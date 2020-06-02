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    «Бешикташ» поборется за Смолова

    Главный тренер «Бешикташа» Серхен Ялчин хочет видеть в своей команде нападающего «Сельты» Федора Смолова, утверждает Fotospor.

    По информации источника, турецкий специалист считает, что 30-летний футболист составит эффективный дуэт в атаке с Бураком Йилмазом.

    Ранее сообщалось, что на россиянина также претендуют «Фенербахче» и «Галатасарай».

    • Рыночная стоимость Смолова – 7 миллионов евро.
    • За «Сельту» форвард выступает на правах аренды, а его трансфер принадлежит «Локомотиву».
    • Контракт игрока с московским клубом рассчитан до июня 2022 года.

    Источник: Fotospor

    Ежедневная спортивная газета Турции. Основана в 1989 году. Аудитория в твиттере - 22 тысячи человек.

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    02.06.2020 00:54
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3439

      FRZZ 17 июня 2020, 10:02

      Утка, агенты набивают цену.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2077

      upiter622 2 июня 2020, 14:14

      Цена этого придурка 700 рублей!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1953

      evgevg13 2 июня 2020, 10:11

      Россия, Европа, Турция, Китай, Ангола- и так по наклонной

      1
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      Рейтинг: +6255

      Давид59 2 июня 2020, 09:00

      О! С буряком напару предлагают играть. Лобановский бы одобрил

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 2 июня 2020, 06:54

      Федя, так и закрепится к старости в европе

      1
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