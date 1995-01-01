Гюнеш покинул пост главного тренера сборной Турции

Федерация футбола Турции объявила об уходе Сенола Гюнеша с поста главного тренера национальной сборной.

Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию.

Во вторник турки были разгромлены Нидерландами со счетом 1:6 в матче отбора ЧМ-2022.