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  • Жеребьевка Лиги наций: Россия сыграет с Сербией, Турцией и Венгрией

Жеребьевка Лиги наций: Россия сыграет с Сербией, Турцией и Венгрией

3 марта 2020, 20:33
20

В Амстердаме состоялась жеребьевка группового этапа Лиги наций.

Сборная России получила в соперники Сербию, Турцию и Венгрию.

Лига A

Группа 1: Польша, Босния и Герцеговина, Италия, Нидерланды;

Группа 2: Исландия, Дания, Бельгия, Англия;

Группа 3: Хорватия, Швеция, Франция, Португалия;

Группа 4: Германия, Украина, Испания, Швейцария.

Лига B

Группа 1: Румыния, Северная Ирландия, Норвегия, Австрия;

Группа 2: Израиль, Словакия, Шотландия, Чехия;

Группа 3: Венгрия, Турция, Сербия, Россия;

Группа 4: Болгария, Ирландия, Финляндия, Уэльс.

Лига C

Группа 1: Азербайджан, Люксембург, Кипр, Черногория;

Группа 2: Армения, Эстония, Северная Македония, Грузия;

Группа 3: Молдавия, Словения, Косово, Греция;

Группа 4: Казахстан, Литва, Белоруссия, Албания.

Лига D

Группа 1: Мальта, Андрорра, Фарерские острова, Латвия;

Группа 2: Сан-Марино, Гибралтар, Лихтенштейн.

  • Групповой этап пройдет с 3 сентября по 17 ноября 2020 года.
  • Финальная стадия Лиги наций состоится 2, 3 и 6 июня 2021 года.
  • Стыковые матчи турнира запланированы на 24, 25, 28 и 29 марта 2022 года.

Источник: «Бомбардир»
Россия Венгрия Турция Сербия
Комментарии (20)
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3a zenit
1583257831
с турками на нейтралке гонять будем.Скакунам конечно повезло последнее место в группе занять))
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giluxa1963
1583258113
жаль хохлам вместо юбочников англичане не попали
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alex1951
1583258432
Турки с Россией братья навек....Сама судьба сводит их.....Аллах Акбар....Но наш Бог сильнее!
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diemens74
1583260422
Группа смерти у нас, просто жесть....
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erma
1583262567
Турки злые за Сирию, венгры за 56 год, а сербы просто по футбольному злы от бесконечных футбольных фиаско. Будет жарко.
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Plyash
1583264339
Самое время на всё забить,на результат в играх в том числе,и накатывать состав на далёкое будущее,лелеять молодёжь от 17 годков и выше.На ЧМ-22 нам при любом раскладе не играть,а подготовить команду к ЧЕ-24 можно попробовать.
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Hektor 84
1583264392
А что есть еще и южная Македония? Ну раз есть северная, значит есть и южная?
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JTherry
1583266595
несмотря на занятое в восьмерке место на ЧМ-18, в Лиге наций наша сборная оказалась в Лиге В, видимо, рейтинг не самый высокий у нас в УЕФА, группа не смертельная, но возможны варианты...
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