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  • Тренер сборной Турции Гюнеш: «Россия сильнее Сербии и Венгрии»

Тренер сборной Турции Гюнеш: «Россия сильнее Сербии и Венгрии»

3 марта 2020, 22:35
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Главный тренер сборной Турции Сенол Гюнеш высказался о составе группы Лиги наций, в которую помимо его команды попали Россия, Сербия и Венгрия.

«Мы уважаем команды Венгрии и Сербии, но сборная Россия сильнее их, однако мы должны ее пройти, чтобы выйти в дивизион А. С россиянами мы играли в 2018 году, у них хорошая команда, которая здорово играла на чемпионате мира. Думаю, что нам предстоит отличный поединок.

Команды Венгрии и Сербии тоже показывают хороший футбол, и я отмечу, что у нас сильнейшая группа в дивизионе В», – сказал Гюнеш.

  • Групповая стадия Лиги наций пройдет с 3 сентября по 17 ноября 2020 года.
  • Победитель квартета выйдет в дивизион А.

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Источник: ТАСС
Россия Турция Сербия Венгрия Гюнеш Шенол
Комментарии (1)
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Олег1204
1583267641
Кнч, у них нет каб 500
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