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    Какой вы футболист?

    Вратарь «Бешикташа» Кариус пропустил гол с бровки поля

    «Бешикташ» уступил со счетом 0:2 «Мальме» в матче 2-го тура групповой стадии Лиги Европы.

    В моменте с первым взятием ворот голкипер турецкого клуба Лорис Кариус пропустил с боковой линии поля.

    В протоколе УЕФА гол записан на игрока стамбульцев Джанера Эркина, который коснулся мяча после удара хавбека хозяев Андерса Кристиансена.

    Напомним, права на 25-летнего Кариуса принадлежат «Ливерпулю». Последним официальным матчем немца за английский клуб остается финал Лиги чемпионов-2017/18 в Киеве против «Реала» (1:3). В случае с первым мячом голкипер сбросил мяч на ногу Кариму Бензема, а позже отбил мяч в ворота после дальнего удара Гарета Бэйла.

    Источник: Twitter

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    05.10.2018 00:27
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +100911

      zigbert 6 октября 2018, 11:03

      Вот кому больше всего не везет на свете.

      3
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 5 октября 2018, 09:31

      нужно снова его поддержать,бедны он и невезучий....а то что его потолок это уровень чемпионата области то пох....

      1
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      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери 5 октября 2018, 09:14

      В Спартак его!

      0
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 5 октября 2018, 09:11

      По-человечески жаль Кариуса.
      Думаю, что ему надо сделать паузу с футболом на годик. Пожить где-нибудь в единении с природой и отсутствием сми, перезагрузиться и прийти в себя. А потом начать всё сначала.

      3
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 5 октября 2018, 05:39

      Он проклят...

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      Рейтинг: +929

      ДСА 5 октября 2018, 05:36

      Продолжает доказывать свое мастерство.

      2
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 5 октября 2018, 04:41

      Хана карьере(((

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      Рейтинг: +23141

      TAGANROG 161 5 октября 2018, 02:38

      Что такое не везёт и как с этим бороться-это полностью про Кариуса.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 5 октября 2018, 01:06

      Лох!

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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 5 октября 2018, 00:47

      Вечный неудачник....Может футбол это не его?

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