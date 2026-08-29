Матч 1-го тура немецкой Бундеслиги между «Фрайбургом» и бременским «Вердером» пройдет 30 августа во Фрайбурге на стадионе «Европа-Парк-Штадион». Хозяева подходят к старту сезона в блестящей форме – четыре победы подряд во всех турнирах, включая разгром «Мазеруэлла» в Лиге Конференций (4:1 и 3:1). Гости же проиграли три последних матча в Бундеслиге и вылетели из Кубка Германии. При этом «Фрайбург» выиграл четыре последние очные встречи у «Вердера» и не пропустил в них ни одного гола. Сможет ли «Вердер» прервать эту серию или хозяева продолжат доминировать?

Кто победит в матче

«Фрайбург» подходит к игре в великолепной форме – команда выиграла четыре последних матча во всех турнирах. В атаке хозяева действуют чрезвычайно результативно: в среднем за последние пять игр они забивают 2,8 гола за встречу, а голевая серия насчитывает четыре матча подряд. Оборона также выглядит надежно – пропускают в среднем 1,2 гола за игру. В очных встречах с «Вердером» «Фрайбург» выглядит ещe убедительнее: он не пропускает от бременцев в четырeх последних матчах и забивает в восьми последних играх против этого соперника. Домашнее поле и поддержка трибун на «Европа-Парк-Штадионе» добавляют уверенности, а соперник находится в явном спаде.

«Вердер», напротив, переживает кризис – команда проиграла три последних матча в Бундеслиге и не может найти победный ритм. В среднем за последние пять игр бременцы забивают 2,2 гола за встречу, но при этом пропускают 1,0 гола. Проблема в том, что против «Фрайбурга» эта статистика не работает – в последних четырeх очных матчах «Вердер» не забил ни одного гола. Гостям предстоит сложный выезд к одному из самых неудобных соперников, и их текущая форма не даeт оснований для оптимизма.

По нашей оценке, фаворитом встречи является «Фрайбург». Хозяева имеют подавляющее преимущество в личных встречах, мощную атаку и надeжную оборону, тогда как «Вердер» пребывает в кризисе и не может противопоставить сопернику ничего существенного.

Форма и история личных встреч

В очных встречах «Вердер» имеет общее преимущество – 26 побед против 16 у «Фрайбурга» при 10 ничьих. Однако последние четыре матча остались за «Фрайбургом», причeм во всех них «Вердер» не забил ни одного гола, а хозяева трижды побеждали с разницей в два и более мяча. «Фрайбург» забивает «Вердеру» в восьми матчах подряд – это говорит о полном тактическом доминировании в последние годы. Такая статистика создаeт серьeзное психологическое давление на гостей, а хозяева наверняка постараются продлить победную серию.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Фрайбурга». Хозяева имеют подавляющее преимущество в очных встречах, регулярно забивают «Вердеру» и не пропускают от него, а также находятся в отличной форме, тогда как гости проигрывают в последних турах и не могут ничего противопоставить фавориту. Рекомендуемая ставка – победа «Фрайбурга» с коэффициентом 1.90. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1-го тура Бундеслиги между «Фрайбургом» и «Вердером» состоится 30 августа во Фрайбурге на стадионе «Европа-Парк-Штадион» и начнется в 16:30 по московскому времени. Прямая трансляция – на платформе Okko.