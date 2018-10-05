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Вратарь «Бешикташа» Кариус пропустил гол с бровки поля

5 октября 2018, 00:27
13

«Бешикташ» уступил со счетом 0:2 «Мальме» в матче 2-го тура групповой стадии Лиги Европы.

В моменте с первым взятием ворот голкипер турецкого клуба Лорис Кариус пропустил с боковой линии поля.

В протоколе УЕФА гол записан на игрока стамбульцев Джанера Эркина, который коснулся мяча после удара хавбека хозяев Андерса Кристиансена.

Напомним, права на 25-летнего Кариуса принадлежат «Ливерпулю». Последним официальным матчем немца за английский клуб остается финал Лиги чемпионов-2017/18 в Киеве против «Реала» (1:3). В случае с первым мячом голкипер сбросил мяч на ногу Кариму Бензема, а позже отбил мяч в ворота после дальнего удара Гарета Бэйла.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Лига Европы Мальме Бешикташ Кариус Лорис
Комментарии (13)
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Рубик Докоян
1538688652
Кариус он и в "Бешикташе" кариус...
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Патронташ
1538689667
Вечный неудачник....Может футбол это не его?
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prezent2017
1538690770
Лох!
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TAGANROG 161
1538696333
Что такое не везёт и как с этим бороться-это полностью про Кариуса.
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Superviser77
1538703715
Хана карьере(((
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ДСА
1538706992
Продолжает доказывать свое мастерство.
Ответить
KOLBIS
1538707145
Он проклят...
Ответить
Обер-КанцлерЪ
1538719883
По-человечески жаль Кариуса. Думаю, что ему надо сделать паузу с футболом на годик. Пожить где-нибудь в единении с природой и отсутствием сми, перезагрузиться и прийти в себя. А потом начать всё сначала.
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Михаил Шевченко
1538721117
нужно снова его поддержать,бедны он и невезучий....а то что его потолок это уровень чемпионата области то пох....
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zigbert
1538812989
Вот кому больше всего не везет на свете.
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