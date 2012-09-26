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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Вердер
Фрайбург - Вердер: обзор матча 26 сентября 2012
Фрайбург
26.09.2012, среда, 22:00
Германия. Бундеслига, 5 тур
1 : 2
Завершен
Вердер
36'
Д. Шмид
47'
Д. Акпала
59'
А. Хант
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Вердер
90'
+4
Желтая карточка
С. Милиц
90'
+3
Желтая карточка
М. Арнаутович
81'
Замена
Н. Петерсен
️️️️
Э. Элиа
Замена
С. Фрайс
️️️️
К. Геде
69'
Желтая карточка
Д. Калиджиури
67'
67'
Замена
Н. Петерсен
️️️️
Д. Акпала
64'
Желтая карточка
Д. Акпала
Замена
Й. Флум
️️️️
М. Крузе
64'
59'
ГОЛ! 1:2!
А. Хант
Пас отдал
К. Де Брюйне
56'
Желтая карточка
З. Юнузович
47'
ГОЛ! 1:1!
Д. Акпала
Пас отдал
М. Арнаутович
ГОЛ! 1:0!
Д. Шмид
36'
Желтая карточка
Ф. Дианье
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
16
Седрик Макиади
ЦП
23
Юлиан Шустер
ЦП
31
Карим Геде
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Вердер
1
Себастьян Милиц
ВР
4
Себастьян Предль
ЛЗ
8
Клеменс Фритц
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
26
Лукас Шмитц
ПЗ
11
Эльеро Элиа
ЛП
16
Златко Юнузович
ОП
14
Аарон Хант
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
17
Джозеф Акпала
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
11
Павел Крмас
ЦЗ
26
Эрик Йендришек
ЛП
23
Йоханнес Флум
ЦП
14
Антон Путило
ЦП
9
Себастьян Фрайс
ПП
Вердер
30
Рафаэль Вольф
ВР
22
Александар Игньевски
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
23
Феликс Кроос
ЦП
11
Мехмет Экичи
ЦП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Бауманн
3
Дианье
28
Гинтер
25
Сорг
23
Муйджа
7
Шмид
16
Макиади
23
Шустер
31
Геде
20
Калиджиури
10
Крузе
4-1-2-1-2
1
Милиц
26
Шмитц
8
Фритц
19
Папастатопулос
4
Предль
16
Юнузович
14
Хант
11
Элиа
7
Де Брюйне
7
Арнаутович
17
Акпала
10
Крузе
23
Флум
23
Флум
10
Крузе
31
Геде
9
Фрайс
9
Фрайс
31
Геде
11
Элиа
44
Баргфреде
44
Баргфреде
11
Элиа
11
Элиа
18
Петерсен
18
Петерсен
11
Элиа
Остались в запасе
Фрайбург
Вердер
1
Александер Шволов
ВР
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
11
Павел Крмас
ЦЗ
26
Эрик Йендришек
ЛП
14
Антон Путило
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
30
Рафаэль Вольф
ВР
22
Александар Игньевски
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
23
Феликс Кроос
ЦП
11
Мехмет Экичи
ЦП
Главный тренер
Томас Шааф
Остались в запасе
1
Александер Шволов
ВР
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
11
Павел Крмас
ЦЗ
26
Эрик Йендришек
ЛП
14
Антон Путило
ЦП
Остались в запасе
30
Рафаэль Вольф
ВР
22
Александар Игньевски
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
23
Феликс Кроос
ЦП
11
Мехмет Экичи
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Томас Шааф
Статистика матча Фрайбург - Вердер
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Главный судья:
Торстен Кинхефер
(Герне)
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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