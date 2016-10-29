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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Фрайбург
Вердер - Фрайбург: обзор матча 29 октября 2016
Вердер
29.10.2016, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 9 тур
1 : 3
Завершен
Фрайбург
67'
У. Гарсия
29'
М. Филипп
39'
В. Грифо (П)
75'
А. Абраши
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Фрайбург
90'
+1
Замена
Я. Хаберер
️️️️
М. Франтц
83'
Желтая карточка
Н. Хефлер
78'
Замена
Ф. Нидерлехнер
️️️️
М. Филипп
Замена
Л. Ти
️️️️
И. Хайрович
78'
75'
ГОЛ! 1:3!
А. Абраши
68'
Желтая карточка
М. Филипп
ГОЛ! 1:2!
У. Гарсия
Пас отдал
З. Юнузович
67'
58'
Замена
Н. Петерсен
️️️️
К. Геде
Замена
Ф. Бартельс
️️️️
Ф. Гриллич
45'
Замена
М. Велькович
️️️️
Л. Сане
41'
39'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
В. Грифо
29'
ГОЛ! 0:1!
М. Филипп
Пас отдал
К. Гюнтер
24'
Желтая карточка
М. Франтц
Желтая карточка
У. Гарсия
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Феликс Видвальд
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
22
Людовик Сане
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
16
Златко Юнузович
ЦП
20
Изет Хайрович
ПВ
7
Серж Гнабри
ПВ
47
Усман Манне
ЦФ
Главный тренер
Александер Нури
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
3
Марк Торрехон
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
31
Карим Геде
ЦП
6
Амир Абраши
ЦП
8
Майк Франтц
ПП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Вердер
16
Михаэль Цеттерер
ВР
13
Милош Велькович
ЦЗ
31
Никлас Шмидт
ЦП
6
Танос Пецос
ЦП
31
Фин Бартельс
ЦП
4
Роберт Бауэр
ЦП
9
Леннарт Ти
ЦФ
Фрайбург
12
Рафал Гикевич
ВР
19
Йонас Ференбах
ЛЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
19
Яник Хаберер
ЦП
6
Онур Булут
ПП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Видвальд
8
Фритц
4
Мойсандер
22
Сане
25
Гарсия
27
Гриллич
23
Гебре Селасси
16
Юнузович
20
Хайрович
7
Гнабри
47
Манне
4-1-3-1-1
1
Шволов
15
Штенцель
3
Торрехон
2
Сеюнджу
30
Гюнтер
27
Хефлер
8
Франтц
6
Абраши
31
Геде
32
Грифо
26
Филипп
22
Сане
13
Велькович
13
Велькович
22
Сане
27
Гриллич
31
Бартельс
31
Бартельс
27
Гриллич
20
Хайрович
9
Ти
9
Ти
20
Хайрович
8
Франтц
19
Хаберер
19
Хаберер
8
Франтц
31
Геде
18
Петерсен
18
Петерсен
31
Геде
26
Филипп
7
Нидерлехнер
7
Нидерлехнер
26
Филипп
Остались в запасе
Вердер
Фрайбург
31
Никлас Шмидт
ЦП
16
Михаэль Цеттерер
ВР
6
Танос Пецос
ЦП
4
Роберт Бауэр
ЦП
Главный тренер
Александер Нури
19
Йонас Ференбах
ЛЗ
12
Рафал Гикевич
ВР
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
6
Онур Булут
ПП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
31
Никлас Шмидт
ЦП
16
Михаэль Цеттерер
ВР
6
Танос Пецос
ЦП
4
Роберт Бауэр
ЦП
Остались в запасе
19
Йонас Ференбах
ЛЗ
12
Рафал Гикевич
ВР
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
6
Онур Булут
ПП
Главный тренер
Александер Нури
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Вердер - Фрайбург
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Гвидо Винкманн
(Керкен)
Стадион:
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