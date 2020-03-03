Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    2 Тест: угадай футболиста по любимому животному
    Тест: угадай футболиста по любимому животному
    3 Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?

    Черчесов – о соперниках сборной России в Лиге наций: «Мы всех знаем. Нам не привыкать»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги наций.

    • Россияне получили в соперники Сербию, Турцию и Венгрию.
    • Групповая стадия турнира пройдет с 3 сентября по 17 ноября 2020 года.

    «Жребий как жребий. С турками часто играем, они попались и в прошлую Лигу наций нам. C венграми играли пару лет назад, они чуть по-другому стали играть. Так что всех мы знаем. Нам не привыкать. Сербы? 6 числа будем играть с ними и в контрольном матче уже наметим что-то к Лиге наций», – сказал Черчесов.

    Жеребьевка Лиги наций: Россия сыграет с Сербией, Турцией и Венгрией

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:19
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2154

      playsh 6 минут назад

      "Мы всех знаем"..........а уж нас как все знают.
      "Нам не привыкать".........к чему не привыкать,по 3-4 мяча за игру огребать?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      alpez 16 минут назад

      Если дeлаете ставки -> infostavka.ru

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +190

      Armani nn 51 минуту назад

      Из контрольной игры же много чего можно черпнуть,на игры в Лиге наций.Браво.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1854

      Борат 59 минут назад

      А стыдно будет за поросячий спортак ! Гыгы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2042

      absent32 1 час назад

      в том то и дело, что мы всех знаем. и знаем что можем огрести от них.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77177
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    74946
    #5
    insider_retro
    66022
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru