Черчесов – о соперниках сборной России в Лиге наций: «Мы всех знаем. Нам не привыкать»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги наций.

Россияне получили в соперники Сербию, Турцию и Венгрию.

Групповая стадия турнира пройдет с 3 сентября по 17 ноября 2020 года.

«Жребий как жребий. С турками часто играем, они попались и в прошлую Лигу наций нам. C венграми играли пару лет назад, они чуть по-другому стали играть. Так что всех мы знаем. Нам не привыкать. Сербы? 6 числа будем играть с ними и в контрольном матче уже наметим что-то к Лиге наций», – сказал Черчесов.

Жеребьевка Лиги наций: Россия сыграет с Сербией, Турцией и Венгрией