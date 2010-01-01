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Результаты
Результаты сборной Турции по футболу
Лига наций
Сайт:
http://www.tff.org/
Тренер:
Серхен Ялчин
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Лига наций. 2026/2027
Чемпионат мира. 2026
Товарищеские матчи. Сборные. 2026
Отборочные матчи к ЧМ. Европа. 2025/2026
Товарищеские матчи. Сборные. 2025
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Чемпионат Европы. Групповой этап 2008
Товарищеские матчи. Сборные 2008
Отборочные матчи к ЧЕ. 2008
05.10 | 21:45
Италия
3 : 1
Турция
02.10 | 21:45
Бельгия
3 : 0
Турция
28.09 | 21:45
Турция
1 : 4
Италия
25.09 | 21:45
Турция
0 : 1
Франция
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