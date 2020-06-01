Metaratings: «Фенербахче» и «Галатасарай» интересуются Смоловым

Нападающий «Сельты» Федор Смолов может оказаться в Турции. Им интересуются «Фенербахче» и «Галатасарай», информирует Metaratings.
Клубы изучают, желает ли Смолов перейти в новый чемпионат и во сколько им обойдется потенциальная сделка. Игрок принадлежит «Локомотиву», но он намерен остаться в Испании.
- «Сельта» в Примере идет 17-й.
- «Локомотив» в РПЛ занимает второе место.
- Смолов на рынке стоит 7 миллионов евро.
Источник: Metaratings
Агрегатор оценок, отзывов и экспертных мнений о букмекерском рынке. Сетевое издание работает с 2008 года и имеет более 200 тысяч подписчиков в социальных сетях.