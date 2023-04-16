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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Фрайбург
Вердер - Фрайбург: обзор матча 16 апреля 2023
Вердер
16.04.2023, воскресенье, 16:30
Германия. Бундеслига, 28 тур
1 : 2
Завершен
Фрайбург
47'
М. Филипп
67'
Р. Салаи
71'
Л. Хелер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вердер - Фрайбург
85'
Замена
Н. Петерсен
️️️️
Р. Салаи
85'
Замена
У. Ен Чон
️️️️
В. Грифо
Замена
Э. Динкчи
️️️️
М. Филипп
83'
Замена
А. Пипер
️️️️
Н. Штарк
83'
79'
Замена
К. Сильдийя
️️️️
Л. Хелер
Замена
Н. Шмидт
️️️️
Л. Биттенкурт
77'
Замена
Р. Шмид
️️️️
Й. Стаге
75'
Замена
И. Груев
️️️️
К. Гросс
75'
Желтая карточка
Н. Штарк
73'
71'
ГОЛ! 1:2!
Л. Хелер
Пас отдал
Р. Салаи
67'
ГОЛ! 1:1!
Р. Салаи
Пас отдал
Л. Хелер
ГОЛ! 1:0!
М. Филипп
Пас отдал
Л. Биттенкурт
47'
42'
Желтая карточка
Р. Салаи
31'
Желтая карточка
М. Эггештайн
13'
Желтая карточка
Р. Доан
Желтая карточка
К. Гросс
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
4
Никлас Штарк
ЦЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
36
Кристиан Гросс
ОП
6
Йенс Стаге
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
33
Марвин Дукщ
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Фрайбург
1
Марк Флеккен
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
20
Рицу Доан
ПВ
7
Роланд Салаи
ПВ
9
Лукас Хелер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Вердер
16
Михаэль Цеттерер
ВР
3
Ли Бьюкэнан
ЛЗ
5
Амос Пипер
ЦЗ
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
4
Илия Груев
ОП
31
Никлас Шмидт
ЦП
8
Жан Мануэль Мбом
ЦП
10
Романо Шмид
АП
18
Эрен Динкчи
ЦФ
Фрайбург
32
Бенжамин Уфофф
ВР
4
Кеннет Шмидт
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
14
Янник Кайтель
ЦП
34
Мерлин Рехль
ЦП
11
У Ен Чон
ПВ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Павленка
5
Юнг
13
Велькович
32
Фридль
4
Штарк
36
Гросс
8
Вайзер
6
Стаге
32
Биттенкурт
33
Дукщ
26
Филипп
4-1-1-3-1
1
Флеккен
17
Кюблер
28
Гинтер
3
Линхарт
30
Гюнтер
27
Хефлер
8
Эггештайн
7
Салаи
20
Доан
32
Грифо
9
Хелер
4
Штарк
5
Пипер
5
Пипер
4
Штарк
36
Гросс
4
Груев
4
Груев
36
Гросс
32
Биттенкурт
31
Шмидт
31
Шмидт
32
Биттенкурт
6
Стаге
10
Шмид
10
Шмид
6
Стаге
26
Филипп
18
Динкчи
18
Динкчи
26
Филипп
32
Грифо
11
Чон
11
Чон
32
Грифо
9
Хелер
25
Сильдийя
25
Сильдийя
9
Хелер
7
Салаи
18
Петерсен
18
Петерсен
7
Салаи
Остались в запасе
Вердер
Фрайбург
16
Михаэль Цеттерер
ВР
3
Ли Бьюкэнан
ЛЗ
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
8
Жан Мануэль Мбом
ЦП
Главный тренер
Оле Вернер
32
Бенжамин Уфофф
ВР
4
Кеннет Шмидт
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
14
Янник Кайтель
ЦП
34
Мерлин Рехль
ЦП
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
16
Михаэль Цеттерер
ВР
3
Ли Бьюкэнан
ЛЗ
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
8
Жан Мануэль Мбом
ЦП
Остались в запасе
32
Бенжамин Уфофф
ВР
4
Кеннет Шмидт
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
14
Янник Кайтель
ЦП
34
Мерлин Рехль
ЦП
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
Главный тренер
Оле Вернер
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Вердер - Фрайбург
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Фрайбург
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
1 : 0
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
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