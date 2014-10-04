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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Фрайбург
Вердер - Фрайбург: обзор матча 04 октября 2014
Вердер
04.10.2014, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 7 тур
1 : 1
Завершен
Фрайбург
31'
Ф. Ди Санто
8'
В. Дарида (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Фрайбург
81'
Замена
К. Геде
️️️️
А. Мехмеди
Замена
Ф. Кроос
️️️️
А. Гальвез
78'
Замена
Д. Зелке
️️️️
Э. Элиа
72'
70'
Желтая карточка
В. Дарида
66'
Замена
Ф. Клаус
️️️️
М. Франтц
46'
Замена
С. Митрович
️️️️
М. Кемпф
ГОЛ! 1:1!
Ф. Ди Санто
Пас отдал
З. Юнузович
31'
8'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
В. Дарида
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
30
Рафаэль Вольф
ВР
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
2
Марнон Буш
ПЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
31
Фин Бартельс
ЦП
16
Златко Юнузович
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
16
Седрик Макиади
ЦП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Фрайбург
1
Роман Бюрки
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
3
Марк Торрехон
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
23
Юлиан Шустер
ЦП
8
Майк Франтц
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Вердер
30
Рихард Штребингер
ВР
5
Лука Калдирола
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
23
Феликс Кроос
ЦП
20
Изет Хайрович
ПВ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
Фрайбург
1
Себастьян Милиц
ВР
23
Стефан Митрович
ЦЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
27
Николас Хефлер
ОП
31
Карим Геде
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
37
Себастьян Керк
ЦП
4-5-1
30
Вольф
21
Лукимия-Мулонготи
6
Гальвез
4
Предль
2
Буш
3
Гарсия
16
Юнузович
11
Элиа
16
Макиади
31
Бартельс
9
Ди Санто
3-2-3-2
1
Бюрки
25
Сорг
2
Кемпф
3
Торрехон
7
Шмид
30
Гюнтер
23
Шустер
8
Франтц
16
Дарида
14
Мехмеди
26
Филипп
6
Гальвез
23
Кроос
23
Кроос
6
Гальвез
11
Элиа
9
Зелке
9
Зелке
11
Элиа
2
Кемпф
23
Митрович
23
Митрович
2
Кемпф
14
Мехмеди
31
Геде
31
Геде
14
Мехмеди
8
Франтц
30
Клаус
30
Клаус
8
Франтц
Остались в запасе
Вердер
Фрайбург
20
Изет Хайрович
ПВ
30
Рихард Штребингер
ВР
5
Лука Калдирола
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
27
Николас Хефлер
ОП
1
Себастьян Милиц
ВР
23
Менсур Муйджа
ПЗ
37
Себастьян Керк
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
20
Изет Хайрович
ПВ
30
Рихард Штребингер
ВР
5
Лука Калдирола
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Остались в запасе
27
Николас Хефлер
ОП
1
Себастьян Милиц
ВР
23
Менсур Муйджа
ПЗ
37
Себастьян Керк
ЦП
Главный тренер
Робин Дутт
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Вердер - Фрайбург
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Кнут Кирхер
(Роттенбург)
Стадион:
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