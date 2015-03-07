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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Вердер
Фрайбург - Вердер: обзор матча 07 марта 2015
Фрайбург
07.03.2015, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 24 тур
0 : 1
Завершен
Вердер
35'
Ф. Ди Санто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Вердер
90'
Замена
Ф. Кроос
️️️️
З. Юнузович
Замена
Д. Шахин
️️️️
М. Филипп
85'
84'
Замена
Д. Зелке
️️️️
Ф. Ди Санто
68'
Замена
С. Макиади
️️️️
Л. Озтюнали
Желтая карточка
М. Франтц
60'
Замена
М. Франтц
️️️️
Ю. Шустер
53'
Замена
М. Кемпф
️️️️
И. Хен
46'
35'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Ди Санто
Пас отдал
Л. Озтюнали
Желтая карточка
Ю. Шустер
28'
17'
Желтая карточка
Ф. Ди Санто
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Роман Бюрки
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
11
Павел Крмас
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
30
Феликс Клаус
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
23
Юлиан Шустер
ЦП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Вердер
30
Рафаэль Вольф
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
16
Златко Юнузович
ЦП
31
Фин Бартельс
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Фрайбург
1
Себастьян Милиц
ВР
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
27
Николас Хефлер
ОП
8
Майк Франтц
ЦП
9
Дани Шахин
ЦФ
Вердер
1
Коэн Кастелс
ВР
3
Янек Штернберг
ЦЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
23
Феликс Кроос
ЦП
16
Седрик Макиади
ЦП
20
Изет Хайрович
ПВ
9
Дави Зелке
ЦФ
3-2-3-2
1
Бюрки
25
Сорг
21
Хен
11
Крмас
30
Гюнтер
7
Шмид
30
Клаус
16
Дарида
23
Шустер
26
Филипп
14
Мехмеди
4-5-1
30
Вольф
8
Фритц
23
Вестергор
4
Предль
23
Гебре Селасси
21
Озтюнали
44
Баргфреде
16
Юнузович
31
Бартельс
3
Гарсия
9
Ди Санто
26
Филипп
9
Шахин
9
Шахин
26
Филипп
21
Хен
2
Кемпф
2
Кемпф
21
Хен
23
Шустер
8
Франтц
8
Франтц
23
Шустер
16
Юнузович
23
Кроос
23
Кроос
16
Юнузович
21
Озтюнали
16
Макиади
16
Макиади
21
Озтюнали
9
Ди Санто
9
Зелке
9
Зелке
9
Ди Санто
Остались в запасе
Фрайбург
Вердер
27
Николас Хефлер
ОП
1
Себастьян Милиц
ВР
27
Саша Ритер
ПЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
20
Изет Хайрович
ПВ
1
Коэн Кастелс
ВР
3
Янек Штернберг
ЦЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Остались в запасе
27
Николас Хефлер
ОП
1
Себастьян Милиц
ВР
27
Саша Ритер
ПЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
Остались в запасе
20
Изет Хайрович
ПВ
1
Коэн Кастелс
ВР
3
Янек Штернберг
ЦЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Виктор Скрипник
Статистика матча Фрайбург - Вердер
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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