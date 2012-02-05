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Расписание матчей
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Фрайбург - Вердер
Фрайбург - Вердер: обзор матча 05 февраля 2012
Фрайбург
05.02.2012, воскресенье, 18:30
Германия. Бундеслига, 20 тур
2 : 2
Завершен
Вердер
32'
С. Макиади
70'
Д. Шмид
29'
К. Писарро
47'
К. Писарро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Вердер
Желтая карточка
Д. Калиджиури
Замена
Л. Шмитц
️️️️
Т. Трибулл
Желтая карточка
Э. Йендришек
Замена
Д. Калиджиури
️️️️
Д. Шмид
ГОЛ! 2:2!
Д. Шмид
Пас отдал
Э. Йендришек
Замена
М. Марин
️️️️
М. Экичи
Замена
И. Сантини
️️️️
Я. Розенталь
Замена
Ш. Райзингер
️️️️
А. Путило
Желтая карточка
М. Экичи
ГОЛ! 1:2!
К. Писарро
Пас отдал
М. Экичи
ГОЛ! 1:1!
С. Макиади
Пас отдал
М. Лумб
ГОЛ! 0:1!
К. Писарро
Пас отдал
З. Юнузович
Желтая карточка
К. Писарро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
12
Микаэл Лумб
ЛЗ
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
11
Павел Крмас
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
26
Эрик Йендришек
ЛП
16
Седрик Макиади
ЦП
23
Йоханнес Флум
ЦП
14
Антон Путило
ЦП
10
Ян Розенталь
АП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Вердер
1
Тим Визе
ВР
3
Флориан Хартерц
ЛЗ
16
Франсуа Аффольтер
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
22
Александар Игньевски
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
28
Том Трибулл
ОП
16
Златко Юнузович
ЦП
11
Мехмет Экичи
ЦП
9
Маркус Розенберг
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Фрайбург
33
Даниэль Бац
ВР
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
20
Андреас Хинкель
ПЗ
31
Карим Геде
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
27
Штефан Райзингер
ЦФ
18
Иван Сантини
ЦФ
Вердер
1
Себастьян Милиц
ВР
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
26
Лукас Шмитц
ЛЗ
22
Марко Марин
АП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
3-2-4-1
1
Бауманн
21
Хен
25
Сорг
11
Крмас
12
Лумб
7
Шмид
26
Йендришек
23
Флум
14
Путило
16
Макиади
10
Розенталь
3-3-2-2
1
Визе
16
Аффольтер
19
Папастатопулос
22
Игньевски
8
Фритц
28
Трибулл
3
Хартерц
16
Юнузович
11
Экичи
14
Писарро
9
Розенберг
7
Шмид
20
Калиджиури
20
Калиджиури
7
Шмид
14
Путило
27
Райзингер
27
Райзингер
14
Путило
10
Розенталь
18
Сантини
18
Сантини
10
Розенталь
28
Трибулл
26
Шмитц
26
Шмитц
28
Трибулл
11
Экичи
22
Марин
22
Марин
11
Экичи
Остались в запасе
Фрайбург
Вердер
33
Даниэль Бац
ВР
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
20
Андреас Хинкель
ПЗ
31
Карим Геде
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
1
Себастьян Милиц
ВР
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Остались в запасе
33
Даниэль Бац
ВР
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
20
Андреас Хинкель
ПЗ
31
Карим Геде
ЦП
Остались в запасе
1
Себастьян Милиц
ВР
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Томас Шааф
Статистика матча Фрайбург - Вердер
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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