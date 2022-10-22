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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Вердер
Фрайбург - Вердер: обзор матча 22 октября 2022
Фрайбург
22.10.2022, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 11 тур
2 : 0
Завершен
Вердер
56'
Л. Кюблер
80'
В. Грифо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фрайбург - Вердер
Желтая карточка
М. Эггештайн
90'
+2
Замена
Н. Петерсен
️️️️
Д. Кьерех
90'
+1
Замена
М. Эггештайн
️️️️
Н. Хефлер
90'
+1
Замена
К. Шлоттербек
️️️️
Ф. Линхарт
88'
Замена
Л. Хелер
️️️️
В. Грифо
88'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
В. Грифо
80'
79'
Желтая карточка
Ф. Агу
76'
Замена
О. Бурк
️️️️
Р. Шмид
66'
Замена
Ф. Агу
️️️️
М. Вайзер
60'
Желтая карточка
Н. Фуллкруг
ГОЛ! 1:0!
Л. Кюблер
Пас отдал
В. Грифо
56'
Замена
Р. Доан
️️️️
Я. Кайтель
46'
Желтая карточка
Н. Хефлер
42'
14'
Красная карточка
М. Фридль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Марк Флеккен
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
14
Янник Кайтель
ЦП
7
Даниэль-Кофи Кьерех
АП
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
3
Ли Бьюкэнан
ЛЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
5
Амос Пипер
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
4
Илия Груев
ОП
6
Йенс Стаге
ЦП
10
Романо Шмид
АП
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
33
Марвин Дукщ
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Фрайбург
1
Ноа Атуболу
ВР
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
7
Кевин Шаде
ПВ
11
У Ен Чон
ПВ
20
Рицу Доан
ПВ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
Вердер
16
Михаэль Цеттерер
ВР
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
27
Феликс Агу
ПЗ
8
Дикени Салифу
ОП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
14
Бенжамин Голлер
ПВ
18
Эрен Динкчи
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Флеккен
30
Гюнтер
3
Линхарт
28
Гинтер
17
Кюблер
27
Хефлер
14
Кайтель
32
Грифо
7
Кьерех
11
Грегоритч
25
Сильдийя
3-3-1-1-2
1
Павленка
5
Юнг
32
Фридль
5
Пипер
8
Вайзер
4
Груев
3
Бьюкэнан
6
Стаге
10
Шмид
33
Дукщ
10
Фуллкруг
3
Линхарт
13
Шлоттербек
13
Шлоттербек
3
Линхарт
27
Хефлер
8
Эггештайн
8
Эггештайн
27
Хефлер
14
Кайтель
20
Доан
20
Доан
14
Кайтель
7
Кьерех
18
Петерсен
18
Петерсен
7
Кьерех
32
Грифо
9
Хелер
9
Хелер
32
Грифо
8
Вайзер
27
Агу
27
Агу
8
Вайзер
10
Шмид
7
Бурк
7
Бурк
10
Шмид
Остались в запасе
Фрайбург
Вердер
1
Ноа Атуболу
ВР
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
7
Кевин Шаде
ПВ
11
У Ен Чон
ПВ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
16
Михаэль Цеттерер
ВР
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
8
Дикени Салифу
ОП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
14
Бенжамин Голлер
ПВ
18
Эрен Динкчи
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Остались в запасе
1
Ноа Атуболу
ВР
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
7
Кевин Шаде
ПВ
11
У Ен Чон
ПВ
Остались в запасе
16
Михаэль Цеттерер
ВР
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
8
Дикени Салифу
ОП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
14
Бенжамин Голлер
ПВ
18
Эрен Динкчи
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Оле Вернер
Статистика матча Фрайбург - Вердер
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Фрайбург
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Вердер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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