

В целом, дела у «Бешикташа» идут нормально: третье место в чемпионате с отставанием в одно очко от лидера, разница 13:8 после семи матчей кажется некритичной. Впрочем, в турецком чемпионате иногда случаются нелепости: например, «Бурсаспор» пропустил меньше «Бешикташа» (7), а идет вообще предпоследним.

Нелепости же Кариуса продолжаются даже спустя несколько месяцев после катастрофического финала Лиги чемпионов.

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