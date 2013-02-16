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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Фрайбург
Вердер - Фрайбург: обзор матча 16 февраля 2013
Вердер
16.02.2013, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 22 тур
2 : 3
Завершен
Фрайбург
39'
Н. Петерсен
65'
Н. Петерсен
36'
М. Крузе
54'
Д. Калиджиури (П)
71'
М. Гинтер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Фрайбург
88'
Замена
И. Сантини
️️️️
Я. Розенталь
82'
Замена
Й. Флум
️️️️
К. Геде
Замена
Д. Акпала
️️️️
Э. Элиа
81'
78'
Желтая карточка
С. Макиади
Замена
О. Йилдырим
️️️️
З. Юнузович
74'
71'
ГОЛ! 2:3!
М. Гинтер
ГОЛ! 2:2!
Н. Петерсен
65'
58'
Замена
К. Гюнтер
️️️️
В. Хеденстад
Замена
М. Арнаутович
️️️️
М. Экичи
54'
54'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Д. Калиджиури
ГОЛ! 1:1!
Н. Петерсен
Пас отдал
К. Де Брюйне
39'
36'
ГОЛ! 0:1!
М. Крузе
Пас отдал
Я. Розенталь
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Себастьян Милиц
ВР
26
Лукас Шмитц
ЛЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
22
Александар Игньевски
ЦЗ
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
16
Златко Юнузович
ЦП
11
Мехмет Экичи
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
23
Юлиан Шустер
ЦП
16
Седрик Макиади
ЦП
31
Карим Геде
ЦП
10
Ян Розенталь
АП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Вердер
30
Рихард Штребингер
ВР
3
Флориан Хартерц
ЛЗ
4
Матео Павлович
ЦЗ
9
Озкан Йилдырим
ЛП
28
Том Трибулл
ОП
17
Джозеф Акпала
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
44
Марк Лаис
ЦП
23
Йоханнес Флум
ЦП
18
Иван Сантини
ЦФ
33
Марко Терраццино
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Милиц
4
Предль
22
Игньевски
21
Лукимия-Мулонготи
26
Шмитц
8
Фритц
16
Юнузович
11
Экичи
11
Элиа
7
Де Брюйне
18
Петерсен
4-3-2-1
1
Бауманн
28
Гинтер
25
Сорг
3
Дианье
6
Хеденстад
23
Шустер
16
Макиади
31
Геде
20
Калиджиури
10
Розенталь
10
Крузе
16
Юнузович
9
Йилдырим
9
Йилдырим
16
Юнузович
11
Элиа
17
Акпала
17
Акпала
11
Элиа
11
Экичи
7
Арнаутович
7
Арнаутович
11
Экичи
6
Хеденстад
30
Гюнтер
30
Гюнтер
6
Хеденстад
31
Геде
23
Флум
23
Флум
31
Геде
10
Розенталь
18
Сантини
18
Сантини
10
Розенталь
Остались в запасе
Вердер
Фрайбург
30
Рихард Штребингер
ВР
3
Флориан Хартерц
ЛЗ
4
Матео Павлович
ЦЗ
28
Том Трибулл
ОП
Главный тренер
Томас Шааф
44
Марк Лаис
ЦП
1
Александер Шволов
ВР
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
33
Марко Терраццино
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
30
Рихард Штребингер
ВР
3
Флориан Хартерц
ЛЗ
4
Матео Павлович
ЦЗ
28
Том Трибулл
ОП
Остались в запасе
44
Марк Лаис
ЦП
1
Александер Шволов
ВР
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
33
Марко Терраццино
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Вердер - Фрайбург
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Петер Зиппель
(Мюнхен)
Стадион:
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