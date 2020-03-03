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  • Черчесов – о соперниках сборной России в Лиге наций: «Мы всех знаем. Нам не привыкать»

Черчесов – о соперниках сборной России в Лиге наций: «Мы всех знаем. Нам не привыкать»

3 марта 2020, 21:19
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги наций.

  • Россияне получили в соперники Сербию, Турцию и Венгрию.
  • Групповая стадия турнира пройдет с 3 сентября по 17 ноября 2020 года.

«Жребий как жребий. С турками часто играем, они попались и в прошлую Лигу наций нам. C венграми играли пару лет назад, они чуть по-другому стали играть. Так что всех мы знаем. Нам не привыкать. Сербы? 6 числа будем играть с ними и в контрольном матче уже наметим что-то к Лиге наций», – сказал Черчесов.

Жеребьевка Лиги наций: Россия сыграет с Сербией, Турцией и Венгрией

Источник: Sport24
Комментарии (4)
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absent32
1583259824
в том то и дело, что мы всех знаем. и знаем что можем огрести от них.
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Armani nn
1583260345
Из контрольной игры же много чего можно черпнуть,на игры в Лиге наций.Браво.
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Plyash
1583263028
"Мы всех знаем"..........а уж нас как все знают. "Нам не привыкать".........к чему не привыкать,по 3-4 мяча за игру огребать?
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vladimir-7
1583300848
Яркий и главное содержательный комментарий главного тренера сборной России по футболу С.Черчесова.
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