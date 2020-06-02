«Бешикташ» поборется за Смолова

Главный тренер «Бешикташа» Серхен Ялчин хочет видеть в своей команде нападающего «Сельты» Федора Смолова, утверждает Fotospor.

По информации источника, турецкий специалист считает, что 30-летний футболист составит эффективный дуэт в атаке с Бураком Йилмазом.

Ранее сообщалось, что на россиянина также претендуют «Фенербахче» и «Галатасарай».