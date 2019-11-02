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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Фрайбург
Вердер - Фрайбург: обзор матча 02 ноября 2019
Вердер
02.11.2019, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 10 тур
2 : 2
Завершен
Фрайбург
9'
М. Рашица
59'
Т. Гебре Селасси
28'
Н. Петерсен
90+3'
Н. Петерсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Фрайбург
90'
+3
ГОЛ! 2:2!
Н. Петерсен
Пас отдал
К. Гюнтер
87'
Вторая желтая
Я. Хаберер
Желтая карточка
М. Велькович
83'
79'
Желтая карточка
Я. Хаберер
75'
Желтая карточка
М. Франтц
Желтая карточка
Н. Шахин
64'
62'
Желтая карточка
К. Гюнтер
ГОЛ! 2:1!
Т. Гебре Селасси
Пас отдал
М. Рашица
59'
Желтая карточка
Л. Биттенкурт
57'
28'
ГОЛ! 1:1!
Н. Петерсен
ГОЛ! 1:0!
М. Рашица
Пас отдал
Ю. Осако
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
8
Нури Шахин
ЦП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
18
Дэви Классен
АП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
7
Милот Рашица
ПВ
10
Юя Осако
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Фрайбург
1
Марк Флеккен
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
19
Яник Хаберер
ЦП
7
Роланд Салаи
ПВ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Вердер
1
Стефанос Капино
ВР
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
36
Кристиан Гросс
ОП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
14
Бенжамин Голлер
ПВ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
9
Джош Сарджент
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
Фрайбург
23
Никлас Тиде
ВР
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
8
Майк Франтц
ЦП
20
Лино Темпельман
ЦП
8
Жером Гондорф
ЦП
22
Квон Чан Хун
ПВ
26
Брендон Боррелло
ЦФ
4-2-3-1
1
Павленка
21
Топрак
13
Велькович
32
Фридль
23
Гебре Селасси
8
Шахин
8
Эггештайн
18
Классен
32
Биттенкурт
7
Рашица
10
Осако
3-2-1-2-2
1
Флеккен
4
Кох
3
Хайнц
3
Линхарт
7
Шмид
30
Гюнтер
19
Хаберер
7
Салаи
32
Грифо
9
Хелер
18
Петерсен
Остались в запасе
Вердер
Фрайбург
14
Бенжамин Голлер
ПВ
36
Кристиан Гросс
ОП
5
Михаэль Ланг
ПЗ
1
Стефанос Капино
ВР
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
44
Филипп Баргфреде
ЦП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
9
Джош Сарджент
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
22
Квон Чан Хун
ПВ
23
Никлас Тиде
ВР
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
8
Майк Франтц
ЦП
20
Лино Темпельман
ЦП
8
Жером Гондорф
ЦП
26
Брендон Боррелло
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
14
Бенжамин Голлер
ПВ
36
Кристиан Гросс
ОП
5
Михаэль Ланг
ПЗ
1
Стефанос Капино
ВР
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
44
Филипп Баргфреде
ЦП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
9
Джош Сарджент
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
Остались в запасе
22
Квон Чан Хун
ПВ
23
Никлас Тиде
ВР
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
8
Майк Франтц
ЦП
20
Лино Темпельман
ЦП
8
Жером Гондорф
ЦП
26
Брендон Боррелло
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Вердер - Фрайбург
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Фрайбург
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
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