Вратарь «Бешикташа» Кариус пропустил гол с бровки поля

«Бешикташ» уступил со счетом 0:2 «Мальме» в матче 2-го тура групповой стадии Лиги Европы.

В моменте с первым взятием ворот голкипер турецкого клуба Лорис Кариус пропустил с боковой линии поля.

В протоколе УЕФА гол записан на игрока стамбульцев Джанера Эркина, который коснулся мяча после удара хавбека хозяев Андерса Кристиансена.

Напомним, права на 25-летнего Кариуса принадлежат «Ливерпулю». Последним официальным матчем немца за английский клуб остается финал Лиги чемпионов-2017/18 в Киеве против «Реала» (1:3). В случае с первым мячом голкипер сбросил мяч на ногу Кариму Бензема, а позже отбил мяч в ворота после дальнего удара Гарета Бэйла.