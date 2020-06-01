Metaratings: «Фенербахче» и «Галатасарай» интересуются Смоловым

Нападающий «Сельты» Федор Смолов может оказаться в Турции. Им интересуются «Фенербахче» и «Галатасарай», информирует Metaratings.

Клубы изучают, желает ли Смолов перейти в новый чемпионат и во сколько им обойдется потенциальная сделка. Игрок принадлежит «Локомотиву», но он намерен остаться в Испании.