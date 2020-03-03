Жеребьевка Лиги наций: Россия сыграет с Сербией, Турцией и Венгрией

В Амстердаме состоялась жеребьевка группового этапа Лиги наций.
Сборная России получила в соперники Сербию, Турцию и Венгрию.
Лига A
Группа 1: Польша, Босния и Герцеговина, Италия, Нидерланды;
Группа 2: Исландия, Дания, Бельгия, Англия;
Группа 3: Хорватия, Швеция, Франция, Португалия;
Группа 4: Германия, Украина, Испания, Швейцария.
Лига B
Группа 1: Румыния, Северная Ирландия, Норвегия, Австрия;
Группа 2: Израиль, Словакия, Шотландия, Чехия;
Группа 3: Венгрия, Турция, Сербия, Россия;
Группа 4: Болгария, Ирландия, Финляндия, Уэльс.
Лига C
Группа 1: Азербайджан, Люксембург, Кипр, Черногория;
Группа 2: Армения, Эстония, Северная Македония, Грузия;
Группа 3: Молдавия, Словения, Косово, Греция;
Группа 4: Казахстан, Литва, Белоруссия, Албания.
Лига D
Группа 1: Мальта, Андрорра, Фарерские острова, Латвия;
Группа 2: Сан-Марино, Гибралтар, Лихтенштейн.
- Групповой этап пройдет с 3 сентября по 17 ноября 2020 года.
- Финальная стадия Лиги наций состоится 2, 3 и 6 июня 2021 года.
- Стыковые матчи турнира запланированы на 24, 25, 28 и 29 марта 2022 года.