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    Тренер сборной Турции Гюнеш: «Россия сильнее Сербии и Венгрии»

    Главный тренер сборной Турции Сенол Гюнеш высказался о составе группы Лиги наций, в которую помимо его команды попали Россия, Сербия и Венгрия.

    «Мы уважаем команды Венгрии и Сербии, но сборная Россия сильнее их, однако мы должны ее пройти, чтобы выйти в дивизион А. С россиянами мы играли в 2018 году, у них хорошая команда, которая здорово играла на чемпионате мира. Думаю, что нам предстоит отличный поединок.

    Команды Венгрии и Сербии тоже показывают хороший футбол, и я отмечу, что у нас сильнейшая группа в дивизионе В», – сказал Гюнеш.

    • Групповая стадия Лиги наций пройдет с 3 сентября по 17 ноября 2020 года.
    • Победитель квартета выйдет в дивизион А.

    Черчесов – о соперниках сборной России в Лиге наций: «Мы всех знаем. Нам не привыкать»

    Источник: ТАСС

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    03.03.2020 22:35
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