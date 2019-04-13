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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Фрайбург
Вердер - Фрайбург: обзор матча 13 апреля 2019
Вердер
13.04.2019, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 29 тур
2 : 1
Завершен
Фрайбург
76'
Д. Классен
84'
Т. Гебре Селасси
90+3'
Л. Вальдшмидт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Фрайбург
90'
+3
ГОЛ! 2:1!
Л. Вальдшмидт
ГОЛ! 2:0!
Т. Гебре Селасси
Пас отдал
М. Крузе
84'
ГОЛ! 1:0!
Д. Классен
Пас отдал
М. Рашица
76'
73'
Желтая карточка
М. Франтц
Желтая карточка
Л. Аугустинссон
66'
55'
Желтая карточка
П. Штенцель
37'
Желтая карточка
А. Абраши
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
18
Дэви Классен
АП
7
Милот Рашица
ПВ
10
Макс Крузе
ЦФ
10
Юя Осако
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
19
Яник Хаберер
ЦП
8
Жером Гондорф
ЦП
6
Амир Абраши
ЦП
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Вердер
1
Стефанос Капино
ВР
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
8
Кевин Мевальд
ЦП
22
Мартин Харник
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
9
Джош Сарджент
ЦФ
Фрайбург
4
Робин Кох
ЦЗ
8
Майк Франтц
ЦП
33
Марко Терраццино
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
4-2-2-2
1
Павленка
6
Аугустинссон
4
Мойсандер
13
Велькович
23
Гебре Селасси
8
Эггештайн
8
Шахин
18
Классен
7
Рашица
10
Осако
10
Крузе
3-3-1-1
1
Шволов
15
Штенцель
3
Хайнц
30
Гюнтер
19
Хаберер
8
Гондорф
6
Абраши
32
Грифо
7
Нидерлехнер
Остались в запасе
Вердер
Фрайбург
1
Стефанос Капино
ВР
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
8
Кевин Мевальд
ЦП
22
Мартин Харник
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
9
Джош Сарджент
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
4
Робин Кох
ЦЗ
8
Майк Франтц
ЦП
33
Марко Терраццино
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Остались в запасе
1
Стефанос Капино
ВР
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
8
Кевин Мевальд
ЦП
22
Мартин Харник
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
9
Джош Сарджент
ЦФ
Остались в запасе
4
Робин Кох
ЦЗ
8
Майк Франтц
ЦП
33
Марко Терраццино
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Главный тренер
Юлиан Шустер
Статистика матча Вердер - Фрайбург
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
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