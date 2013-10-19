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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Фрайбург
Вердер - Фрайбург: обзор матча 19 октября 2013
Вердер
19.10.2013, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 9 тур
0 : 0
Завершен
Фрайбург
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Фрайбург
Замена
М. Лоренцен
️️️️
Н. Петерсен
90'
+2
83'
Замена
Ж. Фернандес
️️️️
Н. Хефлер
Замена
О. Йилдырим
️️️️
З. Юнузович
80'
74'
Замена
Х. Цук
️️️️
Ф. Клаус
69'
Замена
Ф. Коклен
️️️️
В. Пиларж
Желтая карточка
С. Гарсия
68'
67'
Желтая карточка
Ф. Дианье
30'
Желтая карточка
Н. Хефлер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Себастьян Милиц
ВР
4
Себастьян Предль
ЦЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
23
Феликс Кроос
ЦП
16
Златко Юнузович
ЦП
16
Седрик Макиади
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
14
Аарон Хант
ЦП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
11
Вацлав Пиларж
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
30
Феликс Клаус
ЦП
23
Юлиан Шустер
ЦП
9
Себастьян Фрайс
ПП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Вердер
30
Рафаэль Вольф
ВР
26
Лукас Шмитц
ЛЗ
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
9
Озкан Йилдырим
ЛП
11
Мехмет Экичи
ЦП
9
Мельфин Лоренцен
ЦФ
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
0
Тим Шрамль
ЦЗ
11
Павел Крмас
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
30
Хендрик Цук
ЦП
31
Карим Геде
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
3-5-1-1
1
Милиц
4
Предль
5
Калдирола
8
Фритц
3
Гарсия
16
Макиади
11
Элиа
14
Хант
16
Юнузович
23
Кроос
18
Петерсен
4-1-3-1-1
1
Бауманн
7
Шмид
28
Гинтер
3
Дианье
30
Гюнтер
27
Хефлер
9
Фрайс
23
Шустер
30
Клаус
11
Пиларж
14
Мехмеди
16
Юнузович
9
Йилдырим
9
Йилдырим
16
Юнузович
18
Петерсен
9
Лоренцен
9
Лоренцен
18
Петерсен
30
Клаус
30
Цук
30
Цук
30
Клаус
11
Пиларж
13
Коклен
13
Коклен
11
Пиларж
27
Хефлер
6
Фернандес
6
Фернандес
27
Хефлер
Остались в запасе
Вердер
Фрайбург
30
Рафаэль Вольф
ВР
26
Лукас Шмитц
ЛЗ
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
11
Мехмет Экичи
ЦП
Главный тренер
Робин Дутт
0
Тим Шрамль
ЦЗ
1
Александер Шволов
ВР
11
Павел Крмас
ЦЗ
31
Карим Геде
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
30
Рафаэль Вольф
ВР
26
Лукас Шмитц
ЛЗ
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
11
Мехмет Экичи
ЦП
Остались в запасе
0
Тим Шрамль
ЦЗ
1
Александер Шволов
ВР
11
Павел Крмас
ЦЗ
31
Карим Геде
ЦП
Главный тренер
Робин Дутт
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Вердер - Фрайбург
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Флориан Майер
(Бургдорф)
Стадион:
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