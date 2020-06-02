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«Бешикташ» поборется за Смолова

2 июня 2020, 00:54
4

Главный тренер «Бешикташа» Серхен Ялчин хочет видеть в своей команде нападающего «Сельты» Федора Смолова, утверждает Fotospor.

По информации источника, турецкий специалист считает, что 30-летний футболист составит эффективный дуэт в атаке с Бураком Йилмазом.

Ранее сообщалось, что на россиянина также претендуют «Фенербахче» и «Галатасарай».

  • Рыночная стоимость Смолова – 7 миллионов евро.
  • За «Сельту» форвард выступает на правах аренды, а его трансфер принадлежит «Локомотиву».
  • Контракт игрока с московским клубом рассчитан до июня 2022 года.

Источник: Fotospor

Ежедневная спортивная газета Турции. Основана в 1989 году. Аудитория в твиттере - 22 тысячи человек.

Турция. Суперлига Россия. Премьер-лига Бешикташ Локомотив Сельта Смолов Федор Ялчин Серхен
Комментарии (4)
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BlackMurder
1591070087
Федя, так и закрепится к старости в европе
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Давид59
1591077659
О! С буряком напару предлагают играть. Лобановский бы одобрил
Ответить
evgevg13
1591081871
Россия, Европа, Турция, Китай, Ангола- и так по наклонной
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upiter622
1591096470
Цена этого придурка 700 рублей!
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