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    Metaratings: «Фенербахче» и «Галатасарай» интересуются Смоловым

    Нападающий «Сельты» Федор Смолов может оказаться в Турции. Им интересуются «Фенербахче» и «Галатасарай», информирует Metaratings.

    Клубы изучают, желает ли Смолов перейти в новый чемпионат и во сколько им обойдется потенциальная сделка. Игрок принадлежит «Локомотиву», но он намерен остаться в Испании.

    • «Сельта» в Примере идет 17-й.
    • «Локомотив» в РПЛ занимает второе место.
    • Смолов на рынке стоит 7 миллионов евро.

    Источник: Metaratings

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