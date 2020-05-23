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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Вердер
Фрайбург - Вердер: обзор матча 23 мая 2020
Фрайбург
23.05.2020, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 27 тур
0 : 1
Завершен
Вердер
19'
Л. Биттенкурт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Вердер
88'
Вторая желтая
Ф. Баргфреде
82'
Замена
М. Ланг
️️️️
М. Фридль
82'
Замена
Д. Зелке
️️️️
М. Рашица
Замена
К. Чан Хун
️️️️
Р. Салаи
82'
Замена
А. Абраши
️️️️
Я. Хаберер
72'
64'
Замена
Ю. Осако
️️️️
Д. Сарджент
64'
Замена
Ф. Бартельс
️️️️
Л. Биттенкурт
42'
Желтая карточка
Ф. Баргфреде
35'
Замена
Ф. Баргфреде
️️️️
К. Фогт
29'
Желтая карточка
М. Фридль
19'
ГОЛ! 0:1!
Л. Биттенкурт
Пас отдал
Д. Классен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
19
Яник Хаберер
ЦП
7
Роланд Салаи
ПВ
9
Лукас Хелер
ЦФ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
13
Милош Велькович
ЦЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
18
Дэви Классен
АП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
7
Милот Рашица
ПВ
9
Джош Сарджент
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Фрайбург
1
Марк Флеккен
ВР
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
14
Янник Кайтель
ЦП
6
Амир Абраши
ЦП
26
Брендон Боррелло
ЦП
8
Майк Франтц
ЦП
22
Квон Чан Хун
ПВ
Вердер
1
Стефанос Капино
ВР
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
36
Кристиан Гросс
ОП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
31
Фин Бартельс
ЦП
10
Юя Осако
ЦФ
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Шволов
30
Гюнтер
5
Гульде
4
Кох
7
Шмид
27
Хефлер
19
Хаберер
32
Грифо
7
Салаи
18
Петерсен
9
Хелер
3-2-1-3-1
1
Павленка
4
Мойсандер
32
Фридль
7
Фогт
23
Гебре Селасси
13
Велькович
8
Эггештайн
7
Рашица
32
Биттенкурт
18
Классен
9
Сарджент
7
Салаи
22
Чан Хун
22
Чан Хун
7
Салаи
19
Хаберер
6
Абраши
6
Абраши
19
Хаберер
32
Фридль
5
Ланг
5
Ланг
32
Фридль
7
Фогт
44
Баргфреде
44
Баргфреде
7
Фогт
32
Биттенкурт
31
Бартельс
31
Бартельс
32
Биттенкурт
9
Сарджент
10
Осако
10
Осако
9
Сарджент
7
Рашица
9
Зелке
9
Зелке
7
Рашица
Остались в запасе
Фрайбург
Вердер
1
Марк Флеккен
ВР
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
14
Янник Кайтель
ЦП
26
Брендон Боррелло
ЦП
8
Майк Франтц
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
36
Кристиан Гросс
ОП
1
Стефанос Капино
ВР
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Остались в запасе
1
Марк Флеккен
ВР
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
14
Янник Кайтель
ЦП
26
Брендон Боррелло
ЦП
8
Майк Франтц
ЦП
Остались в запасе
36
Кристиан Гросс
ОП
1
Стефанос Капино
ВР
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Статистика матча Фрайбург - Вердер
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Фрайбург
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Вердер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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