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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Вердер
Фрайбург - Вердер: обзор матча 25 ноября 2018
Фрайбург
25.11.2018, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 12 тур
1 : 1
Завершен
Вердер
42'
Л. Вальдшмидт (П)
90+2'
Л. Аугустинссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Вердер
90'
+2
ГОЛ! 1:1!
Л. Аугустинссон
60'
Желтая карточка
Н. Шахин
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Вальдшмидт
42'
41'
Желтая карточка
Н. Мойсандер
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
8
Жером Гондорф
ЦП
19
Яник Хаберер
ЦП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
33
Марко Терраццино
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
18
Дэви Классен
АП
10
Макс Крузе
ЦФ
22
Мартин Харник
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Фрайбург
1
Марк Флеккен
ВР
17
Лукас Кюблер
ПЗ
8
Майк Франтц
ЦП
11
Тим Кляйнденст
ЦФ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Вердер
22
Лука Плогман
ВР
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
7
Милот Рашица
ПВ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
10
Юя Осако
ЦФ
3-2-2-3
1
Шволов
4
Кох
5
Гульде
3
Хайнц
30
Гюнтер
15
Штенцель
8
Гондорф
19
Хаберер
9
Хелер
33
Терраццино
7
Вальдшмидт
4-2-1-3
1
Павленка
23
Гебре Селасси
4
Мойсандер
13
Велькович
6
Аугустинссон
8
Эггештайн
8
Шахин
18
Классен
19
Эггештайн
22
Харник
10
Крузе
Остались в запасе
Фрайбург
Вердер
17
Лукас Кюблер
ПЗ
1
Марк Флеккен
ВР
8
Майк Франтц
ЦП
11
Тим Кляйнденст
ЦФ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
7
Милот Рашица
ПВ
22
Лука Плогман
ВР
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
10
Юя Осако
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Остались в запасе
17
Лукас Кюблер
ПЗ
1
Марк Флеккен
ВР
8
Майк Франтц
ЦП
11
Тим Кляйнденст
ЦФ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Остались в запасе
7
Милот Рашица
ПВ
22
Лука Плогман
ВР
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
10
Юя Осако
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Главный тренер
Даниэль Тиун
Статистика матча Фрайбург - Вердер
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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