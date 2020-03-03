Тренер сборной Турции Гюнеш: «Россия сильнее Сербии и Венгрии»

Главный тренер сборной Турции Сенол Гюнеш высказался о составе группы Лиги наций, в которую помимо его команды попали Россия, Сербия и Венгрия.

«Мы уважаем команды Венгрии и Сербии, но сборная Россия сильнее их, однако мы должны ее пройти, чтобы выйти в дивизион А. С россиянами мы играли в 2018 году, у них хорошая команда, которая здорово играла на чемпионате мира. Думаю, что нам предстоит отличный поединок.

Команды Венгрии и Сербии тоже показывают хороший футбол, и я отмечу, что у нас сильнейшая группа в дивизионе В», – сказал Гюнеш.

Групповая стадия Лиги наций пройдет с 3 сентября по 17 ноября 2020 года.

Победитель квартета выйдет в дивизион А.

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