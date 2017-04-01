Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Вердер
Фрайбург - Вердер: обзор матча 01 апреля 2017
Фрайбург
01.04.2017, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 26 тур
2 : 5
Завершен
Вердер
64'
Н. Петерсен
77'
В. Грифо
21'
М. Крузе
45'
Т. Делэни
47'
Т. Делэни
71'
Ф. Бартельс
86'
Т. Делэни
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Вердер
89'
Замена
К. Писарро
️️️️
Ф. Гриллич
86'
ГОЛ! 2:5!
Т. Делэни
Желтая карточка
Ю. Шустер
81'
81'
Желтая карточка
Л. Калдирола
ГОЛ! 2:4!
В. Грифо
77'
76'
Замена
Ф. Кайнц
️️️️
Ф. Бартельс
71'
ГОЛ! 1:4!
Ф. Бартельс
ГОЛ! 1:3!
Н. Петерсен
64'
47'
ГОЛ! 0:3!
Т. Делэни
Замена
Н. Петерсен
️️️️
Ф. Нидерлехнер
45'
Замена
Л. Кюблер
️️️️
А. Абраши
45'
Замена
Ю. Шустер
️️️️
А. Игньевски
45'
45'
ГОЛ! 0:2!
Т. Делэни
40'
Замена
У. Гарсия
️️️️
Р. Бауэр
Желтая карточка
М. Кемпф
27'
21'
ГОЛ! 0:1!
М. Крузе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
22
Александар Игньевски
ЦЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
19
Яник Хаберер
ЦП
6
Амир Абраши
ЦП
8
Майк Франтц
ЦП
26
Максимилиан Филипп
ПП
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Вердер
1
Феликс Видвальд
ВР
13
Милош Велькович
ЦЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
22
Людовик Сане
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
4
Роберт Бауэр
ЛП
27
Томас Делэни
ОП
27
Флориан Гриллич
ОП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
31
Фин Бартельс
ЦП
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Фрайбург
12
Рафал Гикевич
ВР
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
3
Марк Торрехон
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
23
Юлиан Шустер
ЦП
6
Онур Булут
ПП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Вердер
33
Ярослав Дробны
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
7
Арон Йоханссон
ЦФ
4-4-1-1
1
Шволов
30
Гюнтер
5
Гульде
22
Игньевски
2
Кемпф
19
Хаберер
6
Абраши
8
Франтц
26
Филипп
32
Грифо
7
Нидерлехнер
4-2-3-1
1
Видвальд
23
Гебре Селасси
4
Мойсандер
22
Сане
13
Велькович
27
Делэни
27
Гриллич
8
Эггештайн
31
Бартельс
4
Бауэр
10
Крузе
6
Абраши
17
Кюблер
17
Кюблер
6
Абраши
22
Игньевски
23
Шустер
23
Шустер
22
Игньевски
7
Нидерлехнер
18
Петерсен
18
Петерсен
7
Нидерлехнер
4
Бауэр
25
Гарсия
25
Гарсия
4
Бауэр
31
Бартельс
11
Кайнц
11
Кайнц
31
Бартельс
27
Гриллич
14
Писарро
14
Писарро
27
Гриллич
Остались в запасе
Фрайбург
Вердер
12
Рафал Гикевич
ВР
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
3
Марк Торрехон
ЦЗ
6
Онур Булут
ПП
Главный тренер
Юлиан Шустер
33
Ярослав Дробны
ВР
5
Лука Калдирола
ЦЗ
7
Арон Йоханссон
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Остались в запасе
12
Рафал Гикевич
ВР
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
3
Марк Торрехон
ЦЗ
6
Онур Булут
ПП
Остались в запасе
33
Ярослав Дробны
ВР
5
Лука Калдирола
ЦЗ
7
Арон Йоханссон
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Главный тренер
Даниэль Тиун
Статистика матча Фрайбург - Вердер
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
Новости команд
Все
Фрайбург
Вердер
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Трабзонспор» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Трабзонспор» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Трабзонспора» и «Фрайбурга» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Вердер» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Бундеслига Германии: шансы «Вердера» и «Хоффенхайма» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Боруссия Д» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+