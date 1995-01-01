Гюнеш покинул пост главного тренера сборной Турции

Валера - ВЕРИМ!..)
Федерация футбола Турции объявила об уходе Сенола Гюнеша с поста главного тренера национальной сборной.
Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию.
Во вторник турки были разгромлены Нидерландами со счетом 1:6 в матче отбора ЧМ-2022.
- Гюнеш возглавлял сборную с 2019 года.
- Ранее он тренировал национальную команду с 2000 по 2004 год.
- На ЧМ-2002 турки стали бронзовыми призерами под его руководством.
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