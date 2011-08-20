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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Фрайбург
Вердер - Фрайбург: обзор матча 20 августа 2011
Вердер
20.08.2011, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 3 тур
5 : 3
Завершен
Фрайбург
30'
К. Фритц
34'
К. Писарро
65'
М. Арнаутович
87'
А. Хант
90'
Весли
7'
П. Сиссе
48'
П. Сиссе
84'
Ш. Райзингер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Фрайбург
ГОЛ! 5:3!
Весли
Замена
Э. Йендришек
️️️️
Й. Флум
ГОЛ! 4:3!
А. Хант
Пас отдал
М. Экичи
Желтая карточка
П. Крмас
Замена
М. Экичи
️️️️
К. Писарро
ГОЛ! 3:3!
Ш. Райзингер
Замена
Г. Дембеле
️️️️
С. Макиади
Замена
Весли
️️️️
К. Фритц
Желтая карточка
Ш. Райзингер
Желтая карточка
Л. Шмитц
ГОЛ! 3:2!
М. Арнаутович
Пас отдал
М. Марин
Желтая карточка
Й. Флум
Замена
М. Арнаутович
️️️️
М. Розенберг
Желтая карточка
Ю. Шустер
ГОЛ! 2:2!
П. Сиссе
Пас отдал
Д. Калиджиури
Замена
Д. Калиджиури
️️️️
Я. Абдессадки
ГОЛ! 2:1!
К. Писарро
Пас отдал
М. Марин
ГОЛ! 1:1!
К. Фритц
Пас отдал
Л. Шмитц
ГОЛ! 0:1!
П. Сиссе
Пас отдал
Й. Флум
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Тим Визе
ВР
26
Лукас Шмитц
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
31
Андреас Вольф
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
44
Филипп Баргфреде
ЦП
14
Аарон Хант
ЦП
22
Марко Марин
АП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
9
Маркус Розенберг
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
11
Феликс Баcтианс
ЛЗ
4
Оливер Барт
ЦЗ
11
Павел Крмас
ЦЗ
23
Юлиан Шустер
ЦП
23
Йоханнес Флум
ЦП
16
Седрик Макиади
ЦП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
6
Ясин Абдессадки
ПП
27
Штефан Райзингер
ЦФ
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Маркус Зорг
Вердер
1
Себастьян Милиц
ВР
4
Себастьян Предль
ЦЗ
11
Мехмет Экичи
ЦП
11
Весли
АП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
9
Леннарт Ти
ЦФ
Фрайбург
33
Даниэль Бац
ВР
28
Бег Ферати
ЦЗ
26
Эрик Йендришек
ЛП
8
Максимилиан Нику
ЛП
14
Антон Путило
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
11
Гарра Дембеле
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Визе
19
Папастатопулос
31
Вольф
4
Мертезакер
26
Шмитц
8
Фритц
44
Баргфреде
14
Хант
22
Марин
9
Розенберг
14
Писарро
3-5-2
1
Бауманн
4
Барт
11
Крмас
11
Баcтианс
6
Абдессадки
23
Флум
16
Макиади
19
Уильямс
23
Шустер
61
Сиссе
27
Райзингер
14
Писарро
11
Экичи
11
Экичи
14
Писарро
8
Фритц
11
Весли
11
Весли
8
Фритц
9
Розенберг
7
Арнаутович
7
Арнаутович
9
Розенберг
6
Абдессадки
20
Калиджиури
20
Калиджиури
6
Абдессадки
23
Флум
26
Йендришек
26
Йендришек
23
Флум
16
Макиади
11
Дембеле
11
Дембеле
16
Макиади
Остались в запасе
Вердер
Фрайбург
1
Себастьян Милиц
ВР
4
Себастьян Предль
ЦЗ
9
Леннарт Ти
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
33
Даниэль Бац
ВР
28
Бег Ферати
ЦЗ
8
Максимилиан Нику
ЛП
14
Антон Путило
ЦП
Главный тренер
Маркус Зорг
Остались в запасе
1
Себастьян Милиц
ВР
4
Себастьян Предль
ЦЗ
9
Леннарт Ти
ЦФ
Остались в запасе
33
Даниэль Бац
ВР
28
Бег Ферати
ЦЗ
8
Максимилиан Нику
ЛП
14
Антон Путило
ЦП
Главный тренер
Томас Шааф
Главный тренер
Маркус Зорг
Статистика матча Вердер - Фрайбург
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Петер Зиппель
(Мюнхен)
Стадион:
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