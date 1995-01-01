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    Гюнеш покинул пост главного тренера сборной Турции

    Федерация футбола Турции объявила об уходе Сенола Гюнеша с поста главного тренера национальной сборной.

    Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию.

    Во вторник турки были разгромлены Нидерландами со счетом 1:6 в матче отбора ЧМ-2022.

    • Гюнеш возглавлял сборную с 2019 года.
    • Ранее он тренировал национальную команду с 2000 по 2004 год.
    • На ЧМ-2002 турки стали бронзовыми призерами под его руководством.

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    Источник: Твиттер Турецкой федерации футбола

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    Комментарии1
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      Cleaner 43 минуты назад

      Валера - ВЕРИМ!..)

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