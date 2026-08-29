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«Фрайбург» – «Вердер»: кто победит в матче 1-го тура Бундеслиги 2026/2027

29 августа 2026 9:48
Фрайбург - Вердер
30 авг. 2026, воскресенье 16:30 | Германия. Бундеслига, 1 тур
Перейти в онлайн матча
1.90
Победа «Фрайбурга»
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Матч 1-го тура немецкой Бундеслиги между «Фрайбургом» и бременским «Вердером» пройдет 30 августа во Фрайбурге на стадионе «Европа-Парк-Штадион». Хозяева подходят к старту сезона в блестящей форме – четыре победы подряд во всех турнирах, включая разгром «Мазеруэлла» в Лиге Конференций (4:1 и 3:1). Гости же проиграли три последних матча в Бундеслиге и вылетели из Кубка Германии. При этом «Фрайбург» выиграл четыре последние очные встречи у «Вердера» и не пропустил в них ни одного гола. Сможет ли «Вердер» прервать эту серию или хозяева продолжат доминировать?

Кто победит в матче

«Фрайбург» подходит к игре в великолепной форме – команда выиграла четыре последних матча во всех турнирах. В атаке хозяева действуют чрезвычайно результативно: в среднем за последние пять игр они забивают 2,8 гола за встречу, а голевая серия насчитывает четыре матча подряд. Оборона также выглядит надежно – пропускают в среднем 1,2 гола за игру. В очных встречах с «Вердером» «Фрайбург» выглядит ещe убедительнее: он не пропускает от бременцев в четырeх последних матчах и забивает в восьми последних играх против этого соперника. Домашнее поле и поддержка трибун на «Европа-Парк-Штадионе» добавляют уверенности, а соперник находится в явном спаде.

«Вердер», напротив, переживает кризис – команда проиграла три последних матча в Бундеслиге и не может найти победный ритм. В среднем за последние пять игр бременцы забивают 2,2 гола за встречу, но при этом пропускают 1,0 гола. Проблема в том, что против «Фрайбурга» эта статистика не работает – в последних четырeх очных матчах «Вердер» не забил ни одного гола. Гостям предстоит сложный выезд к одному из самых неудобных соперников, и их текущая форма не даeт оснований для оптимизма.

По нашей оценке, фаворитом встречи является «Фрайбург». Хозяева имеют подавляющее преимущество в личных встречах, мощную атаку и надeжную оборону, тогда как «Вердер» пребывает в кризисе и не может противопоставить сопернику ничего существенного.

Форма и история личных встреч

В очных встречах «Вердер» имеет общее преимущество – 26 побед против 16 у «Фрайбурга» при 10 ничьих. Однако последние четыре матча остались за «Фрайбургом», причeм во всех них «Вердер» не забил ни одного гола, а хозяева трижды побеждали с разницей в два и более мяча. «Фрайбург» забивает «Вердеру» в восьми матчах подряд – это говорит о полном тактическом доминировании в последние годы. Такая статистика создаeт серьeзное психологическое давление на гостей, а хозяева наверняка постараются продлить победную серию.

Личные встречи
Побед - 12 (36%)
Ничьих - 8 (24%)
Побед - 13 (39%)
49
Забитых мячей
51
1.48
В среднем за матч
1.55
5:0
Крупнейшая победа
6:0
Самый результативный матч
Германия. Бундеслига, 3 тур
Вердер
5 : 3
20.08.2011
Фрайбург
Самая крупная ничья
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
2 : 2
02.11.2019
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 1 тур
Фрайбург
4 : 1
30.08.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 21 тур
Фрайбург
1 : 0
07.02.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 4 тур
Вердер
0 : 3
20.09.2025
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 23 тур
Фрайбург
5 : 0
21.02.2025
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
0 : 1
05.10.2024
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 19 тур
Вердер
2 : 1
27.01.2024
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 2 тур
Фрайбург
1 : 0
26.08.2023
Вердер
Германия. Бундеслига, 28 тур
Вердер
1 : 2
16.04.2023
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
2 : 0
22.10.2022
Вердер
Германия. Бундеслига, 21 тур
Вердер
0 : 0
13.02.2021
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 4 тур
Фрайбург
1 : 1
17.10.2020
Вердер
Германия. Бундеслига, 27 тур
Фрайбург
0 : 1
23.05.2020
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
2 : 2
02.11.2019
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 29 тур
Вердер
2 : 1
13.04.2019
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 12 тур
Фрайбург
1 : 1
25.11.2018
Вердер
Германия. Бундеслига, 23 тур
Фрайбург
1 : 0
17.02.2018
Вердер
Германия. Кубок, 1/8 финала
Вердер
3 : 2
20.12.2017
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
0 : 0
23.09.2017
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 26 тур
Фрайбург
2 : 5
01.04.2017
Вердер
Германия. Бундеслига, 9 тур
Вердер
1 : 3
29.10.2016
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 24 тур
Фрайбург
0 : 1
07.03.2015
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Вердер
1 : 1
04.10.2014
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 26 тур
Фрайбург
3 : 1
21.03.2014
Вердер
Германия. Бундеслига, 9 тур
Вердер
0 : 0
19.10.2013
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 22 тур
Вердер
2 : 3
16.02.2013
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 5 тур
Фрайбург
1 : 2
26.09.2012
Вердер
Германия. Бундеслига, 20 тур
Фрайбург
2 : 2
05.02.2012
Вердер
Германия. Бундеслига, 3 тур
Вердер
5 : 3
20.08.2011
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 25 тур
Фрайбург
1 : 3
06.03.2011
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 1
16.10.2010
Фрайбург
Товарищеские матчи
Вердер
2 : 1
23.07.2010
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 30 тур
Вердер
4 : 0
10.04.2010
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 13 тур
Фрайбург
0 : 6
21.11.2009
Вердер
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Фрайбург
1
Мио Бакхаус
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
19
Ян-Никлас Бесте
ЛВ
16
Янник Энгельхардт
ОП
8
Максимилиан Эггештайн
(К) ЦП
14
Юито Сузуки
АП
7
Дерри Шерхант
ЦФ
31
Игор Матанович
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Вердер
1
Карл Хейн
ВР
33
Мик Шметгенс
ЦЗ
5
Амос Пипер
ЦЗ
32
Марко Фридль
(К) ЦЗ
2
Оливье Деман
ЛВ
17
Марко Груль
ЛВ
14
Сенне Линен
ЦП
15
Людовит Рейс
ЦП
20
Чуки
АП
11
Джастин Нджинма
ПВ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Фрайбург
21
Флориан Мюллер
ВР
29
Филипп Треу
ЛЗ
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
37
Макс Розенфельдер
ЦЗ
27
Berkay Yilmaz
ЦЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
9
Лукас Хелер
ЦФ
42
Кейсуке Гото
ЦФ
22
Сирьак Ириэ
РФ
Вердер
30
Александер Шлагер
ВР
6
Хулиан Малатини
ЦЗ
11
Самуэль Мбангула
ЛВ
23
Dariusz Stalmach
ЦП
24
Патрис Чович
АП
29
Салим Муса
ЦФ
10
Седрик Иттен
ЦФ
8
Эрен Динкчи
ЦФ
38
Paul Erevbenagie
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Бакхаус
33
Макенго
28
Гинтер
3
Линхарт
17
Кюблер
16
Энгельхардт
8
Эггештайн
19
Бесте
14
Сузуки
31
Матанович
7
Шерхант
3-2-3-2
1
Хейн
33
Шметгенс
5
Пипер
32
Фридль
14
Линен
15
Рейс
11
Нджинма
20
Чуки
17
Груль
10
Фуллкруг
2
Деман
19
Бесте
22
Ириэ
22
Ириэ
19
Бесте
17
Кюблер
29
Треу
29
Треу
17
Кюблер
3
Линхарт
37
Розенфельдер
37
Розенфельдер
3
Линхарт
31
Матанович
9
Хелер
9
Хелер
31
Матанович
14
Сузуки
42
Гото
42
Гото
14
Сузуки
11
Нджинма
29
Муса
29
Муса
11
Нджинма
10
Фуллкруг
10
Иттен
10
Иттен
10
Фуллкруг
17
Груль
24
Чович
24
Чович
17
Груль
15
Рейс
8
Динкчи
8
Динкчи
15
Рейс
14
Линен
23
23
14
Линен
Остались в запасе
Фрайбург
Вердер
32
Винченцо Грифо
ЛВ
21
Флориан Мюллер
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
27
Berkay Yilmaz
ЦЗ
Главный тренер
Юлиан Шустер
30
Александер Шлагер
ВР
6
Хулиан Малатини
ЦЗ
11
Самуэль Мбангула
ЛВ
38
Paul Erevbenagie
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Остались в запасе
32
Винченцо Грифо
ЛВ
21
Флориан Мюллер
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
27
Berkay Yilmaz
ЦЗ
Остались в запасе
30
Александер Шлагер
ВР
6
Хулиан Малатини
ЦЗ
11
Самуэль Мбангула
ЛВ
38
Paul Erevbenagie
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Главный тренер
Даниэль Тиун
Фрайбург
Точно не сыграют
Флоран Муслия
ЦП
Патрик Остерхаге
ЦП
Рихито Ямамото
ОП
Вердер
Точно не сыграют
Митчелл Вайзер
ПЗ
Кеке Топп
ЦФ
Феликс Агу
ПЗ
Oskar Wojcik
ЦЗ

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Фрайбурга». Хозяева имеют подавляющее преимущество в очных встречах, регулярно забивают «Вердеру» и не пропускают от него, а также находятся в отличной форме, тогда как гости проигрывают в последних турах и не могут ничего противопоставить фавориту. Рекомендуемая ставка – победа «Фрайбурга» с коэффициентом 1.90. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1-го тура Бундеслиги между «Фрайбургом» и «Вердером» состоится 30 августа во Фрайбурге на стадионе «Европа-Парк-Штадион» и начнется в 16:30 по московскому времени. Прямая трансляция – на платформе Okko.

«Фрайбург» – «Вердер»: смотреть онлайн.

1.90
Победа «Фрайбурга»
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Автор: Гроховский Сергей
Германия. Бундеслига Вердер Фрайбург
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