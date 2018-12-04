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    Жеребьевка Лиги наций: Россия сыграет с Сербией, Турцией и Венгрией

    В Амстердаме состоялась жеребьевка группового этапа Лиги наций.

    Сборная России получила в соперники Сербию, Турцию и Венгрию.

    Лига A

    Группа 1: Польша, Босния и Герцеговина, Италия, Нидерланды;

    Группа 2: Исландия, Дания, Бельгия, Англия;

    Группа 3: Хорватия, Швеция, Франция, Португалия;

    Группа 4: Германия, Украина, Испания, Швейцария.

    Лига B

    Группа 1: Румыния, Северная Ирландия, Норвегия, Австрия;

    Группа 2: Израиль, Словакия, Шотландия, Чехия;

    Группа 3: Венгрия, Турция, Сербия, Россия;

    Группа 4: Болгария, Ирландия, Финляндия, Уэльс.

    Лига C

    Группа 1: Азербайджан, Люксембург, Кипр, Черногория;

    Группа 2: Армения, Эстония, Северная Македония, Грузия;

    Группа 3: Молдавия, Словения, Косово, Греция;

    Группа 4: Казахстан, Литва, Белоруссия, Албания.

    Лига D

    Группа 1: Мальта, Андрорра, Фарерские острова, Латвия;

    Группа 2: Сан-Марино, Гибралтар, Лихтенштейн.

    • Групповой этап пройдет с 3 сентября по 17 ноября 2020 года.
    • Финальная стадия Лиги наций состоится 2, 3 и 6 июня 2021 года.
    • Стыковые матчи турнира запланированы на 24, 25, 28 и 29 марта 2022 года.

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии23
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      Рейтинг: +2396

      erma 13 минут назад

      Турки злые за Сирию, венгры за 56 год, а сербы просто по футбольному злы от бесконечных футбольных фиаско. Будет жарко.

      1
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      Рейтинг: +7

      alpez 15 минут назад

      Если делаете ставки -> infostavka.ru

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +414

      Cleaner 28 минут назад

      Всех порвём!..)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +135

      Каменный стояк 41 минуту назад

      Что это вообще за дерьмо??!!))) На призы какого губернатора турнир?!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1440

      Бомбардиръ 42 минуты назад

      А не пробовать ли провести астрологический чемпионат мира с участием 12 команд рожденных под своим знаком Зодиака?)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +401

      diemens74 49 минут назад

      Группа смерти у нас, просто жесть....

      3
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      ...
      Рейтинг: -1076

      Вот оно чё Михалыч > diemens74 10 минут назад

      Турки ваще...В свете последних событий.Кароч Расея тока помидорами не отделается.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +23122

      gol_kak_sokol 59 минут назад

      жаль что не лига D группа 2. ведь герой, стряхнув короедов, мог бы еще десяток голов прибавить.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1854

      Борат 1 час назад

      Это что за кубок такой ?

      Такая же бесполезеная жестянка как поросячий кубок матч-премьер???

      Гыгы

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -77

      Фанат Рубина > Борат 25 минут назад

      только кубок 1 розыгрыша взяла сборная португалии с КР7..
      ДОДИК сначала по гуглил бы потом писакал бы!

      1
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      Рейтинг: +1726

      solodealer 1 час назад

      Интересно, откуда будет судейская бригада на матч Россия -Турция? Из Сирии, Ирана, США или из ЕС?)))

      1
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      Рейтинг: +1294

      alarm 1 час назад

      стыдно за спартак)

      -1
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      Рейтинг: -1076

      Вот оно чё Михалыч > alarm 1 час назад

      Алармыч ,чо нибудь не про Спартак скажи.Просто для разнообразия.Ну для прикола.

      1
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      Рейтинг: +1294

      alarm > Вот оно чё Михалыч 1 час назад

      я просто посмотрел комменты ниже, которые о чём угодно - но не о жеребьёвке, поэтому решил, что мой не сильно будет отличаться)

      -2
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      Рейтинг: -1076

      Вот оно чё Михалыч > alarm 1 час назад

      Вот пачему ты о Спартаке )))

      0
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      Рейтинг: +1294

      alarm > Вот оно чё Михалыч 51 минуту назад

      это то же самое, что написать "продам гараж" - только с той разницей, что в тарасовке начинается возгорание, что меня вполне устраивает)

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      Рейтинг: -1076

      Вот оно чё Михалыч > alarm 49 минут назад

      Гыыыыы Алармыч , ничо не понял.Но согласен с тобой.)))

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      Рейтинг: +21841

      VVM1964 > alarm 3 минуты назад

      На хер ты кому нужен - " ВОЗГОРАНИЕ " , возомнил о себе , клоун )))

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